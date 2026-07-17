NASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdi

·19·Texno
NASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdi

Katalyst Space kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va NASAning Neil Gehrels Swift Observatory obidasi muddatini uzaytirishga moʻljallangan LINK servis apparati koinotdagi murakkab sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Avvalroq apparatning yoʻnalishni belgilash tizimida jiddiy nosozliklar yuzaga kelgan edi, biroq muhandislar masofadan turib dasturiy taʼminotni yangilash orqali missiyani saqlab qolishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

3-iyul kuni koinotga uchirilgan LINK apparati hozirda oʻzining asosiy vazifasini bajarishdan oldingi tayyorgarlik bosqichining yarmini yakunladi. Ushbu qurilma koinotda oʻziga xos "qutqaruvchi" vazifasini oʻtaydi: u Swift observatoriyasi bilan tutashib, uning orbitasini yuqoriga koʻtarishi lozim. Bu amaliyot ilmiy stansiyaning xizmat muddatini bir necha yilga uzaytirish imkonini beradi.

Dasturiy taʼminotdagi favqulodda oʻzgarishlar

Parvozning dastlabki kunlarida mutaxassislar bir qator texnik muammolarga duch kelishdi. Xususan, aloqa tizimidagi uzilishlar va apparatning fazodagi holatini nazorat qiluvchi reaksion gʻildiraklardan birining ishdan chiqishi missiyani xavf ostida qoldirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muhandislar zudlik bilan boshqaruv algoritmlarini qayta koʻrib chiqib, yangi dasturiy kodni orbitaga yoʻllashgan.

Ushbu yangilanish apparatning barqarorligini tiklashga va aloqa sifatini yaxshilashga xizmat qildi. Hozirda LINK ksenon yoqilgʻisida ishlaydigan elektr dvigatellarini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. Aynan shu dvigatellar yordamida u observatoriyaga sekin-asta yaqinlashadi va bir necha oy davomida uni yuqori orbitaga itarib chiqadi.

Katalyst Space vakillarining taʼkidlashicha, bunday servis missiyalari koinot tadqiqotlarida yangi davrni ochib beradi. Pilotli missiyalarni amalga oshirmasdan, avtomatik qurilmalar yordamida qimmatbaho ilmiy obidalarni taʼmirlash va ularning muddatini uzaytirish iqtisodiy jihatdan juda samarali hisoblanadi.

Hozirda LINK apparati Swift observatoriyasi bilan yaqinlashish uchun soʻnggi tayyorgarliklarni koʻrmoqda. Agar ushbu missiya muvaffaqiyatli yakunlansa, kelajakda boshqa koʻplab eskirgan, ammo faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan sunʼiy yoʻldoshlar uchun ham shunday "orbital xizmatlar" joriy etilishi kutilmoqda.

NASAKoinotTexnologiyaKatalyst SpaceSwift Observatory
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiGoogle Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiKecha, 23:56Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiThinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiKecha, 23:56OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiKecha, 23:27Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiKecha, 23:26Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaKecha, 22:59SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiSpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi