NYDIG: IBIT aksiyalarining 1,3 mlrd dollarlik savdosi ortida yirik investor turibdi

·41·Iqtisodiyot
NYDIG: IBIT aksiyalarining 1,3 mlrd dollarlik savdosi ortida yirik investor turibdi

Oʻtgan haftada BlackRock kompaniyasining iShares Bitcoin Trust (IBIT) fondida amalga oshirilgan 1,26 milliard dollarlik blokli savdo, katta ehtimol bilan, yirik investorning (kitning) yoʻnalishli savdodan tezkor chiqishi boʻlgan. NYDIG moliyaviy xizmatlar kompaniyasi tadqiqot boʻlimi rahbari Greg Cipolaro ushbu operatsiya tafsilotlarini tahlil qilib, shunday xulosaga keldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Seshanba kuni nomaʼlum treyder BlackRock’ning 29,2 million dona IBIT aksiyasini "dark pool" — institutlar ommaviy bozorga taʼsir qilmasdan yirik bitimlarni amalga oshiradigan xususiy platforma orqali sotdi. Cipolaro tadqiqot hisobotida taʼkidlashicha, sotuvchi aksiyalarni bozor narxidan 1,01 dollar arzonroqqa sotishga rozi boʻlgan va tezkor ijro uchun 29,5 million dollar foydadan voz kechgan. Bu holat konsentratsiyalashgan pozitsiyadan shoshilinch chiqishni anglatadi.

Yirik tranzaksiyalar odatda bozor kayfiyatiga taʼsir qiladi. Mazkur savdodan soʻng Bitcoin (BTC) narxi kun davomida 2,8 foizga pasaydi. Bloomberg ETF tahlilchisi Eric Balchunasning soʻzlariga koʻra, bozor bunday ulkan hajmdagi sotuvni kutilganidan yaxshi qabul qilgan. Biroq, sotuvchining nima sababdan bunday qarorga kelgani — shaxsiy cheklovlar yoki umumiy investitsiya qarashlarining oʻzgarishi ekanligi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

AQSHda roʻyxatga olingan Bitcoin ETF fondlari ketma-ket 11 savdo kuni davomida mablagʻlarning chiqib ketishini (net outflow) qayd etdi. Farside Investors maʼlumotlariga koʻra, IBIT savdosi amalga oshirilgan kunning oʻzida fondlardan 333,6 million dollar olib chiqilgan. 14-maydan buyon ETF fondlaridan jami 2,9 milliard dollardan ortiq mablagʻ chiqib ketdi.

Ayni paytda bozordagi umumiy kayfiyat ham beqarorligicha qolmoqda. Crypto Fear & Greed Index dushanba kuni 100 balldan 29 ballni koʻrsatib, bozorda "qoʻrquv" hukmron ekanligini anglatdi. Cipolaroning fikricha, kit tomonidan qoʻllanilgan usullar shoshilinchlikdan dalolat beradi, bu esa investorlarning mablagʻlarini qaytarib olishi yoki balansdagi cheklovlar bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

BitcoinIBITBlackRockETFKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda