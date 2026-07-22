Belarusda 3500 ot kuchiga ega ulkan dvigatel ustida ish boshlandi
Minsk motor zavodi (MMZ) oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini tubdan kengaytirish va misli koʻrilmagan darajadagi yuqori quvvatli kuch agregatlarini yaratish ustida ishlamoqda. Korxona yaqin yillar ichida ogʻir sanoat va maxsus texnikalar uchun moʻljallangan yangi avlod dvigatellarini taqdim etishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
BelTA agentligi xabariga koʻra, MMZ bosh direktori Aleksandr Botvinnik zavodning istiqbolli rejalari bilan oʻrtoqlashgan. Hozirgi vaqtda korxonaning asosiy mahsulot liniyasi 300 ot kuchigacha boʻlgan dvigatellardan iborat boʻlsa, 2026-yilga borib 450 dan 600 ot kuchigacha boʻlgan yangi oilani sinovdan oʻtkazish yakunlanishi kutilmoqda.
Sanoat giganti: 69 litrli va V16 dvigatellarLoyiha doirasidagi eng hayratlanarli yangilik — bu 69 litr hajmli, quvvati 3000 ot kuchidan yuqori boʻlgan tajriba nusxasining tayyorlanishidir. Rahbarning soʻzlariga koʻra, zavod 14 litrli dvigatellar hamda V12 va V16 konfiguratsiyasidagi, quvvati 3,5 ming ot kuchigacha yetadigan yirik agregatlar liniyasini oʻzlashtirmoqda.
Ushbu ulkan dvigatellar asosan yoʻl-qurilish texnikalari, qishloq xoʻjaligi mashinalari va konchilikda ishlatiladigan maxsus ogʻir texnikalar uchun moʻljallangan. Bunday quvvatli motorlar mintaqada ogʻir sanoat mashinasozligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Mazkur ishlanmalar Rossiyalik hamkorlar bilan yaqin aloqada amalga oshirilmoqda. Eʼtiborli jihati shundaki, ayrim modifikatsiyalarda Belarus va Rossiyada ishlab chiqarilgan butlovchi qismlarning mahalliylashtirish darajasi 99,8 foizga yetgan. Bu esa tashqi yetkazib beruvchilarga bogʻliqlikni deyarli nolga tushiradi.
Texnologik modernizatsiya va eksport salohiyatiYangi loyihalarni amalga oshirish uchun MMZ ishlab chiqarish bazasini zamonaviylashtirmoqda. Zavod tomonidan quyidagi yuqori texnologik uskunalar xarid qilingan:
- Sanoat darajasidagi zamonaviy 3D-printerlar;
- Yirik qismlarning ichki tuzilishini tekshirish uchun sanoat tomografi;
- Yirik oʻlchamli detallarga ishlov beruvchi yuqori aniqlikdagi stanoklar.
Hozirda zavod qoshidagi tarmoq laboratoriyasi va quyuv sexlari ham kengaytirilmoqda, bu esa murakkab muhandislik yechimlarini oʻz kuchlari bilan amalga oshirish imkonini beradi.
…