«iPhone qotili»: Samsung uchta yangi dahshatli flagmanini namoyish etdi

·83·Texno
«iPhone qotili»: Samsung uchta yangi dahshatli flagmanini namoyish etdi

Global smartfonlar bozorida haqiqiy texnologik portlash yuz berdi. Smartfon giganti Samsung bir vaqtning o‘zida uchta yangi avlod buklanadigan qurilmalarini taqdim etib, asosiy raqobatchisi Apple kompaniyasiga qaqshatqich zarba berdi. Xalqaro ekspertlar tomonidan «buklanadigan iPhone qotili» deb baholanayotgan Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 modellari taqdim etildi. Xo‘sh, bu gadjetlar nimasi bilan dunyoni hayratga solmoqda va Ultra versiyada qanday sirli imkoniyatlar bor?

Zamin.uz kunning eng qiziqarli va texnologik inqilobiy tafsilotlarini bir joyga jamladi.

1. Galaxy Z Fold 8: Yo‘qolgan qalinlik va dahshatli quvvat

Yangilangan Galaxy Z Fold 8 ergonomika va yuqori unumdorlik o‘rtasidagi mukammal muvozanatga aylandi. Muhandislar bu safar qurilma qalinligini sezilarli darajada qisqartirishga erishdilar.

  • Ulkan ekran: Asosiy ichki displey 8 dyuymgacha kengaytirildi, bu filmu videolarni tomosha qilish va ko‘p vazifali (multitasking) rejimda ishlash muhitini butunlay o‘zgartiradi.

  • Ichki «yurak»: Smartfon eng so‘nggi Snapdragon 8 Elite protsessori bilan ta’minlangan.

  • Sovitish tizimi: Og‘ir o‘yinlar va murakkab grafiklarda qurilma qizib ketmasligi uchun takomillashtirilgan bug‘ kamerali sovutish mexanizmi joriy etildi.

  • Bazaviy narx: $1 899 dan boshlanadi.

«iPhone qotili»: Samsung uchta yangi dahshatli flagmanini namoyish etdi

2. Ilk bor «Ultra» flagman: 200 MPlik monstr

Samsung ilk bor Fold turkumida benazir Galaxy Z Fold 8 Ultra suffiksiga ega flagmanni taqdim etdi. Bu model professional kontent yaratuvchilar va biznes vakillari uchun maxsus loyihalashtirilgan.

Texnologik yutuq:

Qurilmaga 200 MPlik asosiy kamera sensori o‘rnatilgan bo‘lib, u tungi suratga olish va detallashtirish bo‘yicha buklanadigan smartfonlar orasida mutlaq jahon rekordchisiga aylandi.

Shuningdek, flagmanda S Pen stilus qo‘llab-quvvatlovi saqlab qolingan va kengaytirilgan sun’iy intellekt (Galaxy AI) algoritmlari joriy etilgan. U matnlarni tahrirlash, ovozni qayta ishlash va foto/videoni professional ishlashda tengsiz yordamchidir. Ushbu ultra-premium gadjet narxi $2 099 dollardan boshlanadi.

«iPhone qotili»: Samsung uchta yangi dahshatli flagmanini namoyish etdi

Samsung yangi modellar taqqoslamasi

Model nomi

Asosiy ustunligi

Protsessor va AI

Boshlang‘ich narxi

Galaxy Z Fold 8

Yupqa korpus, 8 dyuymli katta ekran

Snapdragon 8 Elite

$1 899

Galaxy Z Fold 8 Ultra

200 MP kamera, S Pen va Galaxy AI

Snapdragon 8 Elite + AI

$2 099

Galaxy Z Flip 8

Mukammal batareya, tashqi ekranda selfi

Tejamkor chipset

$1 199

3. Galaxy Z Flip 8: Muxlislarning eng katta orzusi alangalandi

Ixcham «raskladushka» formatidagi Galaxy Z Flip 8 modeli foydalanuvchilarning eng ko‘p talab qilgan istaklarini inobatga olgan holda qayta ishlandi.

«iPhone qotili»: Samsung uchta yangi dahshatli flagmanini namoyish etdi

Smartfonning batareya sig‘imi sezilarli darajada oshirildi. Endilikda buklangan holatda tashqi ekran orqali yuqori sifatli selfi va videolar olish algoritmlari tubdan yaxshilandi. Ushbu ixcham gadjetning narxi $1 199 dollar etib belgilandi.

The Verge, Bloomberg va GSMArena kabi nufuzli manbalarning ta’kidlashicha, Samsung‘ning bu yurishi — Apple kutilayotgan buklanadigan iPhone taqdimotini o‘tkazguniga qadar bozorni to‘liq egallashga qaratilgan strategik zarbasidir.

«iPhone qotili»: Samsung uchta yangi dahshatli flagmanini namoyish etdi

Ushbu texnologik yangilik do‘stlaringiz uchun qiziqmi?

Samsung texnologik poygada raqobatchilarini ancha ortda qoldirib ketmoqda.

Ushbu foydali va tezkor ma’lumotni texnologiya va smartfon ishqibozi bo‘lgan do‘stlaringizga, Telegram-chatingizga darhol yuboring!

Sizningcha, Samsung‘ning 200 MPlik yangi Ultra flagmani Apple'ning bo‘lajak buklanadigan iPhone'ini ortda qoldira oladimi? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob