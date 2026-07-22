Erdogan aralashdi: Muhammad Salah Turkiyaga transfer qilinishi kutilmoqda
Misrlik yulduz Muhammad Salahning kelajagi borasidagi savollar kutilmagan burilish yasadi. Angliyaning Liverpul jamoasi afsonasi faoliyatini Turkiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Soʻnggi xabarlarga koʻra, Beshiktosh klubi hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshlagan va bu jarayonga mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdogan shaxsan aralashgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Turkiyaning "Sozcu" nashri tarqatgan maʼlumotlarga qaraganda, davlat rahbari Beshiktosh prezidenti Serdal Adali bilan bogʻlanib, muzokaralar jarayoni haqida toʻliq hisobot soʻragan. Erdoganning ushbu transferga qiziqish bildirishi loyihaning nafaqat sport, balki davlat miqyosidagi nufuzga ega ekanligidan dalolat beradi. Hukumatning bilvosita qoʻllovi klubga transfer uchun talab etiladigan ulkan moliyaviy majburiyatlarni bajarishda yordam berishi kutilmoqda.
Tarixiy transfer va Istanbuldagi kutilayotgan uchrashuvTurkiyalik taniqli jurnalist Erdogan Aktasning soʻzlariga koʻra, Muhammad Salah bugun, chorshanba kuni Istanbulga yetib kelishi va shartnomaning soʻnggi detallarini muhokama qilishi rejalashtirilgan. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, bu Turkiya futboli tarixidagi marketing va imidj jihatidan eng yirik transferga aylanadi. Beshiktosh rahbariyati ushbu transfer orqali nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropa maydonlarida ham gegemonlikni oʻrnatishni maqsad qilgan.
Klubning bosh murabbiyi Vincenzo Italiano ham misrlik hujumchini koʻndirish jarayonida faol ishtirok etmoqda. "Fanatik" nashri xabariga koʻra, italiyalik mutaxassis Muhammad Salah bilan maxsus uchrashuv oʻtkazib, unga jamoaning kelgusi mavsumdagi taktik sxemasi va hujum chizigʻidagi markaziy roli haqida soʻzlab bergan. Murabbiy Salahni klubning Yevropa musobaqalaridagi muvaffaqiyati uchun asosiy poydevor sifatida koʻrmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu xabar katta qiziqish uygʻotishi tabiiy, boisi Turkiya Superligasi mintaqamizda eng koʻp kuzatiladigan chempionatlardan biri hisoblanadi. Muhammad Salah kabi jahon darajasidagi yulduzning qoʻshni va qardosh oʻlkaga kelishi mintaqadagi futbol nufuzini yangi bosqichga olib chiqadi.
Hozircha Liverpul rahbariyati ushbu xabarlarga rasmiy munosabat bildirmagan boʻlsa-da, Turkiyadagi manbalar transfer yakunlanishiga ishonch bildirmoqda. Muhammad Salahning Angliya Premer-ligasidagi koʻp yillik muvaffaqiyatli yurishidan soʻng Istanbul klubini tanlashi futbol olamidagi yil sensatsiyasi boʻlishi mumkin.
…