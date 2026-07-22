Aston Villa afsonasi Alejandro Garnacho transferini klub uchun «dahshat» deb atadi
Birmingemning Aston Villa klubi sobiq hujumchisi Gabby Agbonlahor jamoaning Alejandro Garnacho transferi borasidagi rejalarini keskin tanqid ostiga oldi. U argentinalik vingerning Chelsi safidagi omadsiz mavsumidan soʻng Birmingemga koʻchib oʻtish ehtimolini klub uchun haqiqiy «dahshatli tush» deb taʼrifladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi xabarlarga koʻra, 22 yoshli futbolchi Aston Villa tarkibiga ijara asosida qoʻshilishi kutilmoqda. Kelishuvda maʼlum shartlar bajarilganda futbolchini toʻliq sotib olish majburiyati ham koʻzda tutilgan. Eʼtiborlisi, Alejandro Garnacho Manchester Yunayted akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanib, Londonning Chelsi klubiga 40 million funt evaziga oʻtgan edi. Biroq uning «Stemford Brij»dagi faoliyati kutilganidek kechmadi.
Texnik mahorat va xarakterdagi muammolartalkSPORT efirida chiqish qilgan Agbonlahor futbolchining oʻyin darajasi va maydondagi harakatlaridan norozi ekanini yashirmadi. Uning fikricha, Alejandro Garnacho zamonaviy futbol talablariga javob bermaydi va raqib himoyachilarini aldab oʻtishda oqsamoqda. «U yaxshi oʻyinchi emas. Chelsi safidagi oxirgi oʻyinlarini kuzatsangiz, u himoyachiga yaqinlashadi-da, ortiga qaytib toʻpni uzatadi. U raqib bilan yakkama-yakka kurashishdan qoʻrqadi», — deya taʼkidladi sobiq hujumchi.
Agbonlahor, shuningdek, futbolchining oʻtmishdagi jamoalaridan ketish sabablariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Yunayted va Chelsi kabi grand klublarning undan voz kechishi tasodif emas. Shuningdek, Argentina terma jamoasining vingerlar tanqisligi boʻlgan paytda ham uni Jahon chempionatiga jalb etmagani futbolchining saviyasi haqida koʻp narsani anglatadi.
Jamoa ichidagi muhitga tahdidEkspertning fikricha, Alejandro Garnacho nafaqat oʻyini, balki xarakteri bilan ham Unai Emery barpo etgan jamoaviy muhitni buzishi mumkin. Agbonlahor futbolchining oʻziga boʻlgan ishonchi va «egosi»ni Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messi darajasiga qiyosladi, biroq iqtidori borasida keskin fikr bildirdi: «Uning kibr-havosi yulduzlarnikidek, lekin isteʼdodi 20 yil avval Manchester Yunaytedda oʻynagan David Bellionchalik ham emas».
Aston Villa uchun ushbu transfer masalasi Morgan Rogers Londonning Chelsi klubiga oʻtganidan soʻng yanada dolzarb boʻlib qolgan edi. Biroq Agbonlahor rahbariyatni bu qadamdan tiyilishga chaqirmoqda. Uning fikricha, klub bunday shubhali transferlar oʻrniga jamoaviy intizomni saqlab qoladigan ijrochilarni izlashi lozim.
Hozirda Chelsi jamoani qayta shakllantirish doirasida argentinalik futbolchini transfer roʻyxatiga kiritgan. Agar Aston Villa ushbu bitimni yakunlasa, bu Unai Emery uchun ham taktik, ham psixologik jihatdan katta tavakkal boʻlishi mumkin. Agbonlahorning bu kabi ochiqchasiga qarshiligi esa Birmingem muxlislari oʻrtasida ham qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda.
…