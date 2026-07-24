Joshua Zirkzee Italiyaga qaytishga rozilik berdi: Yuventus hujumni kuchaytirmoqda

·34·Sport
Joshua Zirkzee Italiyaga qaytishga rozilik berdi: Yuventus hujumni kuchaytirmoqda

"Manchester Yunayted" hujumchisi Joshua Zirkzee faoliyatini yana Italiya A Seriyasida davom ettirishga yaqin turibdi. Niderlandiyalik futbolchi Turinning "Yuventus" klubiga oʻtishga dastlabki roziligini berdi. Bu transfer Turin klubining hujum chizigʻini tubdan yangilash strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashri xabariga koʻra, Joshua Zirkzee Angliya Premer-ligasidagi qisqa va unchalik omadli kechmagan faoliyatidan soʻng yana oʻziga tanish boʻlgan Italiya chempionatiga qaytishni istamoqda. "Yuventus" rahbariyati ayni damda futbolchining agenti Kia Joorabchian bilan ijara shartnomasi boʻyicha muzokaralarni faollashtirgan.

Turinliklarning ulkan rejalari

"Yuventus" faqat Joshua Zirkzee bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub sport direktori Rikki Massara hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Pari Sen-Jermen aʼzosi Randal Kolo Muani nomzodini ham koʻrib chiqmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, parijliklar hujumchisi uchun 40 million yevro miqdorida mablagʻ ajratilishi rejalashtirilgan.

Joshua Zirkzee oʻtgan mavsumda "Bolonya" safida yorqin oʻyin koʻrsatib, 12 ta gol va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Biroq, Angliyaga koʻchib oʻtgach, u "Manchester Yunayted"ning asosiy tarkibiga kirishda qiyinchiliklarga duch keldi. U soʻnggi ikki mavsum davomida jami 68 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, shundan faqat 19 tasini asosiy tarkibda boshlagan.

Goal.com nashrining yozishicha, Turin klubi bosh murabbiyi Luchano Spalletti niderlandiyalik hujumchini oʻzining taktik sxemasiga mos tushadigan texnik jihatdan kuchli ijrochi deb hisoblaydi. Jamoaning yosh hujumchisi Jeff Ekator jarohat olgani sababli, hujum chizigʻini mustahkamlash klub uchun birinchi darajali vazifaga aylangan.

Klub rahbariyati Joshua Zirkzeening texnik mahorati va Kolo Muanining tezkorligini birlashtirish orqali yanada dinamik hujum chizigʻini yaratishga ishonmoqda. Hozirda jamoa bosh direktori Jovanni Karnevali har ikki transferni qisqa muddatda yakunlash ustida ish olib bormoqda.

Ayni paytda "Yuventus" yangi mavsumga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Jamoa A Seriyaning ochilish turida "Frozinone"ga qarshi maydonga tushadi. Murabbiylar shtabi yangi futbolchilarning jamoaga tezroq moslashishi uchun transferlar tezroq amalga oshishini kutmoqda.

YuventusManchester YunaytedJoshua ZirkzeeTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi