Yevropa transfer bozori: Real Madrid yulduzlari bilan xayrlashishga tayyor

·61·Sport
Yevropa transfer bozori: Real Madrid yulduzlari bilan xayrlashishga tayyor

Yevropaning yetakchi klublari yangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish va moliyaviy muvozanatni saqlash maqsadida kutilmagan qarorlarni qabul qilmoqda. Transfer bozoridagi soʻnggi oʻzgarishlar markazida Ispaniyaning Real Madrid klubi va Angliya Premer-ligasi vakillari turibdi. Madridliklar oʻz yarim himoya chizigʻini sezilarli darajada yangilashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Sun nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, Real Madrid jamoaning tayanch yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni sotuvga qoʻyilishiga qarshi emas. Fransiyalik futbolchi uchun asosiy daʼvogar sifatida Manchester Yunayted tilga olinmoqda. Manchester klubi rahbariyati markazni kuchaytirish uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor va Tchouameni ushbu loyihaning muhim boʻlagiga aylanishi mumkin.

Madridning yana bir yosh yulduzi Eduardo Camavinga ham bosim ostida qolmoqda. Insayder Nicolo Schira maʼlumotlariga koʻra, futbolchi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatishi shart, aks holda klub uni ham transferga chiqarish variantini koʻrib chiqadi. "Qirollik klubi" tarkibdagi raqobatni oshirish va kerak boʻlsa, yuqori narxdagi takliflarni qabul qilish orqali byudjetni toʻldirishni koʻzlamoqda.

Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar va Barselona rejalari

Himoya markazida ham qiziqarli harakatlar kuzatilmoqda. Fabrizio Romano xabar berishicha, Tottenxem himoyachisi Cuti Romero jamoani tark etishga yaqin turibdi. Londonliklar allaqachon uning oʻrniga Marcos Senesi va Kevin Danso kabi futbolchilarni jalb qilishgan. Hozirda Inter va Tottenxem oʻrtasida muzokaralar davom etmoqda, biroq tomonlar narx masalasida hali bir toʻxtamga kelishgani yoʻq.

Kataloniyaning Barselona klubi ham Romeroni kuzatib bormoqda, biroq moliyaviy cheklovlar tufayli hozircha rasmiy taklif bera olmaydi. Sport nashrining yozishicha, Barselona himoya chizigʻini mustahkamlash uchun asosiy nishon sifatida Aymeric Laporte variantini tanlagan. Buning uchun klub avval amaldagi himoyachilaridan birini sotib, boʻsh joy yaratishi talab etiladi.

Italiya futbolida esa Napoli sport direktori Giovanni Manna jamoaning ikki yulduzi — Kevin De Bruyne va Romelu Lukaku atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻydi. Uning soʻzlariga koʻra, har ikki futbolchi ham jamoada qoladi. Garchi De Bruynening sobiq murabbiy Antonio Conte haqidagi fikrlari klub rahbariyatiga maʼqul kelmagan boʻlsa-da, bu masala futbolchi taʼtildan qaytgach ichki tartibda hal qilinadigan boʻldi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, transfer oynasining qolgan qismida Manchester Siti va Liverpul kabi jamoalar ham faollashishi kutilmoqda. Ayniqsa, Premer-liganing top-klublari oʻrtasidagi raqobat soʻnggi haftalarda yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda.

Real MadridTransferlarFutbolBarselonaManchester Yunayted
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi