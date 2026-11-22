APLda sensatsiyalar: «Chelsi» 1:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi, «Siti» va «Arsenal» ochko yo‘qotdi
Angliya Premer-ligasining 11-turida favoritlar uchun omadli kun bo‘lmadi. «Chelsi» o‘z maydonida «Lids»ga yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi, «Manchester Siti» «Fulxem» bilan durang o‘ynab, g‘alabasiz seriyasini to‘rtta uchrashuvga yetkazdi. «Arsenal» ham «Nyukasl» maydonida ikki ochko yo‘qotdi.
Angliya chempionatining 2026/2027 yilgi mavsumida 21 noyabr kuni 11-turning yettita uchrashuvi o‘tkazildi. Turning eng shov-shuvli natijasi Londonda qayd etildi: «Chelsi» o‘z muxlislari qarshisida «Lids»ga 1:4 hisobida imkoniyatni boy berdi.
«Manchester Siti» va «Arsenal» ham g‘alaba qozona olmadi. Aksincha, «Bornmut» navbatdagi muvaffaqiyatli natijasini qayd etib, barcha musobaqalardagi g‘alabali seriyasini to‘qqizta uchrashuvga yetkazdi.
«Chelsi» o‘z maydonida 1:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi
«Chelsi» — «Lids» 1:4
Turning eng kutilmagan natijasi Londonda qayd etildi. «Chelsi» o‘z maydonida «Lids»ni qabul qildi, ammo uchrashuvni yirik hisobda boy berdi.
Mezbonlar 25-daqiqada Emanuel Emeganing goli orqali hisobni ochishdi. Biroq «Lids» oradan ko‘p o‘tmay javob qaytardi. 28-daqiqada Noa Okafor muvozanatni tikladi.
Ikkinchi bo‘limda mehmonlar ustunlikni yanada oshirishdi. 53-daqiqada Dominik Kalvert-Lyuin penaltini aniq amalga oshirib, «Lids»ni oldinga olib chiqdi. Oradan besh daqiqa o‘tib, Okafor ikkinchi golini kiritib, dubl qayd etdi.
Uchrashuvning 90-daqiqasida Brenden Aaronson yana bir gol urib, yakuniy hisobni belgiladi — 1:4.
Shu tariqa «Chelsi» o‘z muxlislari qarshisida og‘ir mag‘lubiyatga uchradi. «Lids» esa Londondan yirik g‘alaba bilan qaytdi.
«Manchester Siti» to‘rtinchi uchrashuvda ham g‘alaba qozona olmadi
«Manchester Siti» — «Fulxem» 1:1
Pep Gvardiola jamoasi ham o‘z maydonida muxlislarini xursand eta olmadi. «Fulxem»ga qarshi bahsda «Siti» 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
Uchrashuvda hisobni mehmonlar ochishdi. 16-daqiqada Rodrigo Muniz raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Fulxem»ni oldinga olib chiqdi.
«Manchester Siti» ikkinchi bo‘limda javob golini kiritishga muvaffaq bo‘ldi. 57-daqiqada Elliot Anderson hisobni tenglashtirdi.
Qolgan vaqtda har ikki jamoa g‘alaba golini kiritishga harakat qildi, ammo tablodagi raqamlar o‘zgarmadi.
Bu natijadan keyin «Manchester Siti»ning Angliya chempionatidagi g‘alabasiz seriyasi ketma-ket to‘rtta uchrashuvga yetdi. Gvardiola shogirdlari uchun bunday natija chempionlik poygasida qimmatga tushishi mumkin.
«Arsenal» «Nyukasl» maydonida ikki ochko yo‘qotdi
«Nyukasl» — «Arsenal» 2:2
Turning yana bir markaziy uchrashuvida «Arsenal» safarda «Nyukasl» bilan kuch sinashdi. Murosasiz kechgan bahs 2:2 hisobida yakunlandi.
Uchrashuvda Eberechi Eze, Harvi Barns, Malik Tiau va Noni Madueke o‘z nomlarini tabloga yozdirishdi. Biroq ikki jamoa ham raqibidan ustun kela olmadi.
Natijada «Arsenal» safarda bitta ochko bilan kifoyalandi. Bu esa londonliklarga turnir jadvalidagi yetakchilikni yanada mustahkamlash imkonini bermadi.
«Bornmut» to‘qqizinchi g‘alabasini qo‘lga kiritdi
«Bornmut» — «Nottingem Forest» 2:0
Turning eng barqaror natija ko‘rsatayotgan jamoalaridan biri «Bornmut» yana bir g‘alabaga erishdi. Jamoa o‘z maydonida «Nottingem Forest»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
19-daqiqada Evanilson hisobni ochdi. Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda esa Jastin Klyuyvert ikkinchi golni kiritib, mezbonlarning ustunligini mustahkamladi.
Shu tariqa «Bornmut» barcha musobaqalardagi g‘alabali seriyasini to‘qqizta uchrashuvga yetkazdi. Jamoa mavsumning eng e’tiborga molik natijalaridan birini qayd etmoqda.
«Tottenxem» g‘alaba qozondi, «Aston Villa» durang o‘ynadi
«Tottenxem» — «Ipsvich» 2:0
«Tottenxem» o‘z maydonida «Ipsvich»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Luka Uilyams-Barnett 15-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Dominik Solanke 52-daqiqada ikkinchi golni kiritdi.
«Aston Villa» — «Sanderlend» 0:0
«Aston Villa» va «Sanderlend» o‘rtasidagi bahsda esa g‘olib aniqlanmadi. Uchrashuv davomida jamoalar raqib darvozasini ishg‘ol qila olmadi va o‘yin 0:0 hisobida yakunlandi.
«Koventri» «Kristal Pelas»ni mag‘lub etdi
«Koventri» — «Kristal Pelas» 3:2
Turning sergol bahslaridan biri «Koventri» va «Kristal Pelas» o‘rtasida kechdi. Mezbonlar 3:2 hisobida g‘alaba qozonishdi.
Tayvo Avoniyi 5-daqiqada «Koventri»ni oldinga olib chiqdi. Yann Pino 13-daqiqada hisobni tenglashtirdi. 30-daqiqada Takeshi Sakamoto mezbonlarni yana oldinga olib chiqdi, birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda esa Yorgen Strand Larsen muvozanatni tikladi.
Uchrashuv taqdiri 85-daqiqada hal bo‘ldi. «Kristal Pelas» futbolchisining o‘z darvozasiga kiritgan to‘pi «Koventri»ga g‘alaba keltirdi — 3:2.
APL 11-turining 21 noyabr kunigi natijalari
Uchrashuv
Hisob
«Manchester Siti» — «Fulxem»
1:1
«Bornmut» — «Nottingem Forest»
2:0
«Aston Villa» — «Sanderlend»
0:0
«Tottenxem» — «Ipsvich»
2:0
«Chelsi» — «Lids»
1:4
«Koventri» — «Kristal Pelas»
3:2
«Nyukasl» — «Arsenal»
2:2
APLda chempionlik poygasi yanada qizidi
11-turning ushbu natijalari bir nechta favoritlar uchun jiddiy signal bo‘ldi. «Chelsi» o‘z maydonida yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi, «Manchester Siti» g‘alabasiz seriyasini to‘xtata olmadi, «Arsenal» esa safarda ikki ochko yo‘qotdi.
Aksincha, «Bornmut» g‘alabalar seriyasini davom ettirib, barqaror o‘yin namoyish etmoqda. Angliya chempionatida mavsumning keyingi uchrashuvlari peshqadamlar o‘rtasidagi raqobatga qanday ta’sir qilishi endi yanada qiziq.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…