Belarusda 3500 ot kuchiga ega ulkan dvigatel ustida ish boshlandi

·40·Avto
Belarusda 3500 ot kuchiga ega ulkan dvigatel ustida ish boshlandi

Minsk motor zavodi (MMZ) oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini tubdan kengaytirish va misli koʻrilmagan darajadagi yuqori quvvatli kuch agregatlarini yaratish ustida ishlamoqda. Korxona yaqin yillar ichida ogʻir sanoat va maxsus texnikalar uchun moʻljallangan yangi avlod dvigatellarini taqdim etishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

BelTA agentligi xabariga koʻra, MMZ bosh direktori Aleksandr Botvinnik zavodning istiqbolli rejalari bilan oʻrtoqlashgan. Hozirgi vaqtda korxonaning asosiy mahsulot liniyasi 300 ot kuchigacha boʻlgan dvigatellardan iborat boʻlsa, 2026-yilga borib 450 dan 600 ot kuchigacha boʻlgan yangi oilani sinovdan oʻtkazish yakunlanishi kutilmoqda.

Sanoat giganti: 69 litrli va V16 dvigatellar

Loyiha doirasidagi eng hayratlanarli yangilik — bu 69 litr hajmli, quvvati 3000 ot kuchidan yuqori boʻlgan tajriba nusxasining tayyorlanishidir. Rahbarning soʻzlariga koʻra, zavod 14 litrli dvigatellar hamda V12 va V16 konfiguratsiyasidagi, quvvati 3,5 ming ot kuchigacha yetadigan yirik agregatlar liniyasini oʻzlashtirmoqda.

Ushbu ulkan dvigatellar asosan yoʻl-qurilish texnikalari, qishloq xoʻjaligi mashinalari va konchilikda ishlatiladigan maxsus ogʻir texnikalar uchun moʻljallangan. Bunday quvvatli motorlar mintaqada ogʻir sanoat mashinasozligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Mazkur ishlanmalar Rossiyalik hamkorlar bilan yaqin aloqada amalga oshirilmoqda. Eʼtiborli jihati shundaki, ayrim modifikatsiyalarda Belarus va Rossiyada ishlab chiqarilgan butlovchi qismlarning mahalliylashtirish darajasi 99,8 foizga yetgan. Bu esa tashqi yetkazib beruvchilarga bogʻliqlikni deyarli nolga tushiradi.

Texnologik modernizatsiya va eksport salohiyati

Yangi loyihalarni amalga oshirish uchun MMZ ishlab chiqarish bazasini zamonaviylashtirmoqda. Zavod tomonidan quyidagi yuqori texnologik uskunalar xarid qilingan:

  • Sanoat darajasidagi zamonaviy 3D-printerlar;
  • Yirik qismlarning ichki tuzilishini tekshirish uchun sanoat tomografi;
  • Yirik oʻlchamli detallarga ishlov beruvchi yuqori aniqlikdagi stanoklar.
Korxona rahbariyati ushbu yangi dvigatellar orqali nafaqat Belarus ichki bozorini taʼminlashni, balki xorijiy bozorlarga eksport hajmini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirgan. Oʻzbekiston kabi togʻ-kon sanoati rivojlangan mamlakatlar uchun ham bunday kuchli agregatlar kelajakda qiziqish uygʻotishi mumkin, chunki mamlakatimizda ogʻir karyer texnikalaridan keng foydalaniladi.

Hozirda zavod qoshidagi tarmoq laboratoriyasi va quyuv sexlari ham kengaytirilmoqda, bu esa murakkab muhandislik yechimlarini oʻz kuchlari bilan amalga oshirish imkonini beradi.

MMZBelarusDvigatelSanoatTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan