Qurilish sohasida inqilob: Cascade startapi loyihalarni topish uchun 3,5 mln dollar jalb qildi

·57·Texno
Qurilish sohasida inqilob: Cascade startapi loyihalarni topish uchun 3,5 mln dollar jalb qildi

Arxitektura, muhandislik va qurilish kompaniyalari uchun loyihalarni qidirish hamda tenderlarda gʻolib chiqish jarayonini avtomatlashtiruvchi Cascade platformasi 3,5 million dollar miqdoridagi investitsiyani jalb qildi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, mazkur urugʻlik (seed) bosqichidagi moliyalashtirish Andreessen Horowitz Speedrun, Ada Ventures va Snowball VC kabi nufuzli venchur jamgʻarmalari tomonidan taqdim etilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2025-yilda Hannia Zia va Joana Ferreira tomonidan asos solingan Cascade startapi qurilish biznesidagi eng ogʻriqli nuqtalardan biri — barqaror buyurtmalar oqimini taʼminlash muammosini hal qilishni maqsad qilgan. Asoschilarning soʻzlariga koʻra, koʻplab malakali qurilish kompaniyalari oʻz ishining ustalari boʻlishiga qaramay, zamonaviy texnologik vositalar yetishmasligi sababli yirik loyihalardan chetda qolib ketishmoqda.

Hozirgi vaqtda qurilish loyihalarini qidirish jarayoni oʻta tarqoq va murakkab hisoblanadi. Kompaniyalar turli davlat idoralari, shahar va tuman hokimiyatlarining oʻnlab portallarini muntazam kuzatib borishga majbur. Cascade esa sunʼiy intellekt (AI) yordamida ushbu jarayonni soddalashtiradi va barcha mavjud imkoniyatlarni yagona platformaga jamlaydi.

Sunʼiy intellekt va bashoratli tahlil

Cascade platformasining oʻziga xosligi shundaki, u nafaqat joriy loyihalarni koʻrsatadi, balki kelajakdagi tenderlarni ham bashorat qiladi. Tizim AQSHning turli shtatlari, federal agentliklari va xususiy shartnomalar maʼlumotlarini tahlil qilib, qaysi ishlab chiquvchilar (developerlar) gʻalaba qozonishi mumkinligini oldindan aniqlaydi.

Masalan, agar davlat uy-joy qurilishi uchun yirik grant eʼlon qilsa, Cascade avvalgi tenderlar tarixini oʻrganadi. Natijada foydalanuvchilarga: "Ushbu grantni katta ehtimol bilan mana bu beshta kompaniyadan biri yutadi, hoziroq ular bilan hamkorlik boʻyicha muzokaralarni boshlang", degan tavsiyalarni beradi. Bu esa subpudratchilarga loyihalarni qoʻlga kiritish imkoniyatini keskin oshiradi.

Startap allaqachon oʻzining samaradorligini isbotlashga ulgurdi. Hozirda platformadan JFK va La Guardia aeroportlari, Four Seasons mehmonxonalar tarmogʻi hamda yirik maʼlumotlar markazlarini (data center) barpo etgan nufuzli qurilish kompaniyalari foydalanmoqda. Andreessen Horowitz (A16z) koʻmagi esa loyihaga bozorda ishonchli hamkor maqomini berdi.

Jalb qilingan 3,5 million dollarlik mablagʻ platformani kengaytirish, yangi muhandislarni ishga olish va sohaviy tadbirlarni tashkil etishga yoʻnaltiriladi. Garchi bozorda GovWin IQ va ConstructConnect kabi raqobatchilar mavjud boʻlsa-da, Cascade asoschilari oʻz mahsulotlarini toʻliq sunʼiy intellektga asoslangan (AI-native) zamonaviy yechim sifatida taʼriflamoqda.

Ushbu texnologiya qurilish sohasidagi raqobat muhitini oʻzgartirishi kutilmoqda. Ayniqsa, Oʻzbekiston kabi qurilish koʻlami jadal oʻsib borayotgan hududlar uchun ham bunday raqamli yechimlar kelajakda shaffoflikni taʼminlash va samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

CascadeStartapInvestitsiyaSunʼiy IntellektQurilish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob