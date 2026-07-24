Barselona va Ferran Torres oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashdi: Futbolchi ketishga yaqin

·85·Sport
Barselona va Ferran Torres oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashdi: Futbolchi ketishga yaqin

Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres jamoadagi kelajagi borasida jiddiy ikkilanishlar girdobida qolgan. Ispaniyalik futbolchi klub rahbariyati va murabbiylar shtabi tomonidan oʻziga nisbatan yetarlicha hurmat koʻrsatilmayotganidan norozi boʻlmoqda. Ushbu holat uning yaqin transfer oynalarida jamoani tark etish ehtimolini sezilarli darajada oshirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Barselona rahbariyati futbolchining atrofidagilar bilan aloqaga chiqqan, biroq hozircha yakuniy toʻxtamga kelinmagan. Torresning amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Futbolchi oʻzining maydondagi samaradorligiga qaramay, klub doimiy ravishda uning kelajagini soʻroq ostiga olayotganidan ranjigan.

Klub ichidagi eʼtirof yetishmovchiligi

Ferran Torres Barselona libosini kiyish uchun oʻz vaqtida koʻp narsadan voz kechgan edi. Biroq soʻnggi oylarda u oʻzini klub ichidagidan koʻra, tashqarida koʻproq qadrlanayotganini his qilmoqda. Ayniqsa, uning zaxiradan maydonga tushib koʻrsatayotgan yaxshi natijalari ham rahbariyatning unga boʻlgan ishonchini toʻliq mustahkamlay olmadi. Bu esa yangi shartnoma borasidagi muloqotlarning muzlatib qoʻyilishiga sabab boʻldi.

Vaziyatni kuzatib borayotgan boshqa grand klublar allaqachon harakatga tushgan. Xabarlarga koʻra, futbolchining stolida kamida ikkita jiddiy taklif mavjud. Agar Kataloniya klubi vaziyatni oʻzgartirish uchun keskin choralar koʻrmasa, Torres yanvar yoki yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi deyarli aniq boʻlib bormoqda.

Terma jamoadagi muvaffaqiyat va klubdagi zaxira

Qizigʻi shundaki, Ferran Torres Ispaniya terma jamoasi safida butunlay boshqacha maqomga ega. Luis de la Fuente qoʻl ostida u jamoaning hujum chizigʻidagi eng muhim figuralardan biriga aylandi. Uning aqlli harakatlari, hal qiluvchi uzatmalari va gollari terma jamoa muvaffaqiyatlarida katta rol oʻynamoqda. Aynan xalqaro maydondagi yorqin oʻyinlari unga boʻlgan qiziqishning yuqoriligini taʼminlamoqda.

Barselona rahbariyati aslida futbolchini jamoada olib qolish niyatida, biroq buning uchun ular Torresni oʻz loyihalarining muhim qismi ekanligiga ishontirishlari kerak boʻladi. Hozircha tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar ancha sovuqlashgan va yaqin orada kutilayotgan hal qiluvchi uchrashuv futbolchining taqdiriga oydinlik kiritishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer jarayoni qiziqarli, boisi Barselona tarkibidagi har qanday oʻzgarish jamoaning umumiy oʻyin uslubi va hujum salohiyatiga taʼsir koʻrsatmay qolmaydi. Ferran Torres kabi universal hujumchining ketishi jamoa uchun ham yoʻqotish boʻlishi mumkin.

BarselonaFerran TorresTransferIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi