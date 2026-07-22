Erdogan aralashdi: Muhammad Salah Turkiyaga transfer qilinishi kutilmoqda

·206·Sport
Erdogan aralashdi: Muhammad Salah Turkiyaga transfer qilinishi kutilmoqda

Misrlik yulduz Muhammad Salahning kelajagi borasidagi savollar kutilmagan burilish yasadi. Angliyaning Liverpul jamoasi afsonasi faoliyatini Turkiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Soʻnggi xabarlarga koʻra, Beshiktosh klubi hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshlagan va bu jarayonga mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdogan shaxsan aralashgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Turkiyaning "Sozcu" nashri tarqatgan maʼlumotlarga qaraganda, davlat rahbari Beshiktosh prezidenti Serdal Adali bilan bogʻlanib, muzokaralar jarayoni haqida toʻliq hisobot soʻragan. Erdoganning ushbu transferga qiziqish bildirishi loyihaning nafaqat sport, balki davlat miqyosidagi nufuzga ega ekanligidan dalolat beradi. Hukumatning bilvosita qoʻllovi klubga transfer uchun talab etiladigan ulkan moliyaviy majburiyatlarni bajarishda yordam berishi kutilmoqda.

Tarixiy transfer va Istanbuldagi kutilayotgan uchrashuv

Turkiyalik taniqli jurnalist Erdogan Aktasning soʻzlariga koʻra, Muhammad Salah bugun, chorshanba kuni Istanbulga yetib kelishi va shartnomaning soʻnggi detallarini muhokama qilishi rejalashtirilgan. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, bu Turkiya futboli tarixidagi marketing va imidj jihatidan eng yirik transferga aylanadi. Beshiktosh rahbariyati ushbu transfer orqali nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropa maydonlarida ham gegemonlikni oʻrnatishni maqsad qilgan.

Klubning bosh murabbiyi Vincenzo Italiano ham misrlik hujumchini koʻndirish jarayonida faol ishtirok etmoqda. "Fanatik" nashri xabariga koʻra, italiyalik mutaxassis Muhammad Salah bilan maxsus uchrashuv oʻtkazib, unga jamoaning kelgusi mavsumdagi taktik sxemasi va hujum chizigʻidagi markaziy roli haqida soʻzlab bergan. Murabbiy Salahni klubning Yevropa musobaqalaridagi muvaffaqiyati uchun asosiy poydevor sifatida koʻrmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu xabar katta qiziqish uygʻotishi tabiiy, boisi Turkiya Superligasi mintaqamizda eng koʻp kuzatiladigan chempionatlardan biri hisoblanadi. Muhammad Salah kabi jahon darajasidagi yulduzning qoʻshni va qardosh oʻlkaga kelishi mintaqadagi futbol nufuzini yangi bosqichga olib chiqadi.

Hozircha Liverpul rahbariyati ushbu xabarlarga rasmiy munosabat bildirmagan boʻlsa-da, Turkiyadagi manbalar transfer yakunlanishiga ishonch bildirmoqda. Muhammad Salahning Angliya Premer-ligasidagi koʻp yillik muvaffaqiyatli yurishidan soʻng Istanbul klubini tanlashi futbol olamidagi yil sensatsiyasi boʻlishi mumkin.

Muhammad SalahBeshiktoshTurkiyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...