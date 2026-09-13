Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi La Liganing 5-turida «Rayo Valekano»ni 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Murabbiy Joze Mourino jamoa rivojlanishiga hali vaqt kerakligini, mukammal jamoani 3 oyda qurib bo‘lmasligini ta’kidladi.
- Besh turdan so‘ng 12 ochko jamg‘argan «Real» turnir jadvalida peshqadamlar safida bormoqda.
- Mourino jamoaning hozirgi holatida ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rayotganini va klub bosqichma-bosqich rivojlanayotganini qayd etdi.
Ispaniya La Ligasining 5-turida Madridning «Real» klubi o‘z muxlislari qarshisida ishonchli harakat qilib, «Rayo Valekano» jamoasini 4:1 hisobida tor-mor etdi va navbatdagi muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. Uchrashuv davomida «qaymoqranglilar» ustozi Joze Mourinoning zaxira o‘rindig‘idagi asabiy va xavotirli xatti-harakatlari jurnalistlar va kameralar nigohidan chetda qolmadi.
Bahs yakunlangach o‘tkazilgan matbuot anjumanida portugaliyalik tajribali mutaxassis o‘zining maydon chetidagi kayfiyatiga aniqlik kiritib, shogirdlarining harakatlaridan aslida qay darajada mamnun ekani va yangi jamoani shakllantirish muddati haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Besh turdan so‘ng 12 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida yetakchilar safida borayotgan madridliklarning ushbu muvaffaqiyati ortida qanday rejalar yotibdi?
Xo‘sh, Mourino nima uchun shoshilmaslikni talab qilmoqda, «Real»ning o‘yinida u qaysi ijobiy o‘zgarishlarni ko‘rmoqda va mukammal jamoa tuzish uchun qancha vaqt kerak bo‘ladi?
«Jahlim chiqmadi, ammo mukammal jamoani 3 oyda qurib bo‘lmaydi»
«Real Madrid» bosh murabbiyi Madrid Zone nashriga bergan bayonotida jamoa qurilishi jarayonining murakkabligini tushuntirib berdi:
Maydon chetidagi hissiyotlar izohi: «Mening jahlim chiqmadi, aksincha, natijadan mamnunman. Biroq biz atigi bir necha haftadan beri birga ishlayapmiz», — deya Mourino jarayon endigina boshlanganini ta’kidladi;
Vaqt va sabr talabi: Mutaxassis yuqori darajadagi barqarorlikka tezda erishib bo‘lmasligini uqtirdi: «Mukammal jamoani 3 kunda yoki 3 oyda, ba’zan hatto uch yilda ham qurib bo‘lmaydi»;
Qadamma-qadam o‘sish: Portugaliyalik murabbiy jamoaning hozirgi holatida ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rayotganini va klub shoshmasdan, bosqichma-bosqich rivojlanib borayotganini qayd etdi.
«Bernabeu»dagi 4:1: Hujumkor shiddat va maydondagi ishonch
Shanba oqshomida bo‘lib o‘tgan uchrashuv Madrid jamoasi uchun chinakam kuch sinovi bo‘ldi:
«Rayo Valekano»ning yirik mag‘lubiyati: Mezbonlar raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p yo‘llab, o‘z maydonida yirik hisobdagi ishonchli g‘alabaga erishdi;
Taktik ko‘rsatmalar ijrosi: Murabbiylar shtabi tomonidan tanlangan hujumkor uslub o‘zini oqladi va maydonda to‘p nazorati to‘liq madridliklar foydasiga hal bo‘ldi;
Xatolar ustida ishlash: 4:1 hisobi qayd etilgan bo‘lsa-da, Mourinoning o‘yin davomidagi talabchanligi jamoaning himoya va yarimhimoya chizig‘idagi kichik kamchiliklarni bartaraf etishga qaratildi.
Besh turdan so‘ng 12 ochko: Chempionlik poygasidagi mustahkam o‘rin
Ushbu g‘alaba «Real»ning La Liga mavsumidagi pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamladi:
Turnir jadvalidagi 12 ochko: Beshta uchrashuvdan so‘ng «qaymoqranglilar» 12 ochko jamg‘arib, chempionatning peshqadamlar guruhidagi kuchli o‘rnini saqlab turibdi;
Mavsum startidagi barqarorlik: Bir necha haftalik faoliyatga qaramay, to‘plangan 12 ochkolik zaxira yangi taktik sxemalar jamoaga tez singgib borayotganidan dalolat beradi;
Keyingi sinovlarga tayyorgarlik: Jamoa ichki chempionat bilan birgalikda oldinda turgan og‘ir va tig‘iz taqvimdagi o‘yinlarga ruhiy jihatdan tayyorlanmoqda.
Joze Mourinoning qattiqqo‘lligi va har bir daqiqada maksimal natijani talab qilishi «Real»ni yaqin oylarda yanada dahshatli va kuchli kuchga aylantirishi shubhasiz.
Sizningcha, Joze Mourino qo‘l ostidagi «Real» bu mavsumda La Liga chempionligini qo‘lga kiritish uchun asosiy favoritga aylana oladimi? Murabbiy aytganidek, mukammal jamoa tuzish uchun «qaymoqranglilar»ga yana qancha vaqt kerak bo‘ladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Real»ning ushbu ishonchli yurishi hamda Mourinoning muhim bayonoti tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…