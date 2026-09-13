HP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdi

·35·Texno
HP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • HP kompaniyasi 17 dyuymli katta displeyga ega, Intel Wildcat Lake protsessorlari bilan jihozlangan va 1000 dollardan boshlanuvchi narxga ega OmniBook 3 17 nomli yangi noutbukini taqdim etdi.
  • Qurilma Wi-Fi 7 va Bluetooth 6.0 kabi zamonaviy simsiz texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, turli xil portlar bilan taʼminlangan.
  • Noutbukning ogʻirligi 2 kilogramm boʻlib, bu uning oʻlchamiga nisbatan qulaylik yaratadi.

AQShning HP kompaniyasi keng ekran va zamonaviy Intel protsessorini oʻz ichiga olgan yangi yirik hamda hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning boshlangʻich narxi 1000 dollardan boshlanib, bu oʻz segmentidagi eng yirik displeyga ega qurilmalardan birini qulay narxda xarid qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Displey va texnik imkoniyatlar

Noutbukning asosiy oʻziga xos jihati uning nomidan ham koʻrinib turibdiki, 17 dyuymli yirik displeyga egaligidir. Biroq, narxni pasaytirish maqsadida bazaviy versiyada atigi 1600 x 900 piksel sigʻimga ega arzon TN panelidan foydalanilgan. Shunga qaramay, xaridorlarda qimmatroq modifikatsiyalarni tanlash imkoniyati ham mavjud boʻlib, ularda sifatliroq IPS matritsali Full HD ekranlar oʻrnatiladi.

Qurilmaning apparat qismi zamonaviy talablarga javob beradi. ixbt.com xabar qilishicha, noutbuk yuragi sifatida Intel Wildcat Lake turkumidagi, aniqrogʻi Core Series 3 protsessorlari tanlangan. Ushbu chiplar foydalanuvchilarga yuqori unumdorlik bilan bir qatorda yaxshi avtonomlik darajasini ham taqdim etishi kutilmoqda.

Batareya va xotira turlari

Akkumulyator quvvati borasida ham modifikatsiyaga qarab farqlar mavjud. Xususan, qurilmaning eng kichik versiyalari 41 W/soat sigʻimli batareya bilan jihozlangan. Agar foydalanuvchiga uzoqroq ishlash vaqti kerak boʻlsa, 68 W/soat quvvatga ega kattaroq akkumulyatorli versiyani tanlash uchun qoʻshimcha haq toʻlashga toʻgʻri keladi.

Xotira imkoniyatlariga kelsak, asosiy va eng arzon versiya 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira (SSD) bilan taʼminlangan. Bu kundalik vazifalar, oʻqish va ofis ishlari uchun yetarli boshlangʻich bazani tashkil etadi.

Aloqa vositalari va dizayn

Zamonaviy simsiz tarmoq texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlash yangi noutbukning muhim afzalliklaridan biridir. Xaridorlar eng soʻnggi avlod standartlari boʻlgan Wi-Fi 7 va Bluetooth 6.0 imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi, bu esa maʼlumotlarni uzatish tezligi va barqarorligini keskin oshiradi.

Qurilmaning tashqi qurilmalar bilan ishlashi uchun zarur boʻlgan portlar toʻgʻridan-toʻgʻri korpusga joylashtirilgan. Jumladan:

  • Ikkita USB-A porti
  • Ikkita USB-C porti
  • HDMI ulagichi
Barcha koʻrsatilgan texnik xususiyatlar va yirik ekran oʻlchamiga qaramay, mazkur noutbukning umumiy ogʻirligi 2 kilogrammni tashkil etadi. Bu esa oʻlchamiga koʻra uni zarurat tugʻilganda oʻzi bilan olib yurish uchun ham maʼlum darajada qulay qiladi.

HpNoutbukOmnibookTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiiQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiBugun, 17:53SpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaSpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaBugun, 15:53Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiBugun, 14:28Trump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiTrump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiBugun, 13:52iPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaBugun, 12:54Honor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiHonor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!