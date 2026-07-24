AvtoVAZ yangilangan Lada Granta ustida ish boshladi: Variatorli model kutilmoqda
Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi hisoblangan AvtoVAZ zavodi oʻzining eng ommabop modellaridan biri — Lada Granta uchun yangi texnik imkoniyatlarni joriy etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya eʼlon qilgan rejaga koʻra, mazkur model yaqin yillarda variator (CVT) transmissiyasi bilan jihozlangan holda konveyerdan chiqa boshlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zavod rahbariyati 2026-yilning 27-iyulidan 16-avgustiga qadar anʼanaviy korporativ taʼtilga chiqishini maʼlum qildi. Biroq, bu tanaffus shunchaki hordiq emas, balki ishlab chiqarish liniyalarini chuqur modernizatsiya qilish uchun qulay imkoniyat sifatida tanlangan. Aynan shu davrda zavod mutaxassislari yangi avlod transmissiyasiga ega avtomobillarni yigʻish uchun zarur boʻlgan uskunalar va texnologik jarayonlarni sozlash bilan band boʻlishadi.
Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va yangi texnologiyalarModernizatsiya jarayonida zavodning asosiy liniyalarida bir qator muhim texnik oʻzgarishlar amalga oshirilishi koʻzda tutilgan. Xususan, avtomobil kuzovining old oynalarini oʻrnatish uchun maxsus yangi manipulyatorlar montaj qilinadi. Shuningdek, kuzov elementlariga yelim-mastika surtish jarayonini toʻliq avtomatlashtirilgan tizimga oʻtkazish rejalashtirilgan. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga, yigʻuv sifatini ham yangi bosqichga olib chiqadi.
Lada Granta modeliga variator oʻrnatilishi uning shahar sharoitida boshqarilishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Hozirgi kunda ushbu model asosan mexanik uzatmalar qutisi bilan sotilayotganini inobatga olsak, avtomatik transmissiya varianti xaridorlar orasida talabni yanada oshirishi kutilmoqda. Bu oʻzgarish ayniqsa qulaylikni afzal koʻradigan haydovchilar va yosh oilalar uchun muhim yangilikdir.
Model qachon sotuvga chiqadi?Lada Granta variatorli modifikatsiyasining seriyali ishlab chiqarilishi 2027-yilga rejalashtirilgan. Hozirgi tayyorgarlik ishlari esa kelajakda model qatorini kengaytirish va texnik murakkabroq qismlarni oʻrnatish uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. AvtoVAZ mutaxassislarining taʼkidlashicha, yangi transmissiya nafaqat qulaylik, balki yoqilgʻi tejamkorligiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi lozim.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada brendi oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, Rossiyadagi ushbu texnik yangilanishlar mahalliy xaridorlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Hozirda Rossiya avtosanoati oʻzining butlovchi qismlar bazasini diversifikatsiya qilish va yangi hamkorlar bilan ishlash orqali modellarni takomillashtirishda davom etmoqda.
…