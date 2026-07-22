Nima uchun men boyib ketmoqchiman?

·52·Foydali
Nima uchun men boyib ketmoqchiman?

Bu savol juda chuqur va psixologik jihatdan muhim. Siz aslida «rangli qog‘ozlar» yoki bank hisobidagi shunchaki raqamlarni emas, balki boylik sizga berishi mumkin bo‘lgan his-tuyg‘ular va imkoniyatlarni xohlaysiz.

Insonning boylikka intilishi ortida odatda quyidagi 5 ta asosiy ruhiy va amaliy sabablardan biri (yoki hammasi) yotadi:

1. Total erkinlik (Vaqtingizga egalik qilish)

Aksariyat odamlar pul uchun emas, «YO‘Q» deyish huquqiga ega bo‘lish uchun boy bo‘lishni istashadi.

  • Yoqmagan ishda ishlamaslik,

  • Yoqmagan odamlar bilan muloqot qilmaslik,

  • Butun umrni birovning maqsadlari uchun sotib yubormaslik.

    Pul — bu, eng avvalo, vaqtingizni o‘zingizga qaytarib sotib olish vositasi.

2. Xavfsizlik va xotirjamlik

Moliyaviy muammolar — kundalik stressning eng katta manbalaridan biri.

  • Sog‘liq bilan bog‘liq muammo chiqsa,

  • Ko‘chmas mulk yoki mashina kerak bo‘lsa,

  • Inflyatsiya yoki iqtisodiy inqirozlar bo‘lganda...

    Boylik sizga va oilangizga kuchli «xavfsizlik yostig‘i» va ruhiy xotirjamlik beradi. Bu — ertangi kundan qo‘rqmay uxlash imkoniyatidir.

3. Yaqinlaringizga munosib hayot ulashish

Juda ko‘pchilikni harakatga keltiradigan asosiy kuch — bu oilasi.

  • Ota-onangizga rohat-farog‘atli qarilik taqdim etish,

  • Farzandlaringizga dunyodagi eng yaxshi ta’limni berish,

  • Sevgan insonlaringizning orzularini amalga oshirish.

4. Tajribalar va cheklovsiz imkoniyatlar

Dunyo juda katta va qiziqarli. Boylik sizga chegaralarni ochadi:

  • Dunyo bo‘ylab sayyohat qilish,

  • Yangi xobbi va mashg‘ulotlarni sinab ko‘rish,

  • Moliyaviy xavfdan qo‘rqmay, shaxsiy loyihalar yoki xayriya ishlarini yo‘lga qo‘yish.

5. E’tirof va o‘z qadringizni isbotlash

Gohida bu ichki ambitsiyalar bilan bog‘liq bo‘ladi:

  • «Men uddalay olaman!» degan fikrni o‘zingizga va boshqalarga isbotlash,

  • Jamiyatda ma’lum bir maqom va e’tiborga ega bo‘lish.

Borgan sari anglab yetiladigan haqiqat:

Boylik — bu ko‘p narsa sotib olish imkoniyati emas, balki kamroq narsaga va kamroq odamlarga qaram bo‘lib yashash san’atidir.

Ushbu sabablardan qaysi biri ayni damda yuragingizga eng yaqin va asosiy harakatlantiruvchi kuch deb hisoblaysiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...Kecha, 19:07Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)Kecha, 14:08Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...Kecha, 00:30Hayotdan zavq oladigan ayol nega barchani o‘ziga tortadi?Hayotdan zavq oladigan ayol nega barchani o‘ziga tortadi?22.07, 23:40Pul oyoq ostidami? Boylar imkoniyatni boshqacha ko‘radiPul oyoq ostidami? Boylar imkoniyatni boshqacha ko‘radi20.07, 18:23Ayolning ichki ziddiyati qachon kuchayadi? Sabab faqat tashqi emasAyolning ichki ziddiyati qachon kuchayadi? Sabab faqat tashqi emas19.07, 22:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi