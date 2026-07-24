Yevropa transfer bozori: Real Madrid yulduzlari bilan xayrlashishga tayyor
Yevropaning yetakchi klublari yangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish va moliyaviy muvozanatni saqlash maqsadida kutilmagan qarorlarni qabul qilmoqda. Transfer bozoridagi soʻnggi oʻzgarishlar markazida Ispaniyaning Real Madrid klubi va Angliya Premer-ligasi vakillari turibdi. Madridliklar oʻz yarim himoya chizigʻini sezilarli darajada yangilashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Sun nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, Real Madrid jamoaning tayanch yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni sotuvga qoʻyilishiga qarshi emas. Fransiyalik futbolchi uchun asosiy daʼvogar sifatida Manchester Yunayted tilga olinmoqda. Manchester klubi rahbariyati markazni kuchaytirish uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor va Tchouameni ushbu loyihaning muhim boʻlagiga aylanishi mumkin.
Madridning yana bir yosh yulduzi Eduardo Camavinga ham bosim ostida qolmoqda. Insayder Nicolo Schira maʼlumotlariga koʻra, futbolchi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatishi shart, aks holda klub uni ham transferga chiqarish variantini koʻrib chiqadi. "Qirollik klubi" tarkibdagi raqobatni oshirish va kerak boʻlsa, yuqori narxdagi takliflarni qabul qilish orqali byudjetni toʻldirishni koʻzlamoqda.
Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar va Barselona rejalariHimoya markazida ham qiziqarli harakatlar kuzatilmoqda. Fabrizio Romano xabar berishicha, Tottenxem himoyachisi Cuti Romero jamoani tark etishga yaqin turibdi. Londonliklar allaqachon uning oʻrniga Marcos Senesi va Kevin Danso kabi futbolchilarni jalb qilishgan. Hozirda Inter va Tottenxem oʻrtasida muzokaralar davom etmoqda, biroq tomonlar narx masalasida hali bir toʻxtamga kelishgani yoʻq.
Kataloniyaning Barselona klubi ham Romeroni kuzatib bormoqda, biroq moliyaviy cheklovlar tufayli hozircha rasmiy taklif bera olmaydi. Sport nashrining yozishicha, Barselona himoya chizigʻini mustahkamlash uchun asosiy nishon sifatida Aymeric Laporte variantini tanlagan. Buning uchun klub avval amaldagi himoyachilaridan birini sotib, boʻsh joy yaratishi talab etiladi.
Italiya futbolida esa Napoli sport direktori Giovanni Manna jamoaning ikki yulduzi — Kevin De Bruyne va Romelu Lukaku atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻydi. Uning soʻzlariga koʻra, har ikki futbolchi ham jamoada qoladi. Garchi De Bruynening sobiq murabbiy Antonio Conte haqidagi fikrlari klub rahbariyatiga maʼqul kelmagan boʻlsa-da, bu masala futbolchi taʼtildan qaytgach ichki tartibda hal qilinadigan boʻldi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, transfer oynasining qolgan qismida Manchester Siti va Liverpul kabi jamoalar ham faollashishi kutilmoqda. Ayniqsa, Premer-liganing top-klublari oʻrtasidagi raqobat soʻnggi haftalarda yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda.
…