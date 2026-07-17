SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildi

·1·Texno
SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi payshanba kuni Janubiy Texasdagi poligonida Starship raketa tizimining takomillashtirilgan uchinchi avlodi (V3) parvozini soʻnggi soniyalarda bekor qildi. Raketa dvigatellari oʻt olganidan soʻng, avtomatik tizim kutilmaganda jarayonni toʻxtatishga qaror qildi. Ushbu muvaffaqiyatsizlik kompaniyaning texnologik va moliyaviy rejalariga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Elon Musk oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qilishicha, ayrim dvigatellar ishga tushmagani sababli avtomatik himoya tizimi ishga tushgan. "Baʼzi dvigatellar start olmadi, bu esa parvozning avtomatik bekor qilinishiga olib keldi. Umid qilamizki, bir necha kundan keyin yana urinib koʻramiz", — deb yozdi milliarder. SpaceX ushbu missiya doirasida oʻzining uchinchi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini ilk bor koinotga olib chiqishni rejalashtirgan edi.

Texnik nosozliklar va parvoz tafsilotlari

Parvozga tayyorgarlik jarayoni dastlab reja asosida ketayotgan edi. Faqatgina ortga hisoblashning soʻnggi bir daqiqasida qisqa muddatli toʻxtalish yuz berdi, biroq muammo tezda bartaraf etilib, jarayon davom ettirildi. Biroq, start vaqtida suv purkash tizimi ishga tushib, Super Heavy kuchaytirgich bosqichi dvigatellari alanga olgan bir paytda, tizim butunlay oʻchib qoldi. SpaceX translyatsiyasidagi grafik maʼlumotlarga koʻra, toʻrtta yangi Raptor dvigateli oʻt olmagan.

Eslatib oʻtamiz, bu Starship V3 modelining ikkinchi parvoz urinishi edi. May oyida oʻtkazilgan birinchi sinov parvozi ziddiyatli natijalar bilan yakunlangan. Oʻshanda raketa maydonchadan koʻtarila olgan boʻlsa-da, Super Heavy kuchaytirgichi Meksika qoʻltigʻiga qoʻnish vaqtida muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi. Shundan soʻng, AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) tekshiruv oʻtkazib, faqat shu haftaning boshidagina qayta parvozga ruxsat bergan edi.

Moliyaviy yoʻqotishlar va bozor reaktsiyasi

Ushbu muvaffaqiyatsiz urinish SpaceX uchun noqulay vaqtga toʻgʻri keldi. Kompaniya 12-iyun kuni tarixiy IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonini oʻtkazib, 85 milliard dollardan ortiq mablagʻ jalb qilgan edi. Oʻshanda kompaniya qiymati Amazon va Microsoft kabi gigantlar darajasiga yaqinlashgan boʻlsa-da, soʻnggi bir oy ichida aksiyalar narxi pasayishda davom etmoqda.

Payshanba kungi muvaffaqiyatsiz startdan soʻng, SpaceX aksiyalari savdolar yopilgach yana 4 foizdan koʻproqqa arzonlashdi. Hozirda qimmatli qogʻozlar narxi IPO vaqtidagi 135 dollarlik koʻrsatkichdan ham pastga tushib ketgan. Bu investorlar orasida kompaniyaning yaqin kelajakdagi rejalari borasida maʼlum xavotirlarni uygʻotmoqda.

Starship va Starlink loyihalari SpaceX strategiyasining asosiy ustunlari hisoblanadi. Kompaniya "orbital maʼlumotlar markazlari" konsepsiyasini iqtisodiy jihatdan foydali ekanini isbotlamoqchi. Starlink hozirda SpaceX biznesining eng daromadli va yagona foyda keltirayotgan qismi boʻlib qolmoqda, shu sababli yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlarini muvaffaqiyatli orbitaga chiqarish kompaniya uchun hayotiy ahamiyatga ega.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

San-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaSan-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaBugun, 04:20Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiOlimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiBugun, 02:51Coca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiCoca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiBugun, 02:23Elon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiElon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiBugun, 02:21OpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiOpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiBugun, 01:24NASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiNASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi