Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?

·51·Salomatlik
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bolada isitma ko‘tarilishi organizmning infeksiyaga qarshi kurashayotganini ko‘rsatuvchi ijobiy himoya reaksiyasidir.
  • Harorat 37,5°C — 38°C atrofida bo‘lsa, organizm faol antitanachalar ishlab chiqarayotganini anglatadi, shuning uchun 38°C gacha isitmani sun’iy ravishda tushirish tavsiya etilmaydi.
  • Agar harorat 38°C dan oshsa, qon quyuqlashishining oldini olish uchun shifokor tavsiya qilgan isitma tushiruvchi vositalarni qo‘llash va ko‘p suyuqlik ichirish muhim.

Bolaning tana harorati ko‘tarilishi ko‘plab ota-onalarni jiddiy xavotirga soladi va ko‘pincha shoshma-shosharlik bilan dorixonadan turli kuchli dorilarni olib berishga undaydi. Biroq pediatr va mutaxassislarning ta’kidlashicha, isitma — bu kasallikning o‘zi emas, balki organizmning infeksiyaga qarshi kurashayotganini ko‘rsatuvchi ijobiy tabiiy himoya reaksiyasidir.

Bola tanasida immunitet tizimi to‘g‘ri shakllanishi va keraksiz dorilar zarar yetkazmasligi uchun quyidagi asosiy tibbiy tavsiyalarga qat’iy amal qilish zarur.

Nima uchun darhol dori berish kerak emas?

Bola tana harorati ko‘tarilgandagi muhim jihatlar:

  • Immunitetning tabiiy javobi: Harorat 37,5°C — 38°C atrofida bo‘lishi organizm infeksiyaga qarshi faol antitanachalar ishlab chiqarayotganini va immunitet tizimi to‘g‘ri ishlayotganini anglatadi;

  • Antibiotiklardan ehtiyot bo‘ling: Isitma chiqqan dastlabki 2-3 kunda shifokor ko‘rigisiz va tahlillarsiz antibiotik berish bolaning immunitet tizimini izdan chiqaradi va foydali mikroflorani vayron qiladi;

  • 38°C gacha isitma tushiruvchi shart emas: Agar harorat 38°C dan oshmasa va bolaning umumiy ahvoli barqaror bo‘lsa, haroratni sun’iy ravishda tushirish tavsiya etilmaydi, chunki bu organizmning infeksiyaga qarshi kurashish jarayoniga xalaqit beradi.

Harorat 38°C dan oshganda nima qilish kerak?

Harorat yuqori ko‘rsatkichlarga yetganda quyidagi choralarni ko‘rish lozim:

  • Qon quyuqlashishining oldini olish: Tana harorati 38°C dan oshgandan keyin organizmda suvsizlanish kuchayadi va qon quyuqlasha boshlaydi. Aynan shu bosqichda shifokor tavsiya qilgan yoshga mos isitma tushiruvchi vositalarni qo‘llash mumkin;

  • Eng asosiy omil — ko‘p suyuqlik ichirish: Bolaga tez-tez, oz-ozdan iliq suv, kompot yoki maxsus regidratatsiya eritmalarini ichirib turish shart. Suyuqlik organizmdan zaharli moddalarni chiqarib yuborishga va haroratni tabiiy nazorat qilishga yordam beradi;

  • Harorat uzoq davom etsa — shifokor ko‘rigi: Agar yuqori harorat (38°C dan yuqori) 2-3 kundan ortiq vaqt davomida tushmasa, bolani albatta pediatrga ko‘rsatish, qonning umumiy tahlilini topshirish va faqat mutaxassis ko‘rsatmasi bilan yallig‘lanishga qarshi yoki boshqa zarur davo choralarini qo‘llash shart.

Bola salomatligida asosiy maqsad — shunchaki termometr ko‘rsatkichini pasaytirish emas, balki organizmga kasallikni yengib o‘tishi uchun xavfsiz va to‘g‘ri yordam berishdan iborat.

pediatrisitmaantibiotiklarimmunitet tizimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15«Yo'q» deya olmaslik kasal qiladimi? Ilm nima deydi?«Yo'q» deya olmaslik kasal qiladimi? Ilm nima deydi?15 avgust 11:47Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...27 iyul 16:43Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)16 oktabr 13:41Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxatiTaomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati16 oktabr 12:02Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandiDoimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi16 oktabr 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi