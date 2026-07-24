Barselona va Ferran Torres oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashdi: Futbolchi ketishga yaqin
Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres jamoadagi kelajagi borasida jiddiy ikkilanishlar girdobida qolgan. Ispaniyalik futbolchi klub rahbariyati va murabbiylar shtabi tomonidan oʻziga nisbatan yetarlicha hurmat koʻrsatilmayotganidan norozi boʻlmoqda. Ushbu holat uning yaqin transfer oynalarida jamoani tark etish ehtimolini sezilarli darajada oshirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Barselona rahbariyati futbolchining atrofidagilar bilan aloqaga chiqqan, biroq hozircha yakuniy toʻxtamga kelinmagan. Torresning amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Futbolchi oʻzining maydondagi samaradorligiga qaramay, klub doimiy ravishda uning kelajagini soʻroq ostiga olayotganidan ranjigan.
Klub ichidagi eʼtirof yetishmovchiligiFerran Torres Barselona libosini kiyish uchun oʻz vaqtida koʻp narsadan voz kechgan edi. Biroq soʻnggi oylarda u oʻzini klub ichidagidan koʻra, tashqarida koʻproq qadrlanayotganini his qilmoqda. Ayniqsa, uning zaxiradan maydonga tushib koʻrsatayotgan yaxshi natijalari ham rahbariyatning unga boʻlgan ishonchini toʻliq mustahkamlay olmadi. Bu esa yangi shartnoma borasidagi muloqotlarning muzlatib qoʻyilishiga sabab boʻldi.
Vaziyatni kuzatib borayotgan boshqa grand klublar allaqachon harakatga tushgan. Xabarlarga koʻra, futbolchining stolida kamida ikkita jiddiy taklif mavjud. Agar Kataloniya klubi vaziyatni oʻzgartirish uchun keskin choralar koʻrmasa, Torres yanvar yoki yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi deyarli aniq boʻlib bormoqda.
Terma jamoadagi muvaffaqiyat va klubdagi zaxiraQizigʻi shundaki, Ferran Torres Ispaniya terma jamoasi safida butunlay boshqacha maqomga ega. Luis de la Fuente qoʻl ostida u jamoaning hujum chizigʻidagi eng muhim figuralardan biriga aylandi. Uning aqlli harakatlari, hal qiluvchi uzatmalari va gollari terma jamoa muvaffaqiyatlarida katta rol oʻynamoqda. Aynan xalqaro maydondagi yorqin oʻyinlari unga boʻlgan qiziqishning yuqoriligini taʼminlamoqda.
Barselona rahbariyati aslida futbolchini jamoada olib qolish niyatida, biroq buning uchun ular Torresni oʻz loyihalarining muhim qismi ekanligiga ishontirishlari kerak boʻladi. Hozircha tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar ancha sovuqlashgan va yaqin orada kutilayotgan hal qiluvchi uchrashuv futbolchining taqdiriga oydinlik kiritishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer jarayoni qiziqarli, boisi Barselona tarkibidagi har qanday oʻzgarish jamoaning umumiy oʻyin uslubi va hujum salohiyatiga taʼsir koʻrsatmay qolmaydi. Ferran Torres kabi universal hujumchining ketishi jamoa uchun ham yoʻqotish boʻlishi mumkin.
…