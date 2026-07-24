Neymar tanqidlarga javob qaytardi: Braziliyalik yulduz poker tufayli kelib chiqqan mojaroga nuqta qoʻydi

·68·Sport
Neymar tanqidlarga javob qaytardi: Braziliyalik yulduz poker tufayli kelib chiqqan mojaroga nuqta qoʻydi

Braziliyaning Santos klubi hujumchisi Neymar oʻzining shaxsiy hayoti va mashgʻulot tartibiga nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga keskin javob qaytardi. Futbolchi jarohatdan keyingi tiklanish jarayonida poker turnirida koʻrinish bergani uchun muxlislar va OAV bosimiga duch kelgan edi. 34 yoshli hujumchi oʻzining professional masʼuliyati joyida ekanini taʼkidlab, tanqidchilarni oʻz ishi bilan shugʻullanishga chaqirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqealar rivojiga koʻra, Neymar Santos jamoasi Janubiy Amerika kubogi doirasida Venesuelaning Universidat Sentral klubiga qarshi oʻyinga joʻnab ketgan bir paytda, BSOP Winter poker turnirida ishtirok etgan. Jamoa safarda muhim bahsga tayyorgarlik koʻrayotgan vaqtda yulduz futbolchining koʻngilochar tadbirda qatnashishi koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi. Biroq futbolchining oʻzi bu vaziyatga oydinlik kiritdi.

Mashgʻulot va dam olish muvozanati

Goal.com nashri xabariga koʻra, Neymar ijtimoiy tarmoqlar orqali maxsus video murojaat yoʻllab, poker turniri uning rasmiy dam olish kuniga toʻgʻri kelganini tushuntirdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻsha kuni ertalab u sport zalida mashgʻulot oʻtagan va faqat boʻsh vaqtidagina turnirga borgan. Futbolchi oʻzining jismoniy holati va klub oldidagi majburiyatlarini birinchi oʻringa qoʻyishini isbotlash uchun mashgʻulot jarayonidan lavhalar ham ulashdi.

"Men bu yerda ikkinchi mashgʻulotimga tayyorgarlik koʻryapman. Dam olish kunimda poker oʻynaganim haqida koʻp gapirishdi. Lekin men oʻsha kuni ertalab ham ishlaganman. Jamoa bilan safarga bormaganimning sababi — mashgʻulotlarga endigina qaytganim edi", — deya taʼkidladi Neymar. U oʻz soʻzini davom ettirib, tanqidchilarga qarata: "Endi mashgʻulotni davom ettirsam maylimi yoki yana javrashda davom etasizlarmi? Oʻz ishingiz bilan shugʻullaning!" — degan qatʼiy fikrlarni bildirdi.

Santos bosh murabbiyi Kuka ham vaziyatni nazorat ostida ushlab turibdi. Murabbiylar shtabi Neymarning jismoniy holatini bosqichma-bosqich tiklash maqsadida uni Venesueladagi bahsga olib ketmaslikka qaror qilgan edi. Hozirda tajribali forvard barcha taktik mashgʻulotlarni yakunlab, asosiy tarkibga qaytishga toʻliq tayyor.

Santos uchun muhim palla

Neymarning maydonga qaytishi Santos uchun ayni muddao. Hozirda jamoa Braziliya chempionati turnir jadvalida 15-oʻrinni egallab turibdi va 19 oʻyindan soʻng atigi 21 ochkoga ega. Kelayotgan shanba kuni, 25-iyul sanasida Vila Belmiro stadionida Chapekoense klubiga qarshi kechadigan bahs jamoaning jadvaldagi oʻrnini yaxshilash uchun oʻta muhim ahamiyatga ega.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Neymarning har bir qadami qiziqarli, chunki u hamon jahon futbolining eng yorqin va bahsli siymolaridan biri boʻlib qolmoqda. Uning Santos safidagi oʻyinlari va jismoniy holati jamoaning ushbu mavsumdagi umumiy natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

NeymarSantosBraziliyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi