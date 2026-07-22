Samsung inqilobiy Galaxy Z Fold 8 smartfonini taqdim etdi: Eng yengil va ixcham flagman

·127·Texno
Samsung inqilobiy Galaxy Z Fold 8 smartfonini taqdim etdi: Eng yengil va ixcham flagman

Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti oʻzining buklama smartfonlar qatoridagi eng kutilgan va innovatsion qurilmasi — Galaxy Z Fold 8 modelini rasman namoyish etdi. Ushbu yangi flagman nafaqat texnik xususiyatlari, balki butunlay oʻzgargan tashqi koʻrinishi va foydalanish qulayligi bilan avvalgi avlodlardan tubdan farq qiladi. Qurilma ixchamlik va quvvat oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolgan holda, foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda mutlaqo yangi tajribani vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Galaxy Z Fold 8 modelining eng eʼtiborli jihati uning nisbatlaridir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tashqi ekran 10:16 nisbatda ishlangan boʻlib, bu messenjerlarda muloqot qilish, ijtimoiy tarmoqlarni koʻzdan kechirish va qisqa videolarni tomosha qilish uchun odatiy smartfonlar kabi qulay formatni taʼminlaydi. Asosiy ichki displey esa ochilgan holatda 4:3 nisbatga ega boʻladi. Taʼkidlash joizki, xuddi shunday ekran nisbatlari kelajakda kutilayotgan iPhone Ultra modelida ham qoʻllanilishi taxmin qilinmoqda.

Yengil korpus va mustahkam Flex Titanium texnologiyasi

Samsung muhandislari ushbu modelda vazn va qalinlik masalasiga alohida urgʻu berishgan. Galaxy Z Fold 8 seriyadagi eng yengil qurilmaga aylandi — uning vazni bor-yoʻgʻi 201 grammni tashkil etadi. Korpus qalinligi buklangan holatda 9,7 mm, ochilganda esa atigi 4,5 mm ekani foydalanuvchi uchun smartfonni choʻntakda olib yurishni ancha osonlashtiradi. Bunday natijaga yangi Flex Titanium texnologiyasi yordamida erishildi.

Displey konstruksiyasida titan elementlaridan foydalanilgani korpusning mustahkamligini kamaytirmasdan, uni yanada ingichka qilish imkonini berdi. Shuningdek, kompaniya buklanish mexanizmini (sharnir) qayta ishlab chiqib, uni optimallashtirdi. Natijada smartfonni ochish va yopish jarayoni yanada silliq va ishonchli koʻrinishga kelgan. Bu esa buklama ekranlarning uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlovchi muhim omillardan biridir.

Ekran imkoniyatlari va texnik quvvat

Smartfonning ichki 7,6 dyuymli Dynamic AMOLED 2X displeyi QXGA+ ruxsatiga ega boʻlib, 1 dan 120 Hz gacha adaptiv yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Vision Booster texnologiyasi va 3000 nitgacha yetadigan yorqinlik tufayli quyosh nuri ostida ham tasvir aniq koʻrinadi. Tashqi ekran esa 5,5 dyuymli boʻlib, u ham 120 Hz chastotada ishlaydi. Qurilma markazida eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy protsessori joylashgan.

Xotira konfiguratsiyalari foydalanuvchi ehtiyojiga qarab bir necha variantda taklif etiladi: 12/256 GB, 12/512 GB va eng yuqori 16 GB/1 TB talqini. Kamera tizimi ikkita 50 megapikselli moduldan iborat boʻlib, ular keng burchakli va oʻta keng burchakli suratga olish imkonini beradi. Qurilma Android 17 operatsion tizimi va One UI 9 qobigʻi boshqaruvida ishlaydi.

Avtonomlik masalasida ham sezilarli oʻzgarishlar mavjud:

  • 4800 mA/soat sigʻimli akkumulyator;
  • 45 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash;
  • 20 W gacha boʻlgan simsiz quvvatlash;
  • Teskari simsiz quvvatlash funksiyasi.
Galaxy Z Fold 8 zamonaviy 5G, Wi-Fi 7 va Bluetooth 6.0 aloqa standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u IP48 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan. Smartfon lavanda, grafit va krem ranglarida sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Ushbu yangilik Samsung kompaniyasining buklama qurilmalar bozoridagi yetakchiligini mustahkamlash yoʻlidagi navbatdagi katta qadami boʻlishi shubhasiz.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob