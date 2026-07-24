Tibbiyotda yangi davr: Dron orqali dori vositalari yetkazib berish yoʻlga qoʻyildi

·52·Texno
Tibbiyotda yangi davr: Dron orqali dori vositalari yetkazib berish yoʻlga qoʻyildi

Rossiyaning Saxalin viloyatida ilk bor uchuvchisiz uchish apparati yordamida tibbiy yuklarni real yetkazib berish amaliyoti muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ushbu voqea mintaqa tibbiyoti uchun muhim burilish nuqtasi boʻlib, uzoq va borish qiyin boʻlgan hududlarga shoshilinch yordam koʻrsatish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parvozni “Avrora BAS” kompaniyasi tashkil etgan boʻlib, transport vazifasini “Dron Solyushns” tomonidan ishlab chiqilgan “Aist” rusumli samolyot tipidagi dron bajardi. Qurilma Korsakov tuman markaziy shifoxonasidan Ozyorskoye qishlogʻiga qadar boʻlgan 32 kilometrlik masofani bosib oʻtdi. Bu haqda viloyat hukumati matbuot xizmati maʼlumotlariga tayanib ixbt.com xabar bermoqda.

Eʼтиborli jihati shundaki, dron shunchaki dori-darmonlarni manzilga yetkazibgina qolmay, ortga qaytishda bemorlarning qon tahlili namunalarini ham olib kelgan. Bu jarayon “ERA-GLONASS” davlat tizimi bazasidagi identifikatsiya platformasi orqali onlayn rejimda kuzatib borildi.

Tezlik va harorat nazorati

“Aist” droni maxsus termoboks bilan jihozlangan boʼlib, u apparatning bort tarmogʼiga ulangan. Bu tashqi muhitdagi harorat qanday boʼlishidan qatʼ nazar, termosezgir dori vositalari va biologik materiallarni xavfsiz saqlash imkonini beradi. Masalan, ilk parvoz amalga oshirilgan kuni havo harorati ancha yuqori boʼlishiga qaramay, yuklar belgilangan meʼyorlarda saqlangan.

Yangi tizimning eng katta ustunligi uning tezligidadir. Korsakovdan Ozyorskoyegacha boʼlgan masofani dron 19 daqiqada bosib oʼtdi. Bu avtomobilda yetkazib berish vaqtidan ikki baravar tezroq demakdir. Favqulodda vaziyatlarda, ayniqsa, inson hayoti soniyalarga bogʼliq boʼlgan holatlarda bunday tezkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, havo yoʼnalishlari ayniqsa qishki boʼronlardan keyingi yoʼlsizlik sharoitida juda qoʼsh keladi. Oʼbekiston sharoitida ham togʼoldi va chekka qishloqlarda tibbiy xizmat sifatini oshirish uchun bunday texnologiyalarni joriy etish istiqbolli hisoblanadi. Dronlar yordamida dori yetkazish nafaqat vaqtni tejaydi, balki logistika xarajatlarini ham kamaytirishi mumkin.

Ushbu loyihaning muvaffaqiyati kelajakda uchuvchisiz aviatsiyadan fuqarolik maqsadlarida, xususan, ijtimoiy sohada keng foydalanishga yoʼl ochadi. Hozirda tizimni muntazam asosda yoʼlga qoʼyish va parvozlar xavfsizligini yanada takomillashtirish ustida ishlar davom etmoqda.

DronTibbiyotTexnologiyaLogistikaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob