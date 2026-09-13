HP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- HP kompaniyasi 17 dyuymli katta displeyga ega, Intel Wildcat Lake protsessorlari bilan jihozlangan va 1000 dollardan boshlanuvchi narxga ega OmniBook 3 17 nomli yangi noutbukini taqdim etdi.
- Qurilma Wi-Fi 7 va Bluetooth 6.0 kabi zamonaviy simsiz texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, turli xil portlar bilan taʼminlangan.
- Noutbukning ogʻirligi 2 kilogramm boʻlib, bu uning oʻlchamiga nisbatan qulaylik yaratadi.
AQShning HP kompaniyasi keng ekran va zamonaviy Intel protsessorini oʻz ichiga olgan yangi yirik hamda hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning boshlangʻich narxi 1000 dollardan boshlanib, bu oʻz segmentidagi eng yirik displeyga ega qurilmalardan birini qulay narxda xarid qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Displey va texnik imkoniyatlarNoutbukning asosiy oʻziga xos jihati uning nomidan ham koʻrinib turibdiki, 17 dyuymli yirik displeyga egaligidir. Biroq, narxni pasaytirish maqsadida bazaviy versiyada atigi 1600 x 900 piksel sigʻimga ega arzon TN panelidan foydalanilgan. Shunga qaramay, xaridorlarda qimmatroq modifikatsiyalarni tanlash imkoniyati ham mavjud boʻlib, ularda sifatliroq IPS matritsali Full HD ekranlar oʻrnatiladi.
Qurilmaning apparat qismi zamonaviy talablarga javob beradi. ixbt.com xabar qilishicha, noutbuk yuragi sifatida Intel Wildcat Lake turkumidagi, aniqrogʻi Core Series 3 protsessorlari tanlangan. Ushbu chiplar foydalanuvchilarga yuqori unumdorlik bilan bir qatorda yaxshi avtonomlik darajasini ham taqdim etishi kutilmoqda.
Batareya va xotira turlariAkkumulyator quvvati borasida ham modifikatsiyaga qarab farqlar mavjud. Xususan, qurilmaning eng kichik versiyalari 41 W/soat sigʻimli batareya bilan jihozlangan. Agar foydalanuvchiga uzoqroq ishlash vaqti kerak boʻlsa, 68 W/soat quvvatga ega kattaroq akkumulyatorli versiyani tanlash uchun qoʻshimcha haq toʻlashga toʻgʻri keladi.
Xotira imkoniyatlariga kelsak, asosiy va eng arzon versiya 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira (SSD) bilan taʼminlangan. Bu kundalik vazifalar, oʻqish va ofis ishlari uchun yetarli boshlangʻich bazani tashkil etadi.
Aloqa vositalari va dizaynZamonaviy simsiz tarmoq texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlash yangi noutbukning muhim afzalliklaridan biridir. Xaridorlar eng soʻnggi avlod standartlari boʻlgan Wi-Fi 7 va Bluetooth 6.0 imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi, bu esa maʼlumotlarni uzatish tezligi va barqarorligini keskin oshiradi.
Qurilmaning tashqi qurilmalar bilan ishlashi uchun zarur boʻlgan portlar toʻgʻridan-toʻgʻri korpusga joylashtirilgan. Jumladan:
- Ikkita USB-A porti
- Ikkita USB-C porti
- HDMI ulagichi
Izohlar 0
…