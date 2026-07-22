Qurilish sohasida inqilob: Cascade startapi loyihalarni topish uchun 3,5 mln dollar jalb qildi
Arxitektura, muhandislik va qurilish kompaniyalari uchun loyihalarni qidirish hamda tenderlarda gʻolib chiqish jarayonini avtomatlashtiruvchi Cascade platformasi 3,5 million dollar miqdoridagi investitsiyani jalb qildi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, mazkur urugʻlik (seed) bosqichidagi moliyalashtirish Andreessen Horowitz Speedrun, Ada Ventures va Snowball VC kabi nufuzli venchur jamgʻarmalari tomonidan taqdim etilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
2025-yilda Hannia Zia va Joana Ferreira tomonidan asos solingan Cascade startapi qurilish biznesidagi eng ogʻriqli nuqtalardan biri — barqaror buyurtmalar oqimini taʼminlash muammosini hal qilishni maqsad qilgan. Asoschilarning soʻzlariga koʻra, koʻplab malakali qurilish kompaniyalari oʻz ishining ustalari boʻlishiga qaramay, zamonaviy texnologik vositalar yetishmasligi sababli yirik loyihalardan chetda qolib ketishmoqda.
Hozirgi vaqtda qurilish loyihalarini qidirish jarayoni oʻta tarqoq va murakkab hisoblanadi. Kompaniyalar turli davlat idoralari, shahar va tuman hokimiyatlarining oʻnlab portallarini muntazam kuzatib borishga majbur. Cascade esa sunʼiy intellekt (AI) yordamida ushbu jarayonni soddalashtiradi va barcha mavjud imkoniyatlarni yagona platformaga jamlaydi.
Sunʼiy intellekt va bashoratli tahlilCascade platformasining oʻziga xosligi shundaki, u nafaqat joriy loyihalarni koʻrsatadi, balki kelajakdagi tenderlarni ham bashorat qiladi. Tizim AQSHning turli shtatlari, federal agentliklari va xususiy shartnomalar maʼlumotlarini tahlil qilib, qaysi ishlab chiquvchilar (developerlar) gʻalaba qozonishi mumkinligini oldindan aniqlaydi.
Masalan, agar davlat uy-joy qurilishi uchun yirik grant eʼlon qilsa, Cascade avvalgi tenderlar tarixini oʻrganadi. Natijada foydalanuvchilarga: "Ushbu grantni katta ehtimol bilan mana bu beshta kompaniyadan biri yutadi, hoziroq ular bilan hamkorlik boʻyicha muzokaralarni boshlang", degan tavsiyalarni beradi. Bu esa subpudratchilarga loyihalarni qoʻlga kiritish imkoniyatini keskin oshiradi.
Startap allaqachon oʻzining samaradorligini isbotlashga ulgurdi. Hozirda platformadan JFK va La Guardia aeroportlari, Four Seasons mehmonxonalar tarmogʻi hamda yirik maʼlumotlar markazlarini (data center) barpo etgan nufuzli qurilish kompaniyalari foydalanmoqda. Andreessen Horowitz (A16z) koʻmagi esa loyihaga bozorda ishonchli hamkor maqomini berdi.
Jalb qilingan 3,5 million dollarlik mablagʻ platformani kengaytirish, yangi muhandislarni ishga olish va sohaviy tadbirlarni tashkil etishga yoʻnaltiriladi. Garchi bozorda GovWin IQ va ConstructConnect kabi raqobatchilar mavjud boʻlsa-da, Cascade asoschilari oʻz mahsulotlarini toʻliq sunʼiy intellektga asoslangan (AI-native) zamonaviy yechim sifatida taʼriflamoqda.
Ushbu texnologiya qurilish sohasidagi raqobat muhitini oʻzgartirishi kutilmoqda. Ayniqsa, Oʻzbekiston kabi qurilish koʻlami jadal oʻsib borayotgan hududlar uchun ham bunday raqamli yechimlar kelajakda shaffoflikni taʼminlash va samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
…