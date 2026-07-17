San-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqda
San-Fransisko shahri meri Daniel Lurie texnologik innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlashiga qaramay, haydovchisiz boshqariladigan avtomobillar faoliyatini tartibga solish boʻyicha qatʼiy choralar koʻrishga chaqirdi. Bunga joriy yilning 4-iyul kuni Waymo robotaksilari ishtirokida sodir boʻlgan va shahar koʻchalarini soatlab falaj qilib qoʻygan ommaviy tirbandlik sabab boʻldi. Mazkur voqea avtonom transport vositalarining kutilmagan vaziyatlarda oʻzini tutishi borasidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri xabariga koʻra, mer Lurie shtat regulyatorlariga rasmiy xat yoʻllab, robotaksilar uchun yangi va qatʼiyroq talablar joriy etishni soʻragan. Gap shundaki, bayram tadbirlari vaqtida oʻnlab Waymo mashinalari quvvati tugab yoki texnik nosozlik tufayli yoʻlning oʻrtasida toʻxtab qolgan. Bu holat nafaqat oddiy haydovchilar, balki jamoat transporti va maxsus xizmat avtobuslarining ham harakatlanishiga toʻsqinlik qilgan.
Favqulodda vaziyatlarda ishonchlilik masalasiDaniel Lurie oʻz murojaatida Kaliforniya shtatining amaldagi qonunchiligi avtonom vositalarning favqulodda holatlardagi harakatini toʻliq qamrab olmaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, robotaksilar nafaqat oddiy sharoitlarda xavfsiz yurishi, balki ommaviy tadbirlar yoki elektr energiyasi uzilishi kabi kutilmagan hodisalar vaqtida ham ishonchli ishlashi shart. Merning fikricha, hozirgi tartib-qoidalar bunday murakkab vaziyatlarga tayyor emas.
Yangi taklif etilayotgan tartibga koʻra, robotaksi ishlab chiqaruvchi kompaniyalar quyidagi toʻrtta asosiy qobiliyatni namoyish etishi lozim:
- Nosoz yoki toʻxtab qolgan transport vositalarini zudlik bilan harakatlanish yoʻlaklaridan olib tashlash;
- Real vaqt rejimida marshrutlarni, xizmat koʻrsatish hududlarini va yoʻlovchi olish nuqtalarini oʻzgartira olish;
- Mahalliy davlat idoralari bilan real vaqt rejimida operatsion maʼlumotlarni almashish;
- Katta odamlar oqimi va murakkab tirbandlik sharoitida ishlash boʻyicha maxsus testlardan oʻtish.
San-Fransisko va Silikon vodiysi uzoq vaqtdan beri avtonom texnologiyalar uchun asosiy sinov maydoni boʻlib kelmoqda. Nuro, Waymo va Zoox kabi oltita kompaniya haydovchisiz sinovlarni oʻtkazish huquqiga ega. Biroq, soʻnggi voqealar texnologik taraqqiyot bilan birga shahar infratuzilmasi va aholi xavfsizligini taʼminlash uchun qonuniy bazani ham yangilab borish zarurligini koʻrsatmoqda.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Kaliforniya qoidalari AQSHning boshqa shtatlariga qaraganda ancha qatʼiy boʻlsa-da, Waymo bilan bogʻliq holat tizimda hali ham kamchiliklar borligini isbotladi. Agar merning takliflari qabul qilinsa, bu nafaqat San-Fransisko, balki butun dunyo boʻylab robotaksilar faoliyatini tartibga solishda yangi andoza boʻlishi mumkin.
…