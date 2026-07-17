NASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdi
Katalyst Space kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va NASAning Neil Gehrels Swift Observatory obidasi muddatini uzaytirishga moʻljallangan LINK servis apparati koinotdagi murakkab sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Avvalroq apparatning yoʻnalishni belgilash tizimida jiddiy nosozliklar yuzaga kelgan edi, biroq muhandislar masofadan turib dasturiy taʼminotni yangilash orqali missiyani saqlab qolishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
3-iyul kuni koinotga uchirilgan LINK apparati hozirda oʻzining asosiy vazifasini bajarishdan oldingi tayyorgarlik bosqichining yarmini yakunladi. Ushbu qurilma koinotda oʻziga xos "qutqaruvchi" vazifasini oʻtaydi: u Swift observatoriyasi bilan tutashib, uning orbitasini yuqoriga koʻtarishi lozim. Bu amaliyot ilmiy stansiyaning xizmat muddatini bir necha yilga uzaytirish imkonini beradi.
Dasturiy taʼminotdagi favqulodda oʻzgarishlarParvozning dastlabki kunlarida mutaxassislar bir qator texnik muammolarga duch kelishdi. Xususan, aloqa tizimidagi uzilishlar va apparatning fazodagi holatini nazorat qiluvchi reaksion gʻildiraklardan birining ishdan chiqishi missiyani xavf ostida qoldirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muhandislar zudlik bilan boshqaruv algoritmlarini qayta koʻrib chiqib, yangi dasturiy kodni orbitaga yoʻllashgan.
Ushbu yangilanish apparatning barqarorligini tiklashga va aloqa sifatini yaxshilashga xizmat qildi. Hozirda LINK ksenon yoqilgʻisida ishlaydigan elektr dvigatellarini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. Aynan shu dvigatellar yordamida u observatoriyaga sekin-asta yaqinlashadi va bir necha oy davomida uni yuqori orbitaga itarib chiqadi.
Katalyst Space vakillarining taʼkidlashicha, bunday servis missiyalari koinot tadqiqotlarida yangi davrni ochib beradi. Pilotli missiyalarni amalga oshirmasdan, avtomatik qurilmalar yordamida qimmatbaho ilmiy obidalarni taʼmirlash va ularning muddatini uzaytirish iqtisodiy jihatdan juda samarali hisoblanadi.
Hozirda LINK apparati Swift observatoriyasi bilan yaqinlashish uchun soʻnggi tayyorgarliklarni koʻrmoqda. Agar ushbu missiya muvaffaqiyatli yakunlansa, kelajakda boshqa koʻplab eskirgan, ammo faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan sunʼiy yoʻldoshlar uchun ham shunday "orbital xizmatlar" joriy etilishi kutilmoqda.
…