Trump Eron bilan kelishuvga umid qilmoqda: Bitcoin haftani pasayish bilan boshladi
Bitcoin (BTC) iyun oyini yangi mahalliy pasayishlar bilan kutib oldi, bunga AQSH va Eron oʻrtasidagi keskinlikning kuchayishi sabab boʻldi. Yaqin Sharqdagi mojarolar va Eron nishonlariga berilgan zarbalar haqidagi xabarlar kripto bozoridagi oʻzgaruvchanlikning asosiy manbai boʻlib qolmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Harbiy harakatlarning faollashishi oylik yopilishdan soʻng BTC narxiga bosim oʻtkazdi va natijada aktiv qiymati 73,000 USD darajasidan pastga tushdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, haftalik va oylik shamlar yopilganidan bir necha soat oʻtib, narx keskin pastlagan.
AQSH prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi postida Eron bilan kelishuv ehtimoli haqida toʻxtalib oʻtdi. "Eron haqiqatdan ham kelishuvga erishmoqchi va bu AQSH hamda biz bilan birga boʻlganlar uchun yaxshi kelishuv boʻladi", — deb yozdi u. Trump jarayonning sekinlashishiga Eronning oʻzi emas, balki AQSH ichidagi siyosiy qarshiliklar sabab boʻlayotganini taʼkidladi.
Bitcoin bosim ostida qolayotgan bir paytda, AQSH fond bozori kripto olamidan farqli ravishda oʻsish tendensiyasini davom ettirmoqda. S&P 500 fyucherslari haftani 0.25 foizlik oʻsish bilan boshladi. Oʻtgan haftada bir necha bor rekord darajalarni yangilagan aksiyalar bozoridagi rallining asosiy drayveri sifatida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari koʻrilmoqda.
Mosaic Asset Company tahlilchilarining fikricha, soʻnggi haftalarda fond bozorini harakatga keltirayotgan asosiy omillar oʻzgarmagan. Kriptovalyuta bozori esa geosiyosiy vaziyatga nisbatan ancha sezgir boʻlib qolmoqda va investorlar iyun oyining ilk kunlarida ehtiyotkorlik bilan harakat qilishmoqda.
…