AMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekord

·21·Texno
AMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekord

Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri hisoblangan AMD kompaniyasi oʻzining yangi Ryzen 7 7700X3D oʻyin protsessori ustidan oʻrnatilgan embargo muddatini yakunladi va mustaqil testerlarga qurilma haqidagi maʼlumotlarni eʼlon qilishga ruxsat berdi. Ushbu yangilik zamonaviy kompyuter texnologiyalari olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki u nafaqat yuqori unumdorlik, balki misli koʻrilmagan energiya samaradorligini ham vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ryzen 7 7700X3D modeli oʻzining katta akasi — mashhur 7800X3D protsessorining biroz soddalashtirilgan va arzonlashtirilgan varianti hisoblanadi. Yangi chipning asosiy oʻziga xosligi uning narxi va quvvat sarfi oʻrtasidagi muvozanatda ekani mutaxassislar tomonidan alohida eʼtirof etildi. Qurilma 330 dollar atrofida baholanmoqda, bu esa uni oʻrta darajadagi oʻyin tizimlari uchun eng jozibador tanlovga aylantiradi.

Unumdorlik va oʻyinlardagi imkoniyatlar

Oʻtkazilgan test sinovlari shuni koʻrsatdiki, Full HD formatidagi oʻyinlarda Ryzen 7 7700X3D oʻzidan yuqori turuvchi 7800X3D modelidan bor-yoʻgʻi 3-4 foizga ortda qoladi. Kundalik foydalanish va real oʻyin jarayonida bunday kichik farqni sezish deyarli imkonsiz. Murakkab ishchi ilovalarda esa bu koʻrsatkich 6-7 foizni tashkil etmoqda, biroq protsessorning narxi va boshqa afzalliklari ushbu farqni toʻliq qoplaydi.

Yangi protsessorning eng kuchli tomoni uning qizib ketmasligi va juda kam energiya isteʼmol qilishidir. Hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan oddiy ish stoli (desktop) protsessorlari orasida Ryzen 7 7700X3D eng tejamkor model deb topildi. Bu esa foydalanuvchilarga qimmatbaho sovutish tizimlarini sotib olishda mablagʻni tejash imkonini beradi.

Nima uchun bu muhim?

Oʻzbekiston bozorida ham AMD mahsulotlariga boʻlgan talab yuqori ekanligini hisobga olsak, ushbu modelning paydo boʻlishi hamyonbop, ammo kuchli kompyuter yigʻishni xohlovchilar uchun ayni muddao boʻladi. Ayniqsa, elektr energiyasi sarfini kamaytirish va tizimning shovqinsiz ishlashiga intilayotgan foydalanuvchilar uchun 7700X3D ideal variantdir.

Xulosa qilib aytganda, AMD kompaniyasi oʻzining mahsulotlar qatorini kengaytirish orqali Intel bilan raqobatda navbatdagi muhim qadamni tashladi. Yangi protsessorning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • Yuqori darajadagi energiya samaradorligi;
  • Ish jarayonida haroratning pastligi;
  • Oʻyinlarda yuqori kadrlar chastotasini (FPS) taʼminlash;
  • Raqobatbardosh narx — 330 dollar;
  • AM5 platformasi bilan toʻliq mos kelishi.
Mutaxassislarning fikricha, Ryzen 7 7700X3D yaqin oylarda eng koʻp sotiladigan oʻyin protsessorlaridan biriga aylanishi uchun barcha imkoniyatlarga ega. U oʻzida zamonaviy texnologiyalarni va tejamkorlikni mujassam etgan kam sonli qurilmalardan biridir.

AMDRyzenProtsessorTexnologiyaGaming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

San-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaSan-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaBugun, 04:20SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiSpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiBugun, 04:20Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiOlimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiBugun, 02:51Coca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiCoca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiBugun, 02:23Elon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiElon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiBugun, 02:21OpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiOpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi