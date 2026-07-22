Nima uchun men boyib ketmoqchiman?
Bu savol juda chuqur va psixologik jihatdan muhim. Siz aslida «rangli qog‘ozlar» yoki bank hisobidagi shunchaki raqamlarni emas, balki boylik sizga berishi mumkin bo‘lgan his-tuyg‘ular va imkoniyatlarni xohlaysiz.
Insonning boylikka intilishi ortida odatda quyidagi 5 ta asosiy ruhiy va amaliy sabablardan biri (yoki hammasi) yotadi:
1. Total erkinlik (Vaqtingizga egalik qilish)
Aksariyat odamlar pul uchun emas, «YO‘Q» deyish huquqiga ega bo‘lish uchun boy bo‘lishni istashadi.
Yoqmagan ishda ishlamaslik,
Yoqmagan odamlar bilan muloqot qilmaslik,
Butun umrni birovning maqsadlari uchun sotib yubormaslik.
Pul — bu, eng avvalo, vaqtingizni o‘zingizga qaytarib sotib olish vositasi.
2. Xavfsizlik va xotirjamlik
Moliyaviy muammolar — kundalik stressning eng katta manbalaridan biri.
Sog‘liq bilan bog‘liq muammo chiqsa,
Ko‘chmas mulk yoki mashina kerak bo‘lsa,
Inflyatsiya yoki iqtisodiy inqirozlar bo‘lganda...
Boylik sizga va oilangizga kuchli «xavfsizlik yostig‘i» va ruhiy xotirjamlik beradi. Bu — ertangi kundan qo‘rqmay uxlash imkoniyatidir.
3. Yaqinlaringizga munosib hayot ulashish
Juda ko‘pchilikni harakatga keltiradigan asosiy kuch — bu oilasi.
Ota-onangizga rohat-farog‘atli qarilik taqdim etish,
Farzandlaringizga dunyodagi eng yaxshi ta’limni berish,
Sevgan insonlaringizning orzularini amalga oshirish.
4. Tajribalar va cheklovsiz imkoniyatlar
Dunyo juda katta va qiziqarli. Boylik sizga chegaralarni ochadi:
Dunyo bo‘ylab sayyohat qilish,
Yangi xobbi va mashg‘ulotlarni sinab ko‘rish,
Moliyaviy xavfdan qo‘rqmay, shaxsiy loyihalar yoki xayriya ishlarini yo‘lga qo‘yish.
5. E’tirof va o‘z qadringizni isbotlash
Gohida bu ichki ambitsiyalar bilan bog‘liq bo‘ladi:
«Men uddalay olaman!» degan fikrni o‘zingizga va boshqalarga isbotlash,
Jamiyatda ma’lum bir maqom va e’tiborga ega bo‘lish.
Borgan sari anglab yetiladigan haqiqat:
Boylik — bu ko‘p narsa sotib olish imkoniyati emas, balki kamroq narsaga va kamroq odamlarga qaram bo‘lib yashash san’atidir.
Ushbu sabablardan qaysi biri ayni damda yuragingizga eng yaqin va asosiy harakatlantiruvchi kuch deb hisoblaysiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…