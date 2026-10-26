Bir haftada 1 kilogramm ozish uchun qancha qadam yurish kerak?

·25·Salomatlik
Bir haftada 1 kilogramm ozish uchun qancha qadam yurish kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bir haftada 1 kilogramm vazn yo‘qotish uchun taxminan 7 700 kilokaloriya energiya tanqisligini hosil qilish talab etiladi.
  • Ovqatlanish tartibini o‘zgartirmasdan, faqat piyoda yurish orqali shuncha energiya sarflash uchun kuniga 22 mingdan 27 500 tagacha qadam tashlashga to‘g‘ri kelishi mumkin.

Piyoda yurish vaznni nazorat qilishning eng qulay usullaridan biri hisoblanadi. Ammo bir haftada 1 kilogramm vazn yo‘qotish uchun faqat yurishning o‘zi yetarli bo‘lmasligi mumkin. Buning uchun organizm sarflaydigan energiya miqdori iste’mol qilinadigan kaloriyadan ko‘proq bo‘lishi kerak. Kerakli qadamlar soni esa insonning vazni, yurish tezligi, kundalik faolligi va ovqatlanish tartibiga bog‘liq, deb xabar beradi MSN sayti.

Bir haftada 1 kilogramm ozish uchun qancha yurish kerak?

NDTV nashrida keltirilgan hisob-kitoblarga ko‘ra, 1 kilogramm vazn yo‘qotish uchun taxminan 7 700 kilokaloriya energiya tanqisligi talab etiladi. Bu miqdorni bir haftada hosil qilish uchun kuniga o‘rtacha 1 100 kilokaloriyalik tanqislik kerak bo‘ladi.

Agar inson ovqatlanish tartibini o‘zgartirmasdan, faqat piyoda yurish orqali shuncha energiya sarflashni maqsad qilsa, kuniga taxminan 22 mingdan 27 500 tagacha qadam yurishiga to‘g‘ri kelishi mumkin. Biroq bu umumiy hisob bo‘lib, natija har bir odamda farq qiladi.

Bunday miqdorda yurish hamma uchun ham mos emas. Uzoq vaqt davomida juda ko‘p qadam tashlash bo‘g‘imlarga ortiqcha yuk tushirishi, mushaklarda og‘riq va charchoq keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun tez natijaga erishish maqsadida jismoniy imkoniyatdan ortiq harakat qilish tavsiya etilmaydi.

Ovqatlanish va yurishni birlashtirish samaraliroq

Vazn kamaytirishda faqat qadamlar soniga emas, ovqatlanishga ham e’tibor berish muhim. Kunlik kaloriya iste’molini me’yorlashtirish va muntazam yurish birgalikda energiya tanqisligini hosil qilishga yordam beradi.

Umumiy faollikni oshirish uchun kuniga 10 mingdan 12 mingtagacha qadam yurish ko‘pchilik uchun amaliy maqsad bo‘lishi mumkin. Biroq bu ko‘rsatkich bir haftada aniq 1 kilogramm ozishni kafolatlamaydi. Natija insonning boshlang‘ich vazni, ovqatlanishi va jismoniy faolligiga qarab o‘zgaradi.

Yurishni endi boshlayotganlar qadamlar sonini birdaniga keskin oshirmasligi kerak. Avvalo kun davomida qancha qadam yurilayotganini aniqlab, keyin bu ko‘rsatkichni asta-sekin ko‘paytirish ma’qul. Tezroq yurish ham energiya sarfini oshirishi mumkin, ammo sur’at insonning salomatligi va jismoniy imkoniyatiga mos bo‘lishi lozim.

Yetarlicha uxlash, suv ichish va tiklanish uchun dam olishga vaqt ajratish ham muhim. Agar insonda surunkali kasalliklar yoki harakatlanish bilan bog‘liq muammolar bo‘lsa, yurish rejasini shifokor bilan maslahatlashib tuzgani ma’qul.

Vazn TashlashPiyoda YurishJismoniy FaollikSog‘lom Ovqatlanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15Nonushtani o‘tkazib yuborasizmi? Bu odat o‘t pufagiga ta’sir qilishi mumkinNonushtani o‘tkazib yuborasizmi? Bu odat o‘t pufagiga ta’sir qilishi mumkin12 oktabr 09:46Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12 sentabr 00:16Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12 avgust 11:5790 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi