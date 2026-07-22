B2B kreativ iqtisodiyoti: Passionfroot startapi AQSH bozorini zabt etish uchun 15 mln dollar jalb qildi
Germaniyaning Passionfroot startapi B2B (biznes uchun biznes) yoʻnalishidagi kontent yaratuvchilar va brendlarni birlashtiruvchi platformasini kengaytirish maqsadida 15 million dollar miqdoridagi investitsiyani jalb qildi. Series A moliyalashtirish bosqichiga Insight Partners venchur kompaniyasi boshchilik qildi. Ushbu sarmoya sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda brendlarning oʻz mahsulotlarini mutaxassislar orqali tanitishga boʻlgan ehtiyoji ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Berlinda asos solingan ushbu startap nafaqat Yevropa, balki global miqyosda oʻz oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan. Jalb qilingan mablagʻlar evaziga kompaniya bosh direktori Jen Phan Nyu-Yorkka koʻchib oʻtadi va u yerda yangi ofis ochiladi. Shuningdek, Passionfroot San-Paulu shahrida ham oʻz vakolatxonasini tashkil etishni va hozirda 15 kishidan iborat jamoasini kengaytirishni rejalashtirmoqda.
Sunʼiy intellekt va brendlar raqobatiPassionfroot rahbari Jen Phanning soʻzlariga koʻra, AI texnologiyalari dasturiy taʼminot yaratishni osonlashtirib yuborgani sababli, bozor yangi mahsulotlar va funksiyalar bilan toʻlib ketgan. Bunday sharoitda kompaniyalar uchun oʻz brendini boshqalardan ajratib koʻrsatish qiyinlashib bormoqda. Shu bois, marketing rahbarlari LinkedIn, Substack yoki YouTube kabi platformalardagi soha mutaxassislari va ekspertlar (kreatorlar) xizmatidan tobora koʻproq foydalanmoqda.
TechCrunch nashri xabariga koʻra, Passionfroot soʻnggi bir yil ichida oʻz daromadini 13 baravarga oshirishga muvaffaq boʻlgan. Platforma mijozlari safida ElevenLabs, Figma, Replit, Framer va Gamma kabi taniqli texnologik kompaniyalar bor. Bu esa B2B sektorida anʼanaviy reklamadan koʻra, shaxsiy brend va professional tavsiyalarga asoslangan marketingga talab yuqori ekanligini tasdiqlaydi.
Zest — reklama kampaniyalari uchun AI yordamchisiStartap texnologik jihatdan ham rivojlanib bormoqda. Kompaniya Zest deb nomlangan yangi AI agentini ishga tushirgan boʻlib, u brendlarga reklama kampaniyalarini yaratish, amalga oshirish va ularning samaradorligini monitoring qilishda koʻmaklashadi. Zest tizimi platforma ichidagi va tashqarisidagi minglab kreatorlar orasidan kompaniya strategiyasiga eng mos keladiganini tanlab berish xususiyatiga ega.
Bundan tashqari, Passionfroot platformasi orqali toʻlovlarni amalga oshirish tizimi ham yoʻlga qoʻyilgan. Maxsus hamyon yordamida brendlar butun dunyo boʻylab kontent yaratuvchilarga haq toʻlashlari va oʻz xarajatlarini nazorat qilishlari mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi 18 oy ichida platforma orqali kreatorlarga 10 million dollardan ortiq mablagʻ toʻlab berilgan.
Insight Partners boshqaruvchi direktori Rebecca Liu-Doyle taʼkidlashicha, Passionfroot bozordagi boʻshliqni toʻgʻri toʻldira oldi. Bir tomondan, AI mahsulotlarini tushuntirib berish va ommalashtirishga muhtoj brendlar boʻlsa, ikkinchi tomondan, chuqur bilimga ega va sifatli kontent yarata oladigan mutaxassislar bor. Platforma aynan shu ikki tomonni samarali bogʻlaydigan ekotizimga aylandi.
…