Vetnamda bolalarni maktabga olib borishning xavfli usuli
Vetnamning Xuoy Xa qishlog‘ida bolalarning maktabga borishi uchun ota-onalar har kuni xavfli daryodan o‘tishga majbur bo‘lmoqda. Ular farzandlarini plastik qoplarga joylab, kuchli oqimga ega daryoning narigi qirg‘og‘iga ko‘tarib olib o‘tishadi.
Ayniqsa, yomg‘irli mavsumda vaziyat yanada murakkablashadi. Suv sathi ko‘tarilib, daryo oqimi kuchaygani sababli bambukdan qurilgan oddiy ko‘priklardan foydalanish xavfli bo‘lib qoladi. Natijada ota-onalar bolalarining maktabga yetib olishi uchun boshqa, o‘ta xatarli usullarga murojaat qilishadi.
Bu manzara chekka hududlarda yashovchi oilalar farzandlariga ta’lim berish yo‘lida qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganini yaqqol ko‘rsatadi. Oddiygina maktabga borishning o‘zi bolalar va ularning ota-onalari uchun xavfli sinovga aylanmoqda.
Bunday vaziyatda xavfsiz ko‘priklar va qulay yo‘llar barpo etish muhim ahamiyatga ega. Zero, har bir bola o‘z hayotini xavf ostiga qo‘ymasdan, ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.
Izohlar 0
…