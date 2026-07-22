Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?

·54·Texno
Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?

Global texnologiya bozorida brauzerlar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqdi. Endilikda kurash shunchaki qidiruv natijalari uchun emas, balki qaysi kompaniyaning sunʼiy intellekti foydalanuvchi nomidan internetda faolroq ish yuritishi ustida bormoqda. Google Chrome va Apple tomonidan taqdim etilgan Safari hali ham bozorda yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, 2026-yilga kelib vaziyat keskin oʻzgardi. Yangi avlod brauzerlari internetni shunchaki tomosha qilish oynasi emas, balki murakkab vazifalarni bajaruvchi shaxsiy yordamchiga aylantirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bugungi kunda foydalanuvchilar Chrome va Safari kabi gigantlarga munosib muqobillarni topishlari mumkin. Yangi oʻyinchilar orasida ham yirik texnologik korporatsiyalar, ham istiqbolli startaplar mavjud. Ular oʻz mahsulotlarini nafaqat qidiruv tizimi, balki foydalanuvchining raqamli hayotini boshqaradigan aqlli agentlar sifatida taqdim etmoqda. Bu brauzerlar maxfiylik, shaxsiylashtirish va foydalanuvchi salomatligini birinchi oʻringa qoʻyishi bilan ajralib turadi.

Sunʼiy intellektga asoslangan yangi yordamchilar

Perplexity kompaniyasi 2025-yilning iyul oyida oʻzining Comet nomli brauzerini taqdim etdi. Bu mahsulot shunchaki qidiruv tizimi emas, balki chatbot koʻrinishidagi yordamchidir. Comet elektron xatlarni qisqacha mazmunini chiqarib berish, veb-sahifalarni tahlil qilish va kalendar orqali uchrashuvlarga taklifnomalar yuborish kabi amallarni bajaradi. Hozirda ushbu xizmat Perplexity Max tarifidagi foydalanuvchilar uchun oyiga 200 dollar evaziga taqdim etilmoqda.

Yana bir qiziqarli loyiha — Arc brauzeri mualliflari tomonidan yaratilgan Dia dasturidir. Tashqi koʻrinishidan Google Chrome brauzeriga oʻxshash boʻlsa-da, u kuchli sunʼiy intellekt vositasi bilan jihozlangan. Dia foydalanuvchi tashrif buyurgan barcha saytlarni tahlil qilib, kerakli maʼlumotni tezda topishga koʻmaklashadi. Masalan, u mahsulotlar haqidagi savollarga javob berishi yoki yuklangan fayllarni umumlashtirishi mumkin. Eng muhimi, Dia hozirda bepul yuklab olish uchun ochiq.

Opera kompaniyasi ham ortda qolayotgani yoʻq. Ularning Neon nomli yangi brauzeri kontekstni anglash qobiliyatiga ega boʻlib, u orqali xaridlar qilish, tadqiqotlar oʻtkazish va hatto dasturlash kodlarini yozish mumkin. Neon brauzerining oʻziga xos jihati shundaki, u ayrim vazifalarni oflayn rejimda ham bajara oladi. macOS va Windows tizimlari uchun moʻljallangan ushbu brauzer obunasi oyiga 19,90 dollarni tashkil etadi.

Bozordagi oʻzgarishlar va strategiyalar

OpenAI kompaniyasi ham oʻtgan yilning oktyabr oyida Atlas deb nomlangan oʻz brauzerini ishga tushirgan edi. U foydalanuvchilarga tashqi havolalarga oʻtmasdan, bevosita ChatGPT orqali maʼlumot qidirish imkonini bergan. Biroq, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya ushbu brauzerni yopishga va uning funksiyalarini ChatGPT ish stoli ilovasi hamda Chrome kengaytmasiga integratsiya qilishga qaror qildi.

Ushbu tendensiya shuni koʻrsatadiki, kelajakda brauzerlar shunchaki saytlarni ochuvchi vosita boʻlib qolmaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu oʻzgarishlar muhim, chunki sunʼiy intellekt yordamida til toʻsiqlarini yengib oʻtish va xalqaro resurslardan maʼlumot olish yanada osonlashadi. Quyida yangi avlod brauzerlarining asosiy yoʻnalishlari keltirilgan:

  • Agentik funksiyalar: foydalanuvchi oʻrniga harakatlarni bajarish;
  • Maxfiylik: maʼlumotlarni uchinchi shaxslardan himoya qilish;
  • Salomatlik (Mindfulness): foydalanuvchining internetda sarflagan vaqtini nazorat qilish;
  • Oflayn ishlash: internet boʻlmagan holatlarda ham maʼlumotlarni tahlil qilish.
Xulosa qilib aytganda, Google Chrome va Safari hukmronligi davom etayotgan boʻlsa-da, bozor yangi innovatsiyalarga ochiq. Foydalanuvchilar endi nafaqat tezlik yoki dizayn, balki brauzerning qanchalik "aqlli" ekanligiga qarab tanlov qilmoqdalar.

TexnologiyaBrauzerSunʼiy IntellektGoogle ChromeSafari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob