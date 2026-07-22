B2B kreativ iqtisodiyoti: Passionfroot startapi AQSH bozorini zabt etish uchun 15 mln dollar jalb qildi

·51·Texno
B2B kreativ iqtisodiyoti: Passionfroot startapi AQSH bozorini zabt etish uchun 15 mln dollar jalb qildi

Germaniyaning Passionfroot startapi B2B (biznes uchun biznes) yoʻnalishidagi kontent yaratuvchilar va brendlarni birlashtiruvchi platformasini kengaytirish maqsadida 15 million dollar miqdoridagi investitsiyani jalb qildi. Series A moliyalashtirish bosqichiga Insight Partners venchur kompaniyasi boshchilik qildi. Ushbu sarmoya sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda brendlarning oʻz mahsulotlarini mutaxassislar orqali tanitishga boʻlgan ehtiyoji ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Berlinda asos solingan ushbu startap nafaqat Yevropa, balki global miqyosda oʻz oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan. Jalb qilingan mablagʻlar evaziga kompaniya bosh direktori Jen Phan Nyu-Yorkka koʻchib oʻtadi va u yerda yangi ofis ochiladi. Shuningdek, Passionfroot San-Paulu shahrida ham oʻz vakolatxonasini tashkil etishni va hozirda 15 kishidan iborat jamoasini kengaytirishni rejalashtirmoqda.

Sunʼiy intellekt va brendlar raqobati

Passionfroot rahbari Jen Phanning soʻzlariga koʻra, AI texnologiyalari dasturiy taʼminot yaratishni osonlashtirib yuborgani sababli, bozor yangi mahsulotlar va funksiyalar bilan toʻlib ketgan. Bunday sharoitda kompaniyalar uchun oʻz brendini boshqalardan ajratib koʻrsatish qiyinlashib bormoqda. Shu bois, marketing rahbarlari LinkedIn, Substack yoki YouTube kabi platformalardagi soha mutaxassislari va ekspertlar (kreatorlar) xizmatidan tobora koʻproq foydalanmoqda.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, Passionfroot soʻnggi bir yil ichida oʻz daromadini 13 baravarga oshirishga muvaffaq boʻlgan. Platforma mijozlari safida ElevenLabs, Figma, Replit, Framer va Gamma kabi taniqli texnologik kompaniyalar bor. Bu esa B2B sektorida anʼanaviy reklamadan koʻra, shaxsiy brend va professional tavsiyalarga asoslangan marketingga talab yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Zest — reklama kampaniyalari uchun AI yordamchisi

Startap texnologik jihatdan ham rivojlanib bormoqda. Kompaniya Zest deb nomlangan yangi AI agentini ishga tushirgan boʻlib, u brendlarga reklama kampaniyalarini yaratish, amalga oshirish va ularning samaradorligini monitoring qilishda koʻmaklashadi. Zest tizimi platforma ichidagi va tashqarisidagi minglab kreatorlar orasidan kompaniya strategiyasiga eng mos keladiganini tanlab berish xususiyatiga ega.

Bundan tashqari, Passionfroot platformasi orqali toʻlovlarni amalga oshirish tizimi ham yoʻlga qoʻyilgan. Maxsus hamyon yordamida brendlar butun dunyo boʻylab kontent yaratuvchilarga haq toʻlashlari va oʻz xarajatlarini nazorat qilishlari mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi 18 oy ichida platforma orqali kreatorlarga 10 million dollardan ortiq mablagʻ toʻlab berilgan.

Insight Partners boshqaruvchi direktori Rebecca Liu-Doyle taʼkidlashicha, Passionfroot bozordagi boʻshliqni toʻgʻri toʻldira oldi. Bir tomondan, AI mahsulotlarini tushuntirib berish va ommalashtirishga muhtoj brendlar boʻlsa, ikkinchi tomondan, chuqur bilimga ega va sifatli kontent yarata oladigan mutaxassislar bor. Platforma aynan shu ikki tomonni samarali bogʻlaydigan ekotizimga aylandi.

PassionfrootStartapInvestitsiyaB2B MarketingSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob