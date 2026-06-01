Coinbase Hindistonda rupiya orqali bank oʻtkazmalarini yoʻlga qoʻydi
AQSHning eng yirik kriptobirjasi Coinbase Hindiston bozorida oʻz faoliyatini kengaytirib, mahalliy mijozlar uchun bank hisob raqamlari va kripto bozorlari oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri rupiya oʻtkazmalarini yoʻlga qoʻydi. Kompaniyaning yakshanba kuni eʼlon qilingan blogpostiga koʻra, foydalanuvchilar endi IMPS (Immediate Payment Service) tizimi orqali mablagʻ kiritish va yechib olish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu qadam Coinbase kompaniyasining Hindiston Moliyaviy razvedka boʻlimida (FIU) rasman roʻyxatdan oʻtganidan soʻng amalga oshirildi. Bu birjaga mamlakatning jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash (AML) qoidalari doirasida qonuniy faoliyat yuritish imkonini beradi. Endilikda hindistonlik treyderlar yagona platforma orqali spot bozorlari, muddatsiz fyucherslar va Advanced Trade interfeysidan foydalanishlari mumkin.
Eslatib oʻtamiz, Coinbase 2022-yilda Hindiston bozoriga kirishga uringan, biroq UPI tizimi orqali toʻlovlarni amalga oshirishda muammolarga duch kelib, xizmatni toʻxtatishga majbur boʻlgan edi. Yangi IMPS tizimi esa Binance va KuCoin kabi raqobatchilardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchilarga toʻgʻridan-toʻgʻri bank infratuzilmasi orqali tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.
Hindiston hukumati kripto aktivlardan olingan daromadlarga 30 foizlik soliq va har bir tranzaksiyadan 1 foizlik TDS soligʻini joriy qilganiga qaramay, mamlakat raqamli aktivlar boʻyicha dunyodagi eng jozibador bozorlardan biri boʻlib qolmoqda. Chainalysis kompaniyasining 2025-yilgi Global Crypto Adoption Index reytingida Hindiston 150 ta davlat orasida birinchi oʻrinni egalladi.
Coinbase mahalliy likvidlikni taʼminlash maqsadida maxsus INR (rupiya) orderlar kitobini ham yaratgan. Bu mahalliy foydalanuvchilar uchun global birja imkoniyatlaridan foydalangan holda, oʻz milliy valyutasida savdo qilishni ancha osonlashtiradi.
…