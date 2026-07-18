O‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida natija borasida maqsadiga erisha olmagan bo‘lsa-da, bir ko‘rsatkich bo‘yicha turnirning eng faol jamoalari qatoridan joy oldi.
Opta Analyst ma’lumotlariga ko‘ra, Fabio Kannavaro boshchiligidagi terma jamoa o‘yin davomida taktik tuzilishini tez-tez o‘zgartirib, Angliya va Eron bilan bir xil natija qayd etgan.
O‘zbekiston har o‘yinda sxemani bir necha bor o‘zgartirgan
Statistikaga ko‘ra, O‘zbekiston milliy jamoasi har 90 daqiqada o‘rtacha 2,7 marta taktik tuzilishini almashtirgan.
Bu ko‘rsatkich milliy jamoaga mundialdagi eng ko‘p taktik o‘zgarish qilgan termalar o‘nligidan joy olish imkonini berdi.
O‘zbekiston Angliya va Eron bilan bir xil natija qayd etgan. Bu murabbiylar shtabi maydondagi vaziyat, raqibning harakatlari va hisobga qarab o‘yin rejasiga muntazam tuzatish kiritganini ko‘rsatadi.
Ro‘yxatda ikki Osiyo jamoasi yetakchilik qildi
Taktik sxemani eng ko‘p o‘zgartirgan jamoalar reytingida Qatar va Iordaniya birinchi o‘rinni bo‘lishib turibdi. Har ikki terma har 90 daqiqada o‘rtacha 3,3 marta tuzilishini almashtirgan.
Kuchli o‘nlik quyidagicha ko‘rinish oldi:
Qatar — 3,3 marta;
Iordaniya — 3,3;
Belgiya — 3,0;
Chexiya — 3,0;
Paragvay — 2,8;
Angliya — 2,7;
O‘zbekiston — 2,7;
Eron — 2,7;
Aljir — 2,5;
Misr — 2,4.
Shu tariqa, top-10dan Osiyoning to‘rtta terma jamoasi joy olgan.
Kannavaro shtabi vaziyatga faol javob qaytargan
O‘zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida uchta uchrashuv o‘tkazdi. Opta ma’lumotlari Fabio Kannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi o‘yinlarni bir xil sxema asosida o‘tkazmaganini ko‘rsatmoqda.
Jamoa uchrashuv davomida himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni o‘zgartirish, qanotlardagi harakatni kuchaytirish hamda hisobga qarab futbolchilarning vazifalarini yangilashga harakat qilgan.
Biroq taktik faollik yakuniy natijaga aylanmadi — O‘zbekiston guruhdagi uchala bahsni ham mag‘lubiyat bilan yakunladi.
Ilk mundial ikki tarixiy gol bilan esda qoldi
O‘zbekiston o‘z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etib, «K» guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi kuch sinashdi.
Milliy jamoaning jahon chempionatlaridagi ilk golini Abbosbek Fayzullayev urdi.
Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga kiritgan to‘pi esa guruh bosqichining eng chiroyli goli sifatida e’tirof etildi.
Natijalar kutilgandek bo‘lmadi, ammo O‘zbekistonning ilk mundiali taktik izlanishlar va mamlakat futboli tarixiga kirgan gollar bilan esda qoldi.
…