Samsung inqilobiy Galaxy Z Fold 8 smartfonini taqdim etdi: Eng yengil va ixcham flagman
Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti oʻzining buklama smartfonlar qatoridagi eng kutilgan va innovatsion qurilmasi — Galaxy Z Fold 8 modelini rasman namoyish etdi. Ushbu yangi flagman nafaqat texnik xususiyatlari, balki butunlay oʻzgargan tashqi koʻrinishi va foydalanish qulayligi bilan avvalgi avlodlardan tubdan farq qiladi. Qurilma ixchamlik va quvvat oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolgan holda, foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda mutlaqo yangi tajribani vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Galaxy Z Fold 8 modelining eng eʼtiborli jihati uning nisbatlaridir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tashqi ekran 10:16 nisbatda ishlangan boʻlib, bu messenjerlarda muloqot qilish, ijtimoiy tarmoqlarni koʻzdan kechirish va qisqa videolarni tomosha qilish uchun odatiy smartfonlar kabi qulay formatni taʼminlaydi. Asosiy ichki displey esa ochilgan holatda 4:3 nisbatga ega boʻladi. Taʼkidlash joizki, xuddi shunday ekran nisbatlari kelajakda kutilayotgan iPhone Ultra modelida ham qoʻllanilishi taxmin qilinmoqda.
Yengil korpus va mustahkam Flex Titanium texnologiyasiSamsung muhandislari ushbu modelda vazn va qalinlik masalasiga alohida urgʻu berishgan. Galaxy Z Fold 8 seriyadagi eng yengil qurilmaga aylandi — uning vazni bor-yoʻgʻi 201 grammni tashkil etadi. Korpus qalinligi buklangan holatda 9,7 mm, ochilganda esa atigi 4,5 mm ekani foydalanuvchi uchun smartfonni choʻntakda olib yurishni ancha osonlashtiradi. Bunday natijaga yangi Flex Titanium texnologiyasi yordamida erishildi.
Displey konstruksiyasida titan elementlaridan foydalanilgani korpusning mustahkamligini kamaytirmasdan, uni yanada ingichka qilish imkonini berdi. Shuningdek, kompaniya buklanish mexanizmini (sharnir) qayta ishlab chiqib, uni optimallashtirdi. Natijada smartfonni ochish va yopish jarayoni yanada silliq va ishonchli koʻrinishga kelgan. Bu esa buklama ekranlarning uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlovchi muhim omillardan biridir.
Ekran imkoniyatlari va texnik quvvatSmartfonning ichki 7,6 dyuymli Dynamic AMOLED 2X displeyi QXGA+ ruxsatiga ega boʻlib, 1 dan 120 Hz gacha adaptiv yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Vision Booster texnologiyasi va 3000 nitgacha yetadigan yorqinlik tufayli quyosh nuri ostida ham tasvir aniq koʻrinadi. Tashqi ekran esa 5,5 dyuymli boʻlib, u ham 120 Hz chastotada ishlaydi. Qurilma markazida eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy protsessori joylashgan.
Xotira konfiguratsiyalari foydalanuvchi ehtiyojiga qarab bir necha variantda taklif etiladi: 12/256 GB, 12/512 GB va eng yuqori 16 GB/1 TB talqini. Kamera tizimi ikkita 50 megapikselli moduldan iborat boʻlib, ular keng burchakli va oʻta keng burchakli suratga olish imkonini beradi. Qurilma Android 17 operatsion tizimi va One UI 9 qobigʻi boshqaruvida ishlaydi.
Avtonomlik masalasida ham sezilarli oʻzgarishlar mavjud:
- 4800 mA/soat sigʻimli akkumulyator;
- 45 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash;
- 20 W gacha boʻlgan simsiz quvvatlash;
- Teskari simsiz quvvatlash funksiyasi.
…