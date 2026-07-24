Neymar tanqidlarga javob qaytardi: Braziliyalik yulduz poker tufayli kelib chiqqan mojaroga nuqta qoʻydi
Braziliyaning Santos klubi hujumchisi Neymar oʻzining shaxsiy hayoti va mashgʻulot tartibiga nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga keskin javob qaytardi. Futbolchi jarohatdan keyingi tiklanish jarayonida poker turnirida koʻrinish bergani uchun muxlislar va OAV bosimiga duch kelgan edi. 34 yoshli hujumchi oʻzining professional masʼuliyati joyida ekanini taʼkidlab, tanqidchilarni oʻz ishi bilan shugʻullanishga chaqirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqealar rivojiga koʻra, Neymar Santos jamoasi Janubiy Amerika kubogi doirasida Venesuelaning Universidat Sentral klubiga qarshi oʻyinga joʻnab ketgan bir paytda, BSOP Winter poker turnirida ishtirok etgan. Jamoa safarda muhim bahsga tayyorgarlik koʻrayotgan vaqtda yulduz futbolchining koʻngilochar tadbirda qatnashishi koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi. Biroq futbolchining oʻzi bu vaziyatga oydinlik kiritdi.
Mashgʻulot va dam olish muvozanatiGoal.com nashri xabariga koʻra, Neymar ijtimoiy tarmoqlar orqali maxsus video murojaat yoʻllab, poker turniri uning rasmiy dam olish kuniga toʻgʻri kelganini tushuntirdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻsha kuni ertalab u sport zalida mashgʻulot oʻtagan va faqat boʻsh vaqtidagina turnirga borgan. Futbolchi oʻzining jismoniy holati va klub oldidagi majburiyatlarini birinchi oʻringa qoʻyishini isbotlash uchun mashgʻulot jarayonidan lavhalar ham ulashdi.
"Men bu yerda ikkinchi mashgʻulotimga tayyorgarlik koʻryapman. Dam olish kunimda poker oʻynaganim haqida koʻp gapirishdi. Lekin men oʻsha kuni ertalab ham ishlaganman. Jamoa bilan safarga bormaganimning sababi — mashgʻulotlarga endigina qaytganim edi", — deya taʼkidladi Neymar. U oʻz soʻzini davom ettirib, tanqidchilarga qarata: "Endi mashgʻulotni davom ettirsam maylimi yoki yana javrashda davom etasizlarmi? Oʻz ishingiz bilan shugʻullaning!" — degan qatʼiy fikrlarni bildirdi.
Santos bosh murabbiyi Kuka ham vaziyatni nazorat ostida ushlab turibdi. Murabbiylar shtabi Neymarning jismoniy holatini bosqichma-bosqich tiklash maqsadida uni Venesueladagi bahsga olib ketmaslikka qaror qilgan edi. Hozirda tajribali forvard barcha taktik mashgʻulotlarni yakunlab, asosiy tarkibga qaytishga toʻliq tayyor.
Santos uchun muhim pallaNeymarning maydonga qaytishi Santos uchun ayni muddao. Hozirda jamoa Braziliya chempionati turnir jadvalida 15-oʻrinni egallab turibdi va 19 oʻyindan soʻng atigi 21 ochkoga ega. Kelayotgan shanba kuni, 25-iyul sanasida Vila Belmiro stadionida Chapekoense klubiga qarshi kechadigan bahs jamoaning jadvaldagi oʻrnini yaxshilash uchun oʻta muhim ahamiyatga ega.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Neymarning har bir qadami qiziqarli, chunki u hamon jahon futbolining eng yorqin va bahsli siymolaridan biri boʻlib qolmoqda. Uning Santos safidagi oʻyinlari va jismoniy holati jamoaning ushbu mavsumdagi umumiy natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…