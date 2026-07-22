Saudiya klubi Manu Koné va Marc Casadó uchun kurashga kirishdi

·44·Sport
Saudiya klubi Manu Koné va Marc Casadó uchun kurashga kirishdi

Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi transfer bozorida faollashib, oʻz tarkibini Yevropaning eng iqtidorli yarim himoyachilari bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Jamoa ayni damda Roma aʼzosi Manu Koné va Barselona vakili Marc Casadó transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi. Ushbu harakatlar klubning nafaqat ichki chempionatda, balki Osiyo maydonlarida ham yetakchilikni qoʻlga kiritish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Al-Ahli rahbariyati Manu Koné boʻyicha Roma bilan moliyaviy shartlar va transfer talablarini muhokama qilmoqda. 25 yoshli fransiyalik futbolchi soʻnggi yillarda oʻzining jismoniy kuchi va maydonni koʻrish qobiliyati bilan koʻplab grand jamoalar eʼtiborini tortgan. Ayniqsa, uning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin ishtiroki transfer qiymatining keskin oshishiga sabab boʻldi.

Manu Koné Fransiya terma jamoasining yarim finalga qadar yetib borishida asosiy tayanch vazifasini oʻtadi. Uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyati tasodif emas, balki Italiya poytaxtidagi barqaror oʻyinlari natijasidir. Koné Roma safida ikki mavsum davomida 82 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoaning A Seriyada kuchli uchlikka kirishi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga katta hissa qoʻshgan.

Yevropa grandlari bilan raqobat

Transfermarkt portali Manu Konéning bozor qiymatini qariyb 50 million yevroga baholamoqda. Biroq Al-Ahli uchun ushbu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Xabarlarga koʻra, futbolchi uchun kurashda Manchester Yunayted kabi Yevropa gigantlari ham ishtirok etmoqda. Saudiya klubi raqobatda gʻolib chiqish uchun moliyaviy jihatdan juda jozibali taklif tayyorlashi talab etiladi.

Shu bilan birga, Al-Ahli skautlari Ispaniya tomon ham nigoh qaratgan. Klub Barselona tarbiyalanuvchisi Marc Casadó transferi boʻyicha Kataloniya klubi bilan muloqotga kirishgan. Barselona tizimida shakllangan yosh iqtidor egasi jamoaning oʻrta chizigʻini texnik jihatdan boyitishi kutilmoqda. Bu harakatlar saudiyaliklarning yulduzli tarkib yigʻish borasidagi ambitsiyalaridan dalolat beradi.

Soʻnggi yillarda Saudiya Arabistoni Pro-ligasi dunyo yulduzlarini jalb qilish boʻyicha markazga aylandi. Al-Ahli kabi jamoalar nafaqat faoliyatining yakuniga yetgan faxriylarni, balki Manu Koné kabi kuchga toʻlgan va Yevropada talab yuqori boʻlgan oʻyinchilarni ham oʻz safiga qoʻshib olishga intilmoqda. Bu esa mintaqadagi futbol darajasining sifat jihatidan oʻsishiga xizmat qiladi.

Hozircha Roma va Barselona oʻz futbolchilarini qoʻyib yuborish borasida yakuniy qarorga kelmagan. Transfer oynasi davomida ushbu muzokaralar qanday yakun topishi futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻladi. Agar Al-Ahli ushbu ikki yarim himoyachini qoʻlga kiritsa, jamoa oʻrta chizigʻida haqiqiy "temir devor" hosil qilishi shubhasiz.

Al-AhliManu KonéRomaBarselonaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...