Lautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdi

·16·Sport
Lautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdi

Argentina terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining yarim finalida Angliyaga qarshi kechgan dramatik bahsda gʻalaba qozonib, ketma-ket ikkinchi marta mundial finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Atlantadagi stadionda oʻtgan uchrashuvda zaxiradan maydonga tushgan Lautaro Martinez gʻalaba golini kiritib, uchrashuv qahramoniga aylandi. Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Inter hujumchisi hissiyotlarini jilovlay olmay, jonli efirda yigʻlab yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv kutilmagan ssenariy ostida kechdi. Angliya terma jamoasi oʻyin davomida 1:0 hisobida oldinda borayotgan edi, biroq 81-daqiqada maydonga tushgan Martinez oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. Avvaliga Enzo Fernandez muvozanatni tiklagan boʻlsa, 92-daqiqada Lautaro Martinez Lionel Messi tomonidan yetkazib berilgan toʻpni boshi bilan darvozaga joylab, "albiseleste"ga gʻalaba keltirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gʻalaba Argentinani yakshanba kuni Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan hal qiluvchi finalga olib chiqdi.

Oilaviy qadriyatlar va cheksiz hayajon

Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Lautaro Martinez oʻzining bolaligi va professional futbolchi boʻlish yoʻlidagi qiyinchiliklarini eslab oʻtdi. "Bu juda kuchli tuygʻu. Otam menga birinchi marta butsa olib bergan kunlarni eslayman... Men doim mana shunday muhim gol urishni orzu qilardim. Bu ulkan quvonch. Men buni orzu qilganim haqida zaxira oʻrindigʻida oʻtirganimda Facundo Medinaga ham aytgan edim", — deydi hujumchi koʻz yoshlari bilan.

Hujumchi oʻz muvaffaqiyatini onasiga bagʻishladi va uning hayotidagi oʻrni beqiyos ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, onasi hali ham oʻgʻlining oʻyinlarini hayajon tufayli tomosha qila olmaydi va uchrashuv paytlari oʻzini chalgʻitish uchun ish bilan band boʻladi. Martinez onasining u Racing klubiga ketgan paytdagi mehnatlarini va oilasining qoʻllab-quvvatlashini eng oliy mukofot deb bilishini aytdi.

Argentina terma jamoasining ushbu turnirdagi yoʻli sabr-toqat va iroda ustiga qurilgan. Jamoa chorak finalda Shveytsariyani, undan avval esa Misr va Kabo-Verde kabi jamoalarni qiyinchilik bilan magʻlub etgan edi. Angliyaga qarshi oʻyinda ham Lionel Scaloni shogirdlari raqibning charchashini kutishdi va oʻyin oxirida yuzaga kelgan boʻshliqlardan unumli foydalanishdi.

Lautaro Martinezning taʼkidlashicha, Angliya terma jamoasi bir soat davomida kuchli bosim oʻtkazgan, ammo gol urganidan soʻng himoyaga yotib olgan. Bu esa Argentinaga oʻyinni nazorat qilish va hujumlar tashkil etish uchun imkoniyat yaratgan. Endilikda amaldagi jahon chempionlari oʻz unvonlarini himoya qilish uchun Ispaniyaga qarshi maydonga tushadilar.

ArgentinaLautaro MartinezJahon ChempionatiAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqdaIShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqdaBugun, 00:54Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiJahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiKecha, 23:10Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiMichael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiKecha, 22:57«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!Kecha, 22:31«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alaba«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alabaKecha, 22:28«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi