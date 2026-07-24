Arsenal 90-yillar uslubidagi yangi mehmon formasini taqdim etdi

·77·Sport
Arsenal 90-yillar uslubidagi yangi mehmon formasini taqdim etdi

Londonning Arsenal klubi va adidas brendi 2026-27-yilgi mavsum uchun moʻljallangan yangi mehmon formasini rasman namoyish etdi. Ushbu libos klub tarixidagi eng mashhur dizaynlardan biri — 1990-yillarning boshidagi afsonaviy "Bruised Banana" (ezilgan banan) uslubining zamonaviy talqini hisoblanadi. Angliya Premer-ligasi chempioni sifatida yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan "toʻpchi"lar ushbu libos orqali oʻz tarixiga ehtirom koʻrsatishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yangi forma toʻq koʻk rangli asosga ega boʻlib, uning ustida 1991-1993-yillardagi original dizaynni eslatuvchi geometrik chiziqlar aks etgan. Libosda adidas kompaniyasining klassik Trefoil logotipi hamda klub gerbi sariq va qizil rangli detallar bilan uygʻunlashgan. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu dizayn nafaqat nostalgiya uygʻotish, balki jamoaning yangi gʻalabalarga boʻlgan intilishini ham ramziy ifodalaydi.

Tarix va zamonaviylik uygʻunligi

Yangi libosning taqdimot marosimida jamoa himoyachisi Riccardo Calafiori, yarim himoyachi Declan Rice, klub afsonasi Ian Wright hamda ayollar jamoasi yulduzi Chloe Kelly ishtirok etdi. Taqdimot doirasida futbolchilar va muxlislar ishtirokida maxsus qisqa metrajli filmlar turkumi ham namoyish etildi. Unda futbol liboslarining muxlislar uchun qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligi va klub anʼanalari haqida soʻz boradi.

"Biz barchamiz ushbu libosda maydonga tushishni intiqlik bilan kutyapmiz. 'Bruised Banana' dizayni muxlislarimiz uchun qanchalik qadrli ekanini bilamiz — bugungi kunda ham koʻplab insonlar ushbu uslubdagi kiyimlarni kiyib yurishini koʻrish mumkin. Bunday boy tarixga ega libosni kiyish bizga qoʻshimcha motivatsiya beradi", — deya taʼkidladi Riccardo Calafiori taqdimot davomida.

Texnologik jihatdan libos adidas kompaniyasining eng soʻnggi CLIMACOOL+ tizimi bilan jihozlangan. Ushbu texnologiya futbolchilarning tana haroratini moʻtadillashtirishga yordam beradi hamda namlikni boshqarish va strategik shamollatish zonalari orqali yuqori darajadagi qulaylikni taʼminlaydi. Bu esa maydondagi dinamik oʻyinlar paytida sportchilarning chidamliligini oshirishga xizmat qiladi.

Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa oʻz unvonini himoya qilish va yirik turnirlarda muvaffaqiyat qozonishni maqsad qilgan. Calafiori qoʻshimcha qilganidek, jamoa nafaqat oʻtmish bilan faxrlanadi, balki oʻzining yangi merosini yaratishga, muxlislarga yanada koʻproq quvonchli lahzalarni taqdim etishga chanqoq. Yangi forma aynan mana shu gʻoyani oʻzida mujassam etgan.

Oʻzbekistondagi Arsenal muxlislari uchun ham ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy, chunki jamoaning 90-yillardagi retro uslubi butun dunyoda boʻlgani kabi mintaqamizda ham kolleksionerlar va futbol ixlosmandlari orasida juda mashhur. Yangi libos yaqin kunlarda rasmiy doʻkonlarda sotuvga chiqarilishi kutilmoqda.

ArsenalAngliya Premer-ligasiFutbolAdidasRiccardo Calafiori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi