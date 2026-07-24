Joshua Zirkzee Italiyaga qaytishga rozilik berdi: Yuventus hujumni kuchaytirmoqda
"Manchester Yunayted" hujumchisi Joshua Zirkzee faoliyatini yana Italiya A Seriyasida davom ettirishga yaqin turibdi. Niderlandiyalik futbolchi Turinning "Yuventus" klubiga oʻtishga dastlabki roziligini berdi. Bu transfer Turin klubining hujum chizigʻini tubdan yangilash strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashri xabariga koʻra, Joshua Zirkzee Angliya Premer-ligasidagi qisqa va unchalik omadli kechmagan faoliyatidan soʻng yana oʻziga tanish boʻlgan Italiya chempionatiga qaytishni istamoqda. "Yuventus" rahbariyati ayni damda futbolchining agenti Kia Joorabchian bilan ijara shartnomasi boʻyicha muzokaralarni faollashtirgan.
Turinliklarning ulkan rejalari"Yuventus" faqat Joshua Zirkzee bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub sport direktori Rikki Massara hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Pari Sen-Jermen aʼzosi Randal Kolo Muani nomzodini ham koʻrib chiqmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, parijliklar hujumchisi uchun 40 million yevro miqdorida mablagʻ ajratilishi rejalashtirilgan.
Joshua Zirkzee oʻtgan mavsumda "Bolonya" safida yorqin oʻyin koʻrsatib, 12 ta gol va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Biroq, Angliyaga koʻchib oʻtgach, u "Manchester Yunayted"ning asosiy tarkibiga kirishda qiyinchiliklarga duch keldi. U soʻnggi ikki mavsum davomida jami 68 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, shundan faqat 19 tasini asosiy tarkibda boshlagan.
Goal.com nashrining yozishicha, Turin klubi bosh murabbiyi Luchano Spalletti niderlandiyalik hujumchini oʻzining taktik sxemasiga mos tushadigan texnik jihatdan kuchli ijrochi deb hisoblaydi. Jamoaning yosh hujumchisi Jeff Ekator jarohat olgani sababli, hujum chizigʻini mustahkamlash klub uchun birinchi darajali vazifaga aylangan.
Klub rahbariyati Joshua Zirkzeening texnik mahorati va Kolo Muanining tezkorligini birlashtirish orqali yanada dinamik hujum chizigʻini yaratishga ishonmoqda. Hozirda jamoa bosh direktori Jovanni Karnevali har ikki transferni qisqa muddatda yakunlash ustida ish olib bormoqda.
Ayni paytda "Yuventus" yangi mavsumga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Jamoa A Seriyaning ochilish turida "Frozinone"ga qarshi maydonga tushadi. Murabbiylar shtabi yangi futbolchilarning jamoaga tezroq moslashishi uchun transferlar tezroq amalga oshishini kutmoqda.
…