Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!

·39·Sport
Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi La Liganing 5-turida «Rayo Valekano»ni 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Murabbiy Joze Mourino jamoa rivojlanishiga hali vaqt kerakligini, mukammal jamoani 3 oyda qurib bo‘lmasligini ta’kidladi.
  • Besh turdan so‘ng 12 ochko jamg‘argan «Real» turnir jadvalida peshqadamlar safida bormoqda.
  • Mourino jamoaning hozirgi holatida ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rayotganini va klub bosqichma-bosqich rivojlanayotganini qayd etdi.

Ispaniya La Ligasining 5-turida Madridning «Real» klubi o‘z muxlislari qarshisida ishonchli harakat qilib, «Rayo Valekano» jamoasini 4:1 hisobida tor-mor etdi va navbatdagi muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. Uchrashuv davomida «qaymoqranglilar» ustozi Joze Mourinoning zaxira o‘rindig‘idagi asabiy va xavotirli xatti-harakatlari jurnalistlar va kameralar nigohidan chetda qolmadi.

Bahs yakunlangach o‘tkazilgan matbuot anjumanida portugaliyalik tajribali mutaxassis o‘zining maydon chetidagi kayfiyatiga aniqlik kiritib, shogirdlarining harakatlaridan aslida qay darajada mamnun ekani va yangi jamoani shakllantirish muddati haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Besh turdan so‘ng 12 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida yetakchilar safida borayotgan madridliklarning ushbu muvaffaqiyati ortida qanday rejalar yotibdi?

Xo‘sh, Mourino nima uchun shoshilmaslikni talab qilmoqda, «Real»ning o‘yinida u qaysi ijobiy o‘zgarishlarni ko‘rmoqda va mukammal jamoa tuzish uchun qancha vaqt kerak bo‘ladi?

«Jahlim chiqmadi, ammo mukammal jamoani 3 oyda qurib bo‘lmaydi»

«Real Madrid» bosh murabbiyi Madrid Zone nashriga bergan bayonotida jamoa qurilishi jarayonining murakkabligini tushuntirib berdi:

  • Maydon chetidagi hissiyotlar izohi: «Mening jahlim chiqmadi, aksincha, natijadan mamnunman. Biroq biz atigi bir necha haftadan beri birga ishlayapmiz», — deya Mourino jarayon endigina boshlanganini ta’kidladi;

  • Vaqt va sabr talabi: Mutaxassis yuqori darajadagi barqarorlikka tezda erishib bo‘lmasligini uqtirdi: «Mukammal jamoani 3 kunda yoki 3 oyda, ba’zan hatto uch yilda ham qurib bo‘lmaydi»;

  • Qadamma-qadam o‘sish: Portugaliyalik murabbiy jamoaning hozirgi holatida ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rayotganini va klub shoshmasdan, bosqichma-bosqich rivojlanib borayotganini qayd etdi.

«Bernabeu»dagi 4:1: Hujumkor shiddat va maydondagi ishonch

Shanba oqshomida bo‘lib o‘tgan uchrashuv Madrid jamoasi uchun chinakam kuch sinovi bo‘ldi:

  • «Rayo Valekano»ning yirik mag‘lubiyati: Mezbonlar raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p yo‘llab, o‘z maydonida yirik hisobdagi ishonchli g‘alabaga erishdi;

  • Taktik ko‘rsatmalar ijrosi: Murabbiylar shtabi tomonidan tanlangan hujumkor uslub o‘zini oqladi va maydonda to‘p nazorati to‘liq madridliklar foydasiga hal bo‘ldi;

  • Xatolar ustida ishlash: 4:1 hisobi qayd etilgan bo‘lsa-da, Mourinoning o‘yin davomidagi talabchanligi jamoaning himoya va yarimhimoya chizig‘idagi kichik kamchiliklarni bartaraf etishga qaratildi.

Besh turdan so‘ng 12 ochko: Chempionlik poygasidagi mustahkam o‘rin

Ushbu g‘alaba «Real»ning La Liga mavsumidagi pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamladi:

  • Turnir jadvalidagi 12 ochko: Beshta uchrashuvdan so‘ng «qaymoqranglilar» 12 ochko jamg‘arib, chempionatning peshqadamlar guruhidagi kuchli o‘rnini saqlab turibdi;

  • Mavsum startidagi barqarorlik: Bir necha haftalik faoliyatga qaramay, to‘plangan 12 ochkolik zaxira yangi taktik sxemalar jamoaga tez singgib borayotganidan dalolat beradi;

  • Keyingi sinovlarga tayyorgarlik: Jamoa ichki chempionat bilan birgalikda oldinda turgan og‘ir va tig‘iz taqvimdagi o‘yinlarga ruhiy jihatdan tayyorlanmoqda.

Joze Mourinoning qattiqqo‘lligi va har bir daqiqada maksimal natijani talab qilishi «Real»ni yaqin oylarda yanada dahshatli va kuchli kuchga aylantirishi shubhasiz.

Sizningcha, Joze Mourino qo‘l ostidagi «Real» bu mavsumda La Liga chempionligini qo‘lga kiritish uchun asosiy favoritga aylana oladimi? Murabbiy aytganidek, mukammal jamoa tuzish uchun «qaymoqranglilar»ga yana qancha vaqt kerak bo‘ladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Real»ning ushbu ishonchli yurishi hamda Mourinoning muhim bayonoti tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Real MadridJoze MourinoLa LigaRayo Valekano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!Bugun, 17:49Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliMessidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliBugun, 09:37«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ngBugun, 09:31Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviMareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviBugun, 09:24Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Bugun, 09:20Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiBugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?