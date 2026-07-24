«iPhone qotili»: Samsung uchta yangi dahshatli flagmanini namoyish etdi
Global smartfonlar bozorida haqiqiy texnologik portlash yuz berdi. Smartfon giganti Samsung bir vaqtning o‘zida uchta yangi avlod buklanadigan qurilmalarini taqdim etib, asosiy raqobatchisi Apple kompaniyasiga qaqshatqich zarba berdi. Xalqaro ekspertlar tomonidan «buklanadigan iPhone qotili» deb baholanayotgan Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 modellari taqdim etildi. Xo‘sh, bu gadjetlar nimasi bilan dunyoni hayratga solmoqda va Ultra versiyada qanday sirli imkoniyatlar bor?
Zamin.uz kunning eng qiziqarli va texnologik inqilobiy tafsilotlarini bir joyga jamladi.
1. Galaxy Z Fold 8: Yo‘qolgan qalinlik va dahshatli quvvat
Yangilangan Galaxy Z Fold 8 ergonomika va yuqori unumdorlik o‘rtasidagi mukammal muvozanatga aylandi. Muhandislar bu safar qurilma qalinligini sezilarli darajada qisqartirishga erishdilar.
Ulkan ekran: Asosiy ichki displey 8 dyuymgacha kengaytirildi, bu filmu videolarni tomosha qilish va ko‘p vazifali (multitasking) rejimda ishlash muhitini butunlay o‘zgartiradi.
Ichki «yurak»: Smartfon eng so‘nggi Snapdragon 8 Elite protsessori bilan ta’minlangan.
Sovitish tizimi: Og‘ir o‘yinlar va murakkab grafiklarda qurilma qizib ketmasligi uchun takomillashtirilgan bug‘ kamerali sovutish mexanizmi joriy etildi.
Bazaviy narx: $1 899 dan boshlanadi.
2. Ilk bor «Ultra» flagman: 200 MPlik monstr
Samsung ilk bor Fold turkumida benazir Galaxy Z Fold 8 Ultra suffiksiga ega flagmanni taqdim etdi. Bu model professional kontent yaratuvchilar va biznes vakillari uchun maxsus loyihalashtirilgan.
Texnologik yutuq:
Qurilmaga 200 MPlik asosiy kamera sensori o‘rnatilgan bo‘lib, u tungi suratga olish va detallashtirish bo‘yicha buklanadigan smartfonlar orasida mutlaq jahon rekordchisiga aylandi.
Shuningdek, flagmanda S Pen stilus qo‘llab-quvvatlovi saqlab qolingan va kengaytirilgan sun’iy intellekt (Galaxy AI) algoritmlari joriy etilgan. U matnlarni tahrirlash, ovozni qayta ishlash va foto/videoni professional ishlashda tengsiz yordamchidir. Ushbu ultra-premium gadjet narxi $2 099 dollardan boshlanadi.
Samsung yangi modellar taqqoslamasi
Model nomi
Asosiy ustunligi
Protsessor va AI
Boshlang‘ich narxi
Galaxy Z Fold 8
Yupqa korpus, 8 dyuymli katta ekran
Snapdragon 8 Elite
$1 899
Galaxy Z Fold 8 Ultra
200 MP kamera, S Pen va Galaxy AI
Snapdragon 8 Elite + AI
$2 099
Galaxy Z Flip 8
Mukammal batareya, tashqi ekranda selfi
Tejamkor chipset
$1 199
3. Galaxy Z Flip 8: Muxlislarning eng katta orzusi alangalandi
Ixcham «raskladushka» formatidagi Galaxy Z Flip 8 modeli foydalanuvchilarning eng ko‘p talab qilgan istaklarini inobatga olgan holda qayta ishlandi.
Smartfonning batareya sig‘imi sezilarli darajada oshirildi. Endilikda buklangan holatda tashqi ekran orqali yuqori sifatli selfi va videolar olish algoritmlari tubdan yaxshilandi. Ushbu ixcham gadjetning narxi $1 199 dollar etib belgilandi.
The Verge, Bloomberg va GSMArena kabi nufuzli manbalarning ta’kidlashicha, Samsung‘ning bu yurishi — Apple kutilayotgan buklanadigan iPhone taqdimotini o‘tkazguniga qadar bozorni to‘liq egallashga qaratilgan strategik zarbasidir.
Ushbu texnologik yangilik do‘stlaringiz uchun qiziqmi?
Samsung texnologik poygada raqobatchilarini ancha ortda qoldirib ketmoqda.
Ushbu foydali va tezkor ma’lumotni texnologiya va smartfon ishqibozi bo‘lgan do‘stlaringizga, Telegram-chatingizga darhol yuboring!
Sizningcha, Samsung‘ning 200 MPlik yangi Ultra flagmani Apple'ning bo‘lajak buklanadigan iPhone'ini ortda qoldira oladimi? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…