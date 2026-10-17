Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bolada isitma ko‘tarilishi organizmning infeksiyaga qarshi kurashayotganini ko‘rsatuvchi ijobiy himoya reaksiyasidir.
- Harorat 37,5°C — 38°C atrofida bo‘lsa, organizm faol antitanachalar ishlab chiqarayotganini anglatadi, shuning uchun 38°C gacha isitmani sun’iy ravishda tushirish tavsiya etilmaydi.
- Agar harorat 38°C dan oshsa, qon quyuqlashishining oldini olish uchun shifokor tavsiya qilgan isitma tushiruvchi vositalarni qo‘llash va ko‘p suyuqlik ichirish muhim.
Bolaning tana harorati ko‘tarilishi ko‘plab ota-onalarni jiddiy xavotirga soladi va ko‘pincha shoshma-shosharlik bilan dorixonadan turli kuchli dorilarni olib berishga undaydi. Biroq pediatr va mutaxassislarning ta’kidlashicha, isitma — bu kasallikning o‘zi emas, balki organizmning infeksiyaga qarshi kurashayotganini ko‘rsatuvchi ijobiy tabiiy himoya reaksiyasidir.
Bola tanasida immunitet tizimi to‘g‘ri shakllanishi va keraksiz dorilar zarar yetkazmasligi uchun quyidagi asosiy tibbiy tavsiyalarga qat’iy amal qilish zarur.
Nima uchun darhol dori berish kerak emas?
Bola tana harorati ko‘tarilgandagi muhim jihatlar:
Immunitetning tabiiy javobi: Harorat 37,5°C — 38°C atrofida bo‘lishi organizm infeksiyaga qarshi faol antitanachalar ishlab chiqarayotganini va immunitet tizimi to‘g‘ri ishlayotganini anglatadi;
Antibiotiklardan ehtiyot bo‘ling: Isitma chiqqan dastlabki 2-3 kunda shifokor ko‘rigisiz va tahlillarsiz antibiotik berish bolaning immunitet tizimini izdan chiqaradi va foydali mikroflorani vayron qiladi;
38°C gacha isitma tushiruvchi shart emas: Agar harorat 38°C dan oshmasa va bolaning umumiy ahvoli barqaror bo‘lsa, haroratni sun’iy ravishda tushirish tavsiya etilmaydi, chunki bu organizmning infeksiyaga qarshi kurashish jarayoniga xalaqit beradi.
Harorat 38°C dan oshganda nima qilish kerak?
Harorat yuqori ko‘rsatkichlarga yetganda quyidagi choralarni ko‘rish lozim:
Qon quyuqlashishining oldini olish: Tana harorati 38°C dan oshgandan keyin organizmda suvsizlanish kuchayadi va qon quyuqlasha boshlaydi. Aynan shu bosqichda shifokor tavsiya qilgan yoshga mos isitma tushiruvchi vositalarni qo‘llash mumkin;
Eng asosiy omil — ko‘p suyuqlik ichirish: Bolaga tez-tez, oz-ozdan iliq suv, kompot yoki maxsus regidratatsiya eritmalarini ichirib turish shart. Suyuqlik organizmdan zaharli moddalarni chiqarib yuborishga va haroratni tabiiy nazorat qilishga yordam beradi;
Harorat uzoq davom etsa — shifokor ko‘rigi: Agar yuqori harorat (38°C dan yuqori) 2-3 kundan ortiq vaqt davomida tushmasa, bolani albatta pediatrga ko‘rsatish, qonning umumiy tahlilini topshirish va faqat mutaxassis ko‘rsatmasi bilan yallig‘lanishga qarshi yoki boshqa zarur davo choralarini qo‘llash shart.
Bola salomatligida asosiy maqsad — shunchaki termometr ko‘rsatkichini pasaytirish emas, balki organizmga kasallikni yengib o‘tishi uchun xavfsiz va to‘g‘ri yordam berishdan iborat.
Izohlar 0
…