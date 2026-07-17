Lautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdi
Argentina terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining yarim finalida Angliyaga qarshi kechgan dramatik bahsda gʻalaba qozonib, ketma-ket ikkinchi marta mundial finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Atlantadagi stadionda oʻtgan uchrashuvda zaxiradan maydonga tushgan Lautaro Martinez gʻalaba golini kiritib, uchrashuv qahramoniga aylandi. Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Inter hujumchisi hissiyotlarini jilovlay olmay, jonli efirda yigʻlab yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv kutilmagan ssenariy ostida kechdi. Angliya terma jamoasi oʻyin davomida 1:0 hisobida oldinda borayotgan edi, biroq 81-daqiqada maydonga tushgan Martinez oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. Avvaliga Enzo Fernandez muvozanatni tiklagan boʻlsa, 92-daqiqada Lautaro Martinez Lionel Messi tomonidan yetkazib berilgan toʻpni boshi bilan darvozaga joylab, "albiseleste"ga gʻalaba keltirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gʻalaba Argentinani yakshanba kuni Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan hal qiluvchi finalga olib chiqdi.
Oilaviy qadriyatlar va cheksiz hayajonOʻyindan soʻng bergan intervyusida Lautaro Martinez oʻzining bolaligi va professional futbolchi boʻlish yoʻlidagi qiyinchiliklarini eslab oʻtdi. "Bu juda kuchli tuygʻu. Otam menga birinchi marta butsa olib bergan kunlarni eslayman... Men doim mana shunday muhim gol urishni orzu qilardim. Bu ulkan quvonch. Men buni orzu qilganim haqida zaxira oʻrindigʻida oʻtirganimda Facundo Medinaga ham aytgan edim", — deydi hujumchi koʻz yoshlari bilan.
Hujumchi oʻz muvaffaqiyatini onasiga bagʻishladi va uning hayotidagi oʻrni beqiyos ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, onasi hali ham oʻgʻlining oʻyinlarini hayajon tufayli tomosha qila olmaydi va uchrashuv paytlari oʻzini chalgʻitish uchun ish bilan band boʻladi. Martinez onasining u Racing klubiga ketgan paytdagi mehnatlarini va oilasining qoʻllab-quvvatlashini eng oliy mukofot deb bilishini aytdi.
Argentina terma jamoasining ushbu turnirdagi yoʻli sabr-toqat va iroda ustiga qurilgan. Jamoa chorak finalda Shveytsariyani, undan avval esa Misr va Kabo-Verde kabi jamoalarni qiyinchilik bilan magʻlub etgan edi. Angliyaga qarshi oʻyinda ham Lionel Scaloni shogirdlari raqibning charchashini kutishdi va oʻyin oxirida yuzaga kelgan boʻshliqlardan unumli foydalanishdi.
Lautaro Martinezning taʼkidlashicha, Angliya terma jamoasi bir soat davomida kuchli bosim oʻtkazgan, ammo gol urganidan soʻng himoyaga yotib olgan. Bu esa Argentinaga oʻyinni nazorat qilish va hujumlar tashkil etish uchun imkoniyat yaratgan. Endilikda amaldagi jahon chempionlari oʻz unvonlarini himoya qilish uchun Ispaniyaga qarshi maydonga tushadilar.
…