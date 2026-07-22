WhatsApp yangilandi: CarPlay imkoniyatlari kengaydi va iPad uchun mustaqil roʻyxatdan oʻtish qoʻshildi

·47·Texno
WhatsApp yangilandi: CarPlay imkoniyatlari kengaydi va iPad uchun mustaqil roʻyxatdan oʻtish qoʻshildi

Meta kompaniyasiga tegishli WhatsApp messenjeri oʻzining funksional imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, foydalanuvchilar uchun bir qator qulayliklarni taqdim etdi. Endilikda platforma shunchaki mobil xabar almashish ilovasi emas, balki turli qurilmalar oʻrtasida toʻlaqonli aloqa tizimiga aylanish yoʻlida muhim qadam tashladi. Yangilanishlar orasida Apple CarPlay va Android Auto tizimlari bilan integratsiyaning kuchaytirilishi hamda iPad foydalanuvchilari uchun uzoq kutilgan funksiyalar mavjud. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, WhatsApp avtomobil multimedia tizimlari — Apple CarPlay va Android Auto bilan ishlash jarayonini takomillashtirdi. Ilgari foydalanuvchilar ushbu tizimlar orqali faqat xabar yozish yoki qoʻngʻiroq qilish bilan cheklangan boʻlsalar, endi ular kelgan xabarlarni tinglashlari, ularga ovozli javob qaytarishlari, qoʻngʻiroqlar tarixini koʻrishlari va tanlangan kontaktlar roʻyxatiga tezkor kirish imkoniga ega boʻldilar. Bu haydovchilarning yoʻlda chalgʻimasdan aloqada qolishlarini yanada osonlashtiradi.

iPad uchun mustaqil hisob va PDF bilan ishlash

Planshet foydalanuvchilari uchun ham quvonchli yangilik bor: endi WhatsApp ilovasida bevosita iPad orqali roʻyxatdan oʻtish imkoniyati paydo boʻldi. Avvalari iPad ilovasi smartfondagi asosiy akkauntga bogʻlangan holda ishlagan boʻlsa, endilikda foydalanuvchilar planshetning oʻzida yangi hisob qaydnomasi ochishlari mumkin. Buning uchun hali ham telefon raqami va tasdiqlash kodi talab etiladi, biroq roʻyxatdan oʻtgach, iPad ilovasi smartfonga bogʻlanmagan holda mustaqil ishlaydi.

Hujjatlar bilan ishlash jarayoni ham soddalashtirildi. Endilikda PDF fayllarni qurilmaga yuklab olmasdan, bevosita WhatsApp ilovasining oʻzida ochish mumkin. Foydalanuvchilar nafaqat hujjatni koʻrishlari, balki unga kichik oʻzgartirishlar kiritishlari, masalan, matnni belgilash (highlight) yoki izohlar qoldirishlari mumkin. Ushbu funksiya hozirda ilovaning veb va desktop versiyalarida ham amal qilmoqda.

Musiqa ulashish va yangi obuna tizimi

Ijtimoiy funksiyalarni rivojlantirish maqsadida WhatsApp statuslarda musiqa ulashish imkoniyatini ham joriy etdi. Foydalanuvchilar Apple Music yoki Spotify platformalaridan oʻzlari tinglayotgan taronalarni toʻgʻridan-toʻgʻri oʻz statuslariga joylashtirishlari mumkin. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, bu foydalanuvchilarga oʻz kayfiyatlarini ifoda etish va statuslarini noyob qilish imkonini beradi.

Soʻnggi oylarda WhatsApp bir qator strategik oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Shular jumlasidan:

  • Telefon raqamini koʻrsatmasdan profil ulashish imkonini beruvchi foydalanuvchi nomlari (usernames) joriy etildi;
  • Profilni shaxsiylashtirish va kengaytirilgan reaksiyalarni oʻz ichiga olgan WhatsApp Plus pullik obuna tizimi ishga tushirildi;
  • Statuslarni koʻrish boʻyicha batafsil tahliliy maʼlumotlar (story insights) qoʻshildi.
Ushbu yangilanishlar Meta kompaniyasining WhatsApp platformasini nafaqat shaxsiy yozishmalar, balki biznes va professional muloqot uchun ham qulay ekotizimga aylantirish strategiyasining bir qismidir. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu funksiyalar bosqichma-bosqich ilova yangilanishlari orqali taqdim etilmoqda.

WhatsAppMetaApple CarPlayiPadTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob