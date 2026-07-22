Aston Villa afsonasi Alejandro Garnacho transferini klub uchun «dahshat» deb atadi

·90·Sport
Aston Villa afsonasi Alejandro Garnacho transferini klub uchun «dahshat» deb atadi

Birmingemning Aston Villa klubi sobiq hujumchisi Gabby Agbonlahor jamoaning Alejandro Garnacho transferi borasidagi rejalarini keskin tanqid ostiga oldi. U argentinalik vingerning Chelsi safidagi omadsiz mavsumidan soʻng Birmingemga koʻchib oʻtish ehtimolini klub uchun haqiqiy «dahshatli tush» deb taʼrifladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi xabarlarga koʻra, 22 yoshli futbolchi Aston Villa tarkibiga ijara asosida qoʻshilishi kutilmoqda. Kelishuvda maʼlum shartlar bajarilganda futbolchini toʻliq sotib olish majburiyati ham koʻzda tutilgan. Eʼtiborlisi, Alejandro Garnacho Manchester Yunayted akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanib, Londonning Chelsi klubiga 40 million funt evaziga oʻtgan edi. Biroq uning «Stemford Brij»dagi faoliyati kutilganidek kechmadi.

Texnik mahorat va xarakterdagi muammolar

talkSPORT efirida chiqish qilgan Agbonlahor futbolchining oʻyin darajasi va maydondagi harakatlaridan norozi ekanini yashirmadi. Uning fikricha, Alejandro Garnacho zamonaviy futbol talablariga javob bermaydi va raqib himoyachilarini aldab oʻtishda oqsamoqda. «U yaxshi oʻyinchi emas. Chelsi safidagi oxirgi oʻyinlarini kuzatsangiz, u himoyachiga yaqinlashadi-da, ortiga qaytib toʻpni uzatadi. U raqib bilan yakkama-yakka kurashishdan qoʻrqadi», — deya taʼkidladi sobiq hujumchi.

Agbonlahor, shuningdek, futbolchining oʻtmishdagi jamoalaridan ketish sabablariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Yunayted va Chelsi kabi grand klublarning undan voz kechishi tasodif emas. Shuningdek, Argentina terma jamoasining vingerlar tanqisligi boʻlgan paytda ham uni Jahon chempionatiga jalb etmagani futbolchining saviyasi haqida koʻp narsani anglatadi.

Jamoa ichidagi muhitga tahdid

Ekspertning fikricha, Alejandro Garnacho nafaqat oʻyini, balki xarakteri bilan ham Unai Emery barpo etgan jamoaviy muhitni buzishi mumkin. Agbonlahor futbolchining oʻziga boʻlgan ishonchi va «egosi»ni Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messi darajasiga qiyosladi, biroq iqtidori borasida keskin fikr bildirdi: «Uning kibr-havosi yulduzlarnikidek, lekin isteʼdodi 20 yil avval Manchester Yunaytedda oʻynagan David Bellionchalik ham emas».

Aston Villa uchun ushbu transfer masalasi Morgan Rogers Londonning Chelsi klubiga oʻtganidan soʻng yanada dolzarb boʻlib qolgan edi. Biroq Agbonlahor rahbariyatni bu qadamdan tiyilishga chaqirmoqda. Uning fikricha, klub bunday shubhali transferlar oʻrniga jamoaviy intizomni saqlab qoladigan ijrochilarni izlashi lozim.

Hozirda Chelsi jamoani qayta shakllantirish doirasida argentinalik futbolchini transfer roʻyxatiga kiritgan. Agar Aston Villa ushbu bitimni yakunlasa, bu Unai Emery uchun ham taktik, ham psixologik jihatdan katta tavakkal boʻlishi mumkin. Agbonlahorning bu kabi ochiqchasiga qarshiligi esa Birmingem muxlislari oʻrtasida ham qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda.

Aston VillaAlejandro GarnachoChelseaTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...