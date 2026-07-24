Arsenal 90-yillar uslubidagi yangi mehmon formasini taqdim etdi
Londonning Arsenal klubi va adidas brendi 2026-27-yilgi mavsum uchun moʻljallangan yangi mehmon formasini rasman namoyish etdi. Ushbu libos klub tarixidagi eng mashhur dizaynlardan biri — 1990-yillarning boshidagi afsonaviy "Bruised Banana" (ezilgan banan) uslubining zamonaviy talqini hisoblanadi. Angliya Premer-ligasi chempioni sifatida yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan "toʻpchi"lar ushbu libos orqali oʻz tarixiga ehtirom koʻrsatishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yangi forma toʻq koʻk rangli asosga ega boʻlib, uning ustida 1991-1993-yillardagi original dizaynni eslatuvchi geometrik chiziqlar aks etgan. Libosda adidas kompaniyasining klassik Trefoil logotipi hamda klub gerbi sariq va qizil rangli detallar bilan uygʻunlashgan. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu dizayn nafaqat nostalgiya uygʻotish, balki jamoaning yangi gʻalabalarga boʻlgan intilishini ham ramziy ifodalaydi.
Tarix va zamonaviylik uygʻunligiYangi libosning taqdimot marosimida jamoa himoyachisi Riccardo Calafiori, yarim himoyachi Declan Rice, klub afsonasi Ian Wright hamda ayollar jamoasi yulduzi Chloe Kelly ishtirok etdi. Taqdimot doirasida futbolchilar va muxlislar ishtirokida maxsus qisqa metrajli filmlar turkumi ham namoyish etildi. Unda futbol liboslarining muxlislar uchun qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligi va klub anʼanalari haqida soʻz boradi.
"Biz barchamiz ushbu libosda maydonga tushishni intiqlik bilan kutyapmiz. 'Bruised Banana' dizayni muxlislarimiz uchun qanchalik qadrli ekanini bilamiz — bugungi kunda ham koʻplab insonlar ushbu uslubdagi kiyimlarni kiyib yurishini koʻrish mumkin. Bunday boy tarixga ega libosni kiyish bizga qoʻshimcha motivatsiya beradi", — deya taʼkidladi Riccardo Calafiori taqdimot davomida.
Texnologik jihatdan libos adidas kompaniyasining eng soʻnggi CLIMACOOL+ tizimi bilan jihozlangan. Ushbu texnologiya futbolchilarning tana haroratini moʻtadillashtirishga yordam beradi hamda namlikni boshqarish va strategik shamollatish zonalari orqali yuqori darajadagi qulaylikni taʼminlaydi. Bu esa maydondagi dinamik oʻyinlar paytida sportchilarning chidamliligini oshirishga xizmat qiladi.
Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa oʻz unvonini himoya qilish va yirik turnirlarda muvaffaqiyat qozonishni maqsad qilgan. Calafiori qoʻshimcha qilganidek, jamoa nafaqat oʻtmish bilan faxrlanadi, balki oʻzining yangi merosini yaratishga, muxlislarga yanada koʻproq quvonchli lahzalarni taqdim etishga chanqoq. Yangi forma aynan mana shu gʻoyani oʻzida mujassam etgan.
Oʻzbekistondagi Arsenal muxlislari uchun ham ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy, chunki jamoaning 90-yillardagi retro uslubi butun dunyoda boʻlgani kabi mintaqamizda ham kolleksionerlar va futbol ixlosmandlari orasida juda mashhur. Yangi libos yaqin kunlarda rasmiy doʻkonlarda sotuvga chiqarilishi kutilmoqda.
…