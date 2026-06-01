Trump Eron bilan kelishuvga umid qilmoqda: Bitcoin haftani pasayish bilan boshladi

·51·Iqtisodiyot
Trump Eron bilan kelishuvga umid qilmoqda: Bitcoin haftani pasayish bilan boshladi

Bitcoin (BTC) iyun oyini yangi mahalliy pasayishlar bilan kutib oldi, bunga AQSH va Eron oʻrtasidagi keskinlikning kuchayishi sabab boʻldi. Yaqin Sharqdagi mojarolar va Eron nishonlariga berilgan zarbalar haqidagi xabarlar kripto bozoridagi oʻzgaruvchanlikning asosiy manbai boʻlib qolmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Harbiy harakatlarning faollashishi oylik yopilishdan soʻng BTC narxiga bosim oʻtkazdi va natijada aktiv qiymati 73,000 USD darajasidan pastga tushdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, haftalik va oylik shamlar yopilganidan bir necha soat oʻtib, narx keskin pastlagan.

AQSH prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi postida Eron bilan kelishuv ehtimoli haqida toʻxtalib oʻtdi. "Eron haqiqatdan ham kelishuvga erishmoqchi va bu AQSH hamda biz bilan birga boʻlganlar uchun yaxshi kelishuv boʻladi", — deb yozdi u. Trump jarayonning sekinlashishiga Eronning oʻzi emas, balki AQSH ichidagi siyosiy qarshiliklar sabab boʻlayotganini taʼkidladi.

Bitcoin bosim ostida qolayotgan bir paytda, AQSH fond bozori kripto olamidan farqli ravishda oʻsish tendensiyasini davom ettirmoqda. S&P 500 fyucherslari haftani 0.25 foizlik oʻsish bilan boshladi. Oʻtgan haftada bir necha bor rekord darajalarni yangilagan aksiyalar bozoridagi rallining asosiy drayveri sifatida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari koʻrilmoqda.

Mosaic Asset Company tahlilchilarining fikricha, soʻnggi haftalarda fond bozorini harakatga keltirayotgan asosiy omillar oʻzgarmagan. Kriptovalyuta bozori esa geosiyosiy vaziyatga nisbatan ancha sezgir boʻlib qolmoqda va investorlar iyun oyining ilk kunlarida ehtiyotkorlik bilan harakat qilishmoqda.

BitcoinDonald TrumpKriptovalyutaS&P 500Iqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda