Coinbase Hindistonda rupiya orqali bank oʻtkazmalarini yoʻlga qoʻydi

·37·Iqtisodiyot
Coinbase Hindistonda rupiya orqali bank oʻtkazmalarini yoʻlga qoʻydi

AQSHning eng yirik kriptobirjasi Coinbase Hindiston bozorida oʻz faoliyatini kengaytirib, mahalliy mijozlar uchun bank hisob raqamlari va kripto bozorlari oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri rupiya oʻtkazmalarini yoʻlga qoʻydi. Kompaniyaning yakshanba kuni eʼlon qilingan blogpostiga koʻra, foydalanuvchilar endi IMPS (Immediate Payment Service) tizimi orqali mablagʻ kiritish va yechib olish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu qadam Coinbase kompaniyasining Hindiston Moliyaviy razvedka boʻlimida (FIU) rasman roʻyxatdan oʻtganidan soʻng amalga oshirildi. Bu birjaga mamlakatning jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash (AML) qoidalari doirasida qonuniy faoliyat yuritish imkonini beradi. Endilikda hindistonlik treyderlar yagona platforma orqali spot bozorlari, muddatsiz fyucherslar va Advanced Trade interfeysidan foydalanishlari mumkin.

Eslatib oʻtamiz, Coinbase 2022-yilda Hindiston bozoriga kirishga uringan, biroq UPI tizimi orqali toʻlovlarni amalga oshirishda muammolarga duch kelib, xizmatni toʻxtatishga majbur boʻlgan edi. Yangi IMPS tizimi esa Binance va KuCoin kabi raqobatchilardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchilarga toʻgʻridan-toʻgʻri bank infratuzilmasi orqali tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Hindiston hukumati kripto aktivlardan olingan daromadlarga 30 foizlik soliq va har bir tranzaksiyadan 1 foizlik TDS soligʻini joriy qilganiga qaramay, mamlakat raqamli aktivlar boʻyicha dunyodagi eng jozibador bozorlardan biri boʻlib qolmoqda. Chainalysis kompaniyasining 2025-yilgi Global Crypto Adoption Index reytingida Hindiston 150 ta davlat orasida birinchi oʻrinni egalladi.

Coinbase mahalliy likvidlikni taʼminlash maqsadida maxsus INR (rupiya) orderlar kitobini ham yaratgan. Bu mahalliy foydalanuvchilar uchun global birja imkoniyatlaridan foydalangan holda, oʻz milliy valyutasida savdo qilishni ancha osonlashtiradi.

CoinbaseHindistonKriptovalyutaBitcoinInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda