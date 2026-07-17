AMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekord
Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri hisoblangan AMD kompaniyasi oʻzining yangi Ryzen 7 7700X3D oʻyin protsessori ustidan oʻrnatilgan embargo muddatini yakunladi va mustaqil testerlarga qurilma haqidagi maʼlumotlarni eʼlon qilishga ruxsat berdi. Ushbu yangilik zamonaviy kompyuter texnologiyalari olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki u nafaqat yuqori unumdorlik, balki misli koʻrilmagan energiya samaradorligini ham vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ryzen 7 7700X3D modeli oʻzining katta akasi — mashhur 7800X3D protsessorining biroz soddalashtirilgan va arzonlashtirilgan varianti hisoblanadi. Yangi chipning asosiy oʻziga xosligi uning narxi va quvvat sarfi oʻrtasidagi muvozanatda ekani mutaxassislar tomonidan alohida eʼtirof etildi. Qurilma 330 dollar atrofida baholanmoqda, bu esa uni oʻrta darajadagi oʻyin tizimlari uchun eng jozibador tanlovga aylantiradi.
Unumdorlik va oʻyinlardagi imkoniyatlarOʻtkazilgan test sinovlari shuni koʻrsatdiki, Full HD formatidagi oʻyinlarda Ryzen 7 7700X3D oʻzidan yuqori turuvchi 7800X3D modelidan bor-yoʻgʻi 3-4 foizga ortda qoladi. Kundalik foydalanish va real oʻyin jarayonida bunday kichik farqni sezish deyarli imkonsiz. Murakkab ishchi ilovalarda esa bu koʻrsatkich 6-7 foizni tashkil etmoqda, biroq protsessorning narxi va boshqa afzalliklari ushbu farqni toʻliq qoplaydi.
Yangi protsessorning eng kuchli tomoni uning qizib ketmasligi va juda kam energiya isteʼmol qilishidir. Hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan oddiy ish stoli (desktop) protsessorlari orasida Ryzen 7 7700X3D eng tejamkor model deb topildi. Bu esa foydalanuvchilarga qimmatbaho sovutish tizimlarini sotib olishda mablagʻni tejash imkonini beradi.
Nima uchun bu muhim?Oʻzbekiston bozorida ham AMD mahsulotlariga boʻlgan talab yuqori ekanligini hisobga olsak, ushbu modelning paydo boʻlishi hamyonbop, ammo kuchli kompyuter yigʻishni xohlovchilar uchun ayni muddao boʻladi. Ayniqsa, elektr energiyasi sarfini kamaytirish va tizimning shovqinsiz ishlashiga intilayotgan foydalanuvchilar uchun 7700X3D ideal variantdir.
Xulosa qilib aytganda, AMD kompaniyasi oʻzining mahsulotlar qatorini kengaytirish orqali Intel bilan raqobatda navbatdagi muhim qadamni tashladi. Yangi protsessorning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- Yuqori darajadagi energiya samaradorligi;
- Ish jarayonida haroratning pastligi;
- Oʻyinlarda yuqori kadrlar chastotasini (FPS) taʼminlash;
- Raqobatbardosh narx — 330 dollar;
- AM5 platformasi bilan toʻliq mos kelishi.
…