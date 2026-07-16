Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdi
Sunʼiy intellekt olamida yangi qudratli oʻyinchi paydo boʻldi: OpenAI kompaniyasining sobiq rahbarlari tomonidan asos solingan Thinking Machines Lab startapi oʻzining ilk universal modeli — Inklingʻni ommaga eʼlon qildi. Ushbu ishlanma ochiq kodli ekani bilan ajralib turadi, yaʼni istalgan tashkilot yoki dasturchi uni yuklab olib, shaxsiy infratuzilmasida ishlatishi va oʻz ehtiyojlariga moslab qayta oʻqitishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Inkling modeli hayratlanarli darajadagi 975 milliard parametrga ega boʻlsa-da, u Mixture of Experts (Mutaxassislar aralashmasi) arxitekturasiga asoslangan. Bu shuni anglatadiki, har bir aniq vazifani bajarish chogʻida modelning barcha resurslari emas, balki faqatgina 41 milliardga yaqin faol parametrlari ishga tushadi. Bunday yondashuv hisoblash quvvatlarini tejash bilan birga, yuqori sifatni saqlab qolish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va moslashuvchanlikixbt.com maʼlumotiga koʻra, Inkling faqat matn bilan cheklanib qolmay, audio va video maʼlumotlarni ham tushunishga qodir. Shuningdek, u 1 million tokengacha boʻlgan ulkan kontekst hajmini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, model benchmark testlarida birinchi oʻrinni egallash uchun emas, balki korporativ mijozlar uchun qulay va moslashuvchan poydevor boʻlishi uchun yaratilgan.
Kompaniya Inkling bilan bir qatorda uning kichikroq talqini — Inkling-Small modelini ham namoyish etdi. 12 milliard faol parametrga ega ushbu versiya tezkorligi va ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi bilan ajralib turadi. Ikkala model ham kompaniyaning Tinker platformasi orqali korporativ maʼlumotlar asosida qoʻshimcha oʻqitilishi mumkin.
Qizigʻi shundaki, oʻqitish jarayonida Inkling oʻz-oʻzidan mantiqiy xulosalarni inson tilida ifodalashdan voz kecha boshlagan. Model bunday tushuntirishlarni ortiqcha hisoblash xarajatlari deb hisoblagan. Biroq, muhandislar modelning qaror qabul qilish jarayoni shaffof va tushunarli boʻlishi uchun ushbu funksiyani qayta tiklashga majbur boʻlishgan.
Sobiq OpenAI jamoasining muvaffaqiyatiThinking Machines Lab startapi 2025-yil fevral oyida OpenAI sobiq texnik direktori Mira Murati, ChatGPT yaratuvchilaridan biri John Schulman va xavfsizlik boʻyicha ekspert Lilian Weng tomonidan tashkil etilgan edi. Startap oʻtgan yili 12 milliard dollar baho bilan rekord darajadagi 2 milliard dollar investitsiya jalb qilgan holda bozorga shiddat bilan kirib keldi.
Inkling modelining chiqarilishi sunʼiy intellekt texnologiyalari faqat sanoqli gigant kompaniyalar nazoratida qolmasligi kerakligi haqidagi gʻoyani ilgari suradi. Oʻzbekistonlik mutaxassislar va mahalliy kompaniyalar uchun ham bunday ochiq modellarning paydo boʻlishi, oʻz maʼlumotlar bazasi asosida xavfsiz va mustaqil sunʼiy intellekt tizimlarini yaratish imkonini beradi.
…