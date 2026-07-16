Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdi

·0·Texno
Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdi

Sunʼiy intellekt olamida yangi qudratli oʻyinchi paydo boʻldi: OpenAI kompaniyasining sobiq rahbarlari tomonidan asos solingan Thinking Machines Lab startapi oʻzining ilk universal modeli — Inklingʻni ommaga eʼlon qildi. Ushbu ishlanma ochiq kodli ekani bilan ajralib turadi, yaʼni istalgan tashkilot yoki dasturchi uni yuklab olib, shaxsiy infratuzilmasida ishlatishi va oʻz ehtiyojlariga moslab qayta oʻqitishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Inkling modeli hayratlanarli darajadagi 975 milliard parametrga ega boʻlsa-da, u Mixture of Experts (Mutaxassislar aralashmasi) arxitekturasiga asoslangan. Bu shuni anglatadiki, har bir aniq vazifani bajarish chogʻida modelning barcha resurslari emas, balki faqatgina 41 milliardga yaqin faol parametrlari ishga tushadi. Bunday yondashuv hisoblash quvvatlarini tejash bilan birga, yuqori sifatni saqlab qolish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va moslashuvchanlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Inkling faqat matn bilan cheklanib qolmay, audio va video maʼlumotlarni ham tushunishga qodir. Shuningdek, u 1 million tokengacha boʻlgan ulkan kontekst hajmini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, model benchmark testlarida birinchi oʻrinni egallash uchun emas, balki korporativ mijozlar uchun qulay va moslashuvchan poydevor boʻlishi uchun yaratilgan.

Kompaniya Inkling bilan bir qatorda uning kichikroq talqini — Inkling-Small modelini ham namoyish etdi. 12 milliard faol parametrga ega ushbu versiya tezkorligi va ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi bilan ajralib turadi. Ikkala model ham kompaniyaning Tinker platformasi orqali korporativ maʼlumotlar asosida qoʻshimcha oʻqitilishi mumkin.

Qizigʻi shundaki, oʻqitish jarayonida Inkling oʻz-oʻzidan mantiqiy xulosalarni inson tilida ifodalashdan voz kecha boshlagan. Model bunday tushuntirishlarni ortiqcha hisoblash xarajatlari deb hisoblagan. Biroq, muhandislar modelning qaror qabul qilish jarayoni shaffof va tushunarli boʻlishi uchun ushbu funksiyani qayta tiklashga majbur boʻlishgan.

Sobiq OpenAI jamoasining muvaffaqiyati

Thinking Machines Lab startapi 2025-yil fevral oyida OpenAI sobiq texnik direktori Mira Murati, ChatGPT yaratuvchilaridan biri John Schulman va xavfsizlik boʻyicha ekspert Lilian Weng tomonidan tashkil etilgan edi. Startap oʻtgan yili 12 milliard dollar baho bilan rekord darajadagi 2 milliard dollar investitsiya jalb qilgan holda bozorga shiddat bilan kirib keldi.

Inkling modelining chiqarilishi sunʼiy intellekt texnologiyalari faqat sanoqli gigant kompaniyalar nazoratida qolmasligi kerakligi haqidagi gʻoyani ilgari suradi. Oʻzbekistonlik mutaxassislar va mahalliy kompaniyalar uchun ham bunday ochiq modellarning paydo boʻlishi, oʻz maʼlumotlar bazasi asosida xavfsiz va mustaqil sunʼiy intellekt tizimlarini yaratish imkonini beradi.

Thinking Machines LabInklingSunʼiy IntellektOpenAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiGoogle Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiKecha, 23:56OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiKecha, 23:27Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiKecha, 23:26Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaKecha, 22:59SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiSpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiKecha, 22:55BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi