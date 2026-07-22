Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?
Global texnologiya bozorida brauzerlar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqdi. Endilikda kurash shunchaki qidiruv natijalari uchun emas, balki qaysi kompaniyaning sunʼiy intellekti foydalanuvchi nomidan internetda faolroq ish yuritishi ustida bormoqda. Google Chrome va Apple tomonidan taqdim etilgan Safari hali ham bozorda yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, 2026-yilga kelib vaziyat keskin oʻzgardi. Yangi avlod brauzerlari internetni shunchaki tomosha qilish oynasi emas, balki murakkab vazifalarni bajaruvchi shaxsiy yordamchiga aylantirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bugungi kunda foydalanuvchilar Chrome va Safari kabi gigantlarga munosib muqobillarni topishlari mumkin. Yangi oʻyinchilar orasida ham yirik texnologik korporatsiyalar, ham istiqbolli startaplar mavjud. Ular oʻz mahsulotlarini nafaqat qidiruv tizimi, balki foydalanuvchining raqamli hayotini boshqaradigan aqlli agentlar sifatida taqdim etmoqda. Bu brauzerlar maxfiylik, shaxsiylashtirish va foydalanuvchi salomatligini birinchi oʻringa qoʻyishi bilan ajralib turadi.
Sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchilarPerplexity kompaniyasi 2025-yilning iyul oyida oʻzining Comet nomli brauzerini taqdim etdi. Bu mahsulot shunchaki qidiruv tizimi emas, balki chatbot koʻrinishidagi yordamchidir. Comet elektron xatlarni qisqacha mazmunini chiqarib berish, veb-sahifalarni tahlil qilish va kalendar orqali uchrashuvlarga taklifnomalar yuborish kabi amallarni bajaradi. Hozirda ushbu xizmat Perplexity Max tarifidagi foydalanuvchilar uchun oyiga 200 dollar evaziga taqdim etilmoqda.
Yana bir qiziqarli loyiha — Arc brauzeri mualliflari tomonidan yaratilgan Dia dasturidir. Tashqi koʻrinishidan Google Chrome brauzeriga oʻxshash boʻlsa-da, u kuchli sunʼiy intellekt vositasi bilan jihozlangan. Dia foydalanuvchi tashrif buyurgan barcha saytlarni tahlil qilib, kerakli maʼlumotni tezda topishga koʻmaklashadi. Masalan, u mahsulotlar haqidagi savollarga javob berishi yoki yuklangan fayllarni umumlashtirishi mumkin. Eng muhimi, Dia hozirda bepul yuklab olish uchun ochiq.
Opera kompaniyasi ham ortda qolayotgani yoʻq. Ularning Neon nomli yangi brauzeri kontekstni anglash qobiliyatiga ega boʻlib, u orqali xaridlar qilish, tadqiqotlar oʻtkazish va hatto dasturlash kodlarini yozish mumkin. Neon brauzerining oʻziga xos jihati shundaki, u ayrim vazifalarni oflayn rejimda ham bajara oladi. macOS va Windows tizimlari uchun moʻljallangan ushbu brauzer obunasi oyiga 19,90 dollarni tashkil etadi.
Bozordagi oʻzgarishlar va strategiyalarOpenAI kompaniyasi ham oʻtgan yilning oktyabr oyida Atlas deb nomlangan oʻz brauzerini ishga tushirgan edi. U foydalanuvchilarga tashqi havolalarga oʻtmasdan, bevosita ChatGPT orqali maʼlumot qidirish imkonini bergan. Biroq, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya ushbu brauzerni yopishga va uning funksiyalarini ChatGPT ish stoli ilovasi hamda Chrome kengaytmasiga integratsiya qilishga qaror qildi.
Ushbu tendensiya shuni koʻrsatadiki, kelajakda brauzerlar shunchaki saytlarni ochuvchi vosita boʻlib qolmaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu oʻzgarishlar muhim, chunki sunʼiy intellekt yordamida til toʻsiqlarini yengib oʻtish va xalqaro resurslardan maʼlumot olish yanada osonlashadi. Quyida yangi avlod brauzerlarining asosiy yoʻnalishlari keltirilgan:
- Agentik funksiyalar: foydalanuvchi oʻrniga harakatlarni bajarish;
- Maxfiylik: maʼlumotlarni uchinchi shaxslardan himoya qilish;
- Salomatlik (Mindfulness): foydalanuvchining internetda sarflagan vaqtini nazorat qilish;
- Oflayn ishlash: internet boʻlmagan holatlarda ham maʼlumotlarni tahlil qilish.
…