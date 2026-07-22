Saudiya klubi Manu Koné va Marc Casadó uchun kurashga kirishdi
Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi transfer bozorida faollashib, oʻz tarkibini Yevropaning eng iqtidorli yarim himoyachilari bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Jamoa ayni damda Roma aʼzosi Manu Koné va Barselona vakili Marc Casadó transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi. Ushbu harakatlar klubning nafaqat ichki chempionatda, balki Osiyo maydonlarida ham yetakchilikni qoʻlga kiritish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Al-Ahli rahbariyati Manu Koné boʻyicha Roma bilan moliyaviy shartlar va transfer talablarini muhokama qilmoqda. 25 yoshli fransiyalik futbolchi soʻnggi yillarda oʻzining jismoniy kuchi va maydonni koʻrish qobiliyati bilan koʻplab grand jamoalar eʼtiborini tortgan. Ayniqsa, uning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin ishtiroki transfer qiymatining keskin oshishiga sabab boʻldi.
Manu Koné Fransiya terma jamoasining yarim finalga qadar yetib borishida asosiy tayanch vazifasini oʻtadi. Uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyati tasodif emas, balki Italiya poytaxtidagi barqaror oʻyinlari natijasidir. Koné Roma safida ikki mavsum davomida 82 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoaning A Seriyada kuchli uchlikka kirishi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga katta hissa qoʻshgan.
Yevropa grandlari bilan raqobatTransfermarkt portali Manu Konéning bozor qiymatini qariyb 50 million yevroga baholamoqda. Biroq Al-Ahli uchun ushbu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Xabarlarga koʻra, futbolchi uchun kurashda Manchester Yunayted kabi Yevropa gigantlari ham ishtirok etmoqda. Saudiya klubi raqobatda gʻolib chiqish uchun moliyaviy jihatdan juda jozibali taklif tayyorlashi talab etiladi.
Shu bilan birga, Al-Ahli skautlari Ispaniya tomon ham nigoh qaratgan. Klub Barselona tarbiyalanuvchisi Marc Casadó transferi boʻyicha Kataloniya klubi bilan muloqotga kirishgan. Barselona tizimida shakllangan yosh iqtidor egasi jamoaning oʻrta chizigʻini texnik jihatdan boyitishi kutilmoqda. Bu harakatlar saudiyaliklarning yulduzli tarkib yigʻish borasidagi ambitsiyalaridan dalolat beradi.
Soʻnggi yillarda Saudiya Arabistoni Pro-ligasi dunyo yulduzlarini jalb qilish boʻyicha markazga aylandi. Al-Ahli kabi jamoalar nafaqat faoliyatining yakuniga yetgan faxriylarni, balki Manu Koné kabi kuchga toʻlgan va Yevropada talab yuqori boʻlgan oʻyinchilarni ham oʻz safiga qoʻshib olishga intilmoqda. Bu esa mintaqadagi futbol darajasining sifat jihatidan oʻsishiga xizmat qiladi.
Hozircha Roma va Barselona oʻz futbolchilarini qoʻyib yuborish borasida yakuniy qarorga kelmagan. Transfer oynasi davomida ushbu muzokaralar qanday yakun topishi futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻladi. Agar Al-Ahli ushbu ikki yarim himoyachini qoʻlga kiritsa, jamoa oʻrta chizigʻida haqiqiy "temir devor" hosil qilishi shubhasiz.
…