San-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqda

·0·Texno
San-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqda

San-Fransisko shahri meri Daniel Lurie texnologik innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlashiga qaramay, haydovchisiz boshqariladigan avtomobillar faoliyatini tartibga solish boʻyicha qatʼiy choralar koʻrishga chaqirdi. Bunga joriy yilning 4-iyul kuni Waymo robotaksilari ishtirokida sodir boʻlgan va shahar koʻchalarini soatlab falaj qilib qoʻygan ommaviy tirbandlik sabab boʻldi. Mazkur voqea avtonom transport vositalarining kutilmagan vaziyatlarda oʻzini tutishi borasidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, mer Lurie shtat regulyatorlariga rasmiy xat yoʻllab, robotaksilar uchun yangi va qatʼiyroq talablar joriy etishni soʻragan. Gap shundaki, bayram tadbirlari vaqtida oʻnlab Waymo mashinalari quvvati tugab yoki texnik nosozlik tufayli yoʻlning oʻrtasida toʻxtab qolgan. Bu holat nafaqat oddiy haydovchilar, balki jamoat transporti va maxsus xizmat avtobuslarining ham harakatlanishiga toʻsqinlik qilgan.

Favqulodda vaziyatlarda ishonchlilik masalasi

Daniel Lurie oʻz murojaatida Kaliforniya shtatining amaldagi qonunchiligi avtonom vositalarning favqulodda holatlardagi harakatini toʻliq qamrab olmaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, robotaksilar nafaqat oddiy sharoitlarda xavfsiz yurishi, balki ommaviy tadbirlar yoki elektr energiyasi uzilishi kabi kutilmagan hodisalar vaqtida ham ishonchli ishlashi shart. Merning fikricha, hozirgi tartib-qoidalar bunday murakkab vaziyatlarga tayyor emas.

Yangi taklif etilayotgan tartibga koʻra, robotaksi ishlab chiqaruvchi kompaniyalar quyidagi toʻrtta asosiy qobiliyatni namoyish etishi lozim:

  • Nosoz yoki toʻxtab qolgan transport vositalarini zudlik bilan harakatlanish yoʻlaklaridan olib tashlash;
  • Real vaqt rejimida marshrutlarni, xizmat koʻrsatish hududlarini va yoʻlovchi olish nuqtalarini oʻzgartira olish;
  • Mahalliy davlat idoralari bilan real vaqt rejimida operatsion maʼlumotlarni almashish;
  • Katta odamlar oqimi va murakkab tirbandlik sharoitida ishlash boʻyicha maxsus testlardan oʻtish.
Hozirda San-Fransisko hududida Waymo kompaniyasining 1000 ga yaqin robotaksisi xizmat koʻrsatmoqda. Bu koʻrsatkich bilan u mintaqadagi eng yirik operator hisoblanadi. Shuningdek, Amazon egaligidagi Zoox va Uber bilan hamkorlikdagi robotaksi loyihalari ham bozorda oʻz oʻrnini egallashga harakat qilmoqda. Tesla esa hozircha toʻliq avtonom haydovchisiz boshqaruv uchun ruxsatnomaga ega emas va haydovchi nazorati ostidagi xizmatlarni taklif etmoqda.

San-Fransisko va Silikon vodiysi uzoq vaqtdan beri avtonom texnologiyalar uchun asosiy sinov maydoni boʻlib kelmoqda. Nuro, Waymo va Zoox kabi oltita kompaniya haydovchisiz sinovlarni oʻtkazish huquqiga ega. Biroq, soʻnggi voqealar texnologik taraqqiyot bilan birga shahar infratuzilmasi va aholi xavfsizligini taʼminlash uchun qonuniy bazani ham yangilab borish zarurligini koʻrsatmoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Kaliforniya qoidalari AQSHning boshqa shtatlariga qaraganda ancha qatʼiy boʻlsa-da, Waymo bilan bogʻliq holat tizimda hali ham kamchiliklar borligini isbotladi. Agar merning takliflari qabul qilinsa, bu nafaqat San-Fransisko, balki butun dunyo boʻylab robotaksilar faoliyatini tartibga solishda yangi andoza boʻlishi mumkin.

WaymoRobotaksiSan-FransiskoTexnologiyaAvtonom Avtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiSpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiBugun, 04:20Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiOlimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiBugun, 02:51Coca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiCoca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiBugun, 02:23Elon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiElon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiBugun, 02:21OpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiOpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiBugun, 01:24NASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiNASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi