WhatsApp yangilandi: CarPlay imkoniyatlari kengaydi va iPad uchun mustaqil roʻyxatdan oʻtish qoʻshildi
Meta kompaniyasiga tegishli WhatsApp messenjeri oʻzining funksional imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, foydalanuvchilar uchun bir qator qulayliklarni taqdim etdi. Endilikda platforma shunchaki mobil xabar almashish ilovasi emas, balki turli qurilmalar oʻrtasida toʻlaqonli aloqa tizimiga aylanish yoʻlida muhim qadam tashladi. Yangilanishlar orasida Apple CarPlay va Android Auto tizimlari bilan integratsiyaning kuchaytirilishi hamda iPad foydalanuvchilari uchun uzoq kutilgan funksiyalar mavjud. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri xabariga koʻra, WhatsApp avtomobil multimedia tizimlari — Apple CarPlay va Android Auto bilan ishlash jarayonini takomillashtirdi. Ilgari foydalanuvchilar ushbu tizimlar orqali faqat xabar yozish yoki qoʻngʻiroq qilish bilan cheklangan boʻlsalar, endi ular kelgan xabarlarni tinglashlari, ularga ovozli javob qaytarishlari, qoʻngʻiroqlar tarixini koʻrishlari va tanlangan kontaktlar roʻyxatiga tezkor kirish imkoniga ega boʻldilar. Bu haydovchilarning yoʻlda chalgʻimasdan aloqada qolishlarini yanada osonlashtiradi.
iPad uchun mustaqil hisob va PDF bilan ishlashPlanshet foydalanuvchilari uchun ham quvonchli yangilik bor: endi WhatsApp ilovasida bevosita iPad orqali roʻyxatdan oʻtish imkoniyati paydo boʻldi. Avvalari iPad ilovasi smartfondagi asosiy akkauntga bogʻlangan holda ishlagan boʻlsa, endilikda foydalanuvchilar planshetning oʻzida yangi hisob qaydnomasi ochishlari mumkin. Buning uchun hali ham telefon raqami va tasdiqlash kodi talab etiladi, biroq roʻyxatdan oʻtgach, iPad ilovasi smartfonga bogʻlanmagan holda mustaqil ishlaydi.
Hujjatlar bilan ishlash jarayoni ham soddalashtirildi. Endilikda PDF fayllarni qurilmaga yuklab olmasdan, bevosita WhatsApp ilovasining oʻzida ochish mumkin. Foydalanuvchilar nafaqat hujjatni koʻrishlari, balki unga kichik oʻzgartirishlar kiritishlari, masalan, matnni belgilash (highlight) yoki izohlar qoldirishlari mumkin. Ushbu funksiya hozirda ilovaning veb va desktop versiyalarida ham amal qilmoqda.
Musiqa ulashish va yangi obuna tizimiIjtimoiy funksiyalarni rivojlantirish maqsadida WhatsApp statuslarda musiqa ulashish imkoniyatini ham joriy etdi. Foydalanuvchilar Apple Music yoki Spotify platformalaridan oʻzlari tinglayotgan taronalarni toʻgʻridan-toʻgʻri oʻz statuslariga joylashtirishlari mumkin. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, bu foydalanuvchilarga oʻz kayfiyatlarini ifoda etish va statuslarini noyob qilish imkonini beradi.
Soʻnggi oylarda WhatsApp bir qator strategik oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Shular jumlasidan:
- Telefon raqamini koʻrsatmasdan profil ulashish imkonini beruvchi foydalanuvchi nomlari (usernames) joriy etildi;
- Profilni shaxsiylashtirish va kengaytirilgan reaksiyalarni oʻz ichiga olgan WhatsApp Plus pullik obuna tizimi ishga tushirildi;
- Statuslarni koʻrish boʻyicha batafsil tahliliy maʼlumotlar (story insights) qoʻshildi.
…