O‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdi

·0·Sport
O‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida natija borasida maqsadiga erisha olmagan bo‘lsa-da, bir ko‘rsatkich bo‘yicha turnirning eng faol jamoalari qatoridan joy oldi.

Opta Analyst ma’lumotlariga ko‘ra, Fabio Kannavaro boshchiligidagi terma jamoa o‘yin davomida taktik tuzilishini tez-tez o‘zgartirib, Angliya va Eron bilan bir xil natija qayd etgan.

O‘zbekiston har o‘yinda sxemani bir necha bor o‘zgartirgan

Statistikaga ko‘ra, O‘zbekiston milliy jamoasi har 90 daqiqada o‘rtacha 2,7 marta taktik tuzilishini almashtirgan.

Bu ko‘rsatkich milliy jamoaga mundialdagi eng ko‘p taktik o‘zgarish qilgan termalar o‘nligidan joy olish imkonini berdi.

O‘zbekiston Angliya va Eron bilan bir xil natija qayd etgan. Bu murabbiylar shtabi maydondagi vaziyat, raqibning harakatlari va hisobga qarab o‘yin rejasiga muntazam tuzatish kiritganini ko‘rsatadi.

Ro‘yxatda ikki Osiyo jamoasi yetakchilik qildi

Taktik sxemani eng ko‘p o‘zgartirgan jamoalar reytingida Qatar va Iordaniya birinchi o‘rinni bo‘lishib turibdi. Har ikki terma har 90 daqiqada o‘rtacha 3,3 marta tuzilishini almashtirgan.

Kuchli o‘nlik quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. Qatar — 3,3 marta;

  2. Iordaniya — 3,3;

  3. Belgiya — 3,0;

  4. Chexiya — 3,0;

  5. Paragvay — 2,8;

  6. Angliya — 2,7;

  7. O‘zbekiston — 2,7;

  8. Eron — 2,7;

  9. Aljir — 2,5;

  10. Misr — 2,4.

Shu tariqa, top-10dan Osiyoning to‘rtta terma jamoasi joy olgan.

Kannavaro shtabi vaziyatga faol javob qaytargan

O‘zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida uchta uchrashuv o‘tkazdi. Opta ma’lumotlari Fabio Kannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi o‘yinlarni bir xil sxema asosida o‘tkazmaganini ko‘rsatmoqda.

Jamoa uchrashuv davomida himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni o‘zgartirish, qanotlardagi harakatni kuchaytirish hamda hisobga qarab futbolchilarning vazifalarini yangilashga harakat qilgan.

Biroq taktik faollik yakuniy natijaga aylanmadi — O‘zbekiston guruhdagi uchala bahsni ham mag‘lubiyat bilan yakunladi.

Ilk mundial ikki tarixiy gol bilan esda qoldi

O‘zbekiston o‘z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etib, «K» guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi kuch sinashdi.

Milliy jamoaning jahon chempionatlaridagi ilk golini Abbosbek Fayzullayev urdi.

Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga kiritgan to‘pi esa guruh bosqichining eng chiroyli goli sifatida e’tirof etildi.

Natijalar kutilgandek bo‘lmadi, ammo O‘zbekistonning ilk mundiali taktik izlanishlar va mamlakat futboli tarixiga kirgan gollar bilan esda qoldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Bugun, 18:17Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiAbduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiBugun, 18:01Tramp JCH-2038 uchun kutilmagan mezbonlik g‘oyasini aytdiTramp JCH-2038 uchun kutilmagan mezbonlik g‘oyasini aytdiBugun, 17:50Tottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaTottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaBugun, 17:30«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladi«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladiBugun, 17:06Real Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiReal Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi