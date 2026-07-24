Rafael Leao Turkiyaga yoʻl olmoqdami: Fenerbahche Milan yulduzi uchun 60 mln yevro tikmoqda

·43·Sport
Rafael Leao Turkiyaga yoʻl olmoqdami: Fenerbahche Milan yulduzi uchun 60 mln yevro tikmoqda

Italiyaning Milan klubi va Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Rafael Leao faoliyatini Turkiya Superligasida davom ettirishi mumkin. Soʻnggi xabarlarga koʻra, Istanbulning Fenerbahche klubi futbolchi uchun jiddiy kurashga kirishgan va transfer borasida hal qiluvchi qadamlarni tashlashga tayyor. Ushbu transfer nafaqat Turkiya, balki Yevropa futbol bozoridagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Corriere dello Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Milan rahbariyati oʻz yulduzini 50-60 million yevro atrofidagi summaga sotishga rozi. Klub ushbu mablagʻ orqali tarkibni kuchaytirish, xususan Mario Gila va Goncalo Ramos kabi yangi oʻyinchilar transferidan keyingi moliyaviy muvozanatni tiklashni maqsad qilgan. Hozirda Fenerbahche vakillari futbolchining agentlari bilan uchrashish uchun Milanga yetib kelishgan.

Katta maosh va raqobat

Fenerbahche Rafael Leao uchun yiliga 10 million yevro miqdorida maosh va qoʻshimcha bonuslar taklif qilmoqda. Bu Turkiya chempionati uchun rekord darajadagi koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi. Shunisi eʼtiborliki, futbolchi uchun kurashda Istanbulning boshqa bir grandi — Galatasaray ham ishtirok etmoqda. Biroq hozircha Fenerbahche taklif borasida oʻz raqibidan ancha ilgarilab ketgan.

Gazzetta dello Sport xabariga koʻra, Rafael Leao taʼtilining bir qismini Turkiyada oʻtkazgani turli mish-mishlarga sabab boʻlgan edi. Futbolchining oʻzi esa yangi chaqiruvlarga tayyorligini va Italiyada Milan jamoasidan boshqa klubda oʻynamasligini bildirgan. Agar Angliya Premer-ligasi yoki Ispaniya La Ligasi grandlaridan taklif tushmasa, Turkiya varianti u uchun asosiy yoʻnalishga aylanishi mumkin.

Hozircha Rafael Leao yakuniy qarorni qabul qilishga shoshilmayapti. U klubning Avstraliya boʻylab tashkil etiladigan mavsumoldi turiga qoʻshilishi kutilmoqda. Shuningdek, futbolchining Braziliyadagi tijoriy tadbirlarda ishtirok etishi rejalashtirilgan. Milan esa rasmiy taklifni kutmoqda va transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu masalaga oydinlik kiritish niyatida.

Eslatib oʻtamiz, Rafael Leao oʻtgan jahon chempionatida Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi bahsda ham maydonga tushib, gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Uning xalqaro maydondagi va klub miqyosidagi samaradorligi koʻplab jamoalar eʼtiborini tortgan boʻlsa-da, hozircha faqat Turkiya klublari aniq va moddiy jihatdan jozibador taklif bilan chiqishmoqda.

MilanRafael LeaoFenerbahcheTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi