AvtoVAZ yangilangan Lada Granta ustida ish boshladi: Variatorli model kutilmoqda

·41·Avto
AvtoVAZ yangilangan Lada Granta ustida ish boshladi: Variatorli model kutilmoqda

Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi hisoblangan AvtoVAZ zavodi oʻzining eng ommabop modellaridan biri — Lada Granta uchun yangi texnik imkoniyatlarni joriy etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya eʼlon qilgan rejaga koʻra, mazkur model yaqin yillarda variator (CVT) transmissiyasi bilan jihozlangan holda konveyerdan chiqa boshlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zavod rahbariyati 2026-yilning 27-iyulidan 16-avgustiga qadar anʼanaviy korporativ taʼtilga chiqishini maʼlum qildi. Biroq, bu tanaffus shunchaki hordiq emas, balki ishlab chiqarish liniyalarini chuqur modernizatsiya qilish uchun qulay imkoniyat sifatida tanlangan. Aynan shu davrda zavod mutaxassislari yangi avlod transmissiyasiga ega avtomobillarni yigʻish uchun zarur boʻlgan uskunalar va texnologik jarayonlarni sozlash bilan band boʻlishadi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va yangi texnologiyalar

Modernizatsiya jarayonida zavodning asosiy liniyalarida bir qator muhim texnik oʻzgarishlar amalga oshirilishi koʻzda tutilgan. Xususan, avtomobil kuzovining old oynalarini oʻrnatish uchun maxsus yangi manipulyatorlar montaj qilinadi. Shuningdek, kuzov elementlariga yelim-mastika surtish jarayonini toʻliq avtomatlashtirilgan tizimga oʻtkazish rejalashtirilgan. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga, yigʻuv sifatini ham yangi bosqichga olib chiqadi.

Lada Granta modeliga variator oʻrnatilishi uning shahar sharoitida boshqarilishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Hozirgi kunda ushbu model asosan mexanik uzatmalar qutisi bilan sotilayotganini inobatga olsak, avtomatik transmissiya varianti xaridorlar orasida talabni yanada oshirishi kutilmoqda. Bu oʻzgarish ayniqsa qulaylikni afzal koʻradigan haydovchilar va yosh oilalar uchun muhim yangilikdir.

Model qachon sotuvga chiqadi?

Lada Granta variatorli modifikatsiyasining seriyali ishlab chiqarilishi 2027-yilga rejalashtirilgan. Hozirgi tayyorgarlik ishlari esa kelajakda model qatorini kengaytirish va texnik murakkabroq qismlarni oʻrnatish uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. AvtoVAZ mutaxassislarining taʼkidlashicha, yangi transmissiya nafaqat qulaylik, balki yoqilgʻi tejamkorligiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi lozim.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada brendi oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, Rossiyadagi ushbu texnik yangilanishlar mahalliy xaridorlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Hozirda Rossiya avtosanoati oʻzining butlovchi qismlar bazasini diversifikatsiya qilish va yangi hamkorlar bilan ishlash orqali modellarni takomillashtirishda davom etmoqda.

AvtoVAZLada GrantaAvtomobilRossiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan