Elon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldi

·20·Texno
Elon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldi

Dunyoning eng boy insonlaridan biri Elon Musk oʻzining sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi xAI loyihasini energiya bilan taʼminlash maqsadida yirik xaridni amalga oshirdi. Electrek nashri tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, milliarder mobil gaz va dizel turbinalari parkini boshqaradigan APR Energy kompaniyasini oʻz tasarrufiga oʻtkazgan. Ushbu kelishuv hech qanday rasmiy eʼlonlarsiz, shov-shuv koʻtarmasdan amalga oshirilgani eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

APR Energy kompaniyasi umumiy quvvati 1 GW dan ortiq boʻlgan mobil energiya qurilmalariga egalik qiladi. Bunday ulkan energiya resursi Muskning sunʼiy intellekt markazlari, xususan, NVIDIA chiplari asosida ishlovchi superkompyuterlar uchun suv va havodek zarurdir. Soha mutaxassislarining fikricha, sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va ularni qoʻllab-quvvatlash uchun sarflanadigan elektr energiyasi miqdori anʼanaviy maʼlumotlar markazlaridan bir necha barobar koʻproqdir.

Maxfiy kelishuv tafsilotlari

Mazkur xarid haqidagi maʼlumotlar Federal savdo komissiyasining 14-maydagi hujjatlari orqali ochiqlandi. Qizigʻi shundaki, bitim qoʻshimcha antimonopol tekshiruvlarsiz maʼqullangan. Hujjatlarda aniq summa koʻrsatilmagan boʻlsa-da, ekspertlar APR Energy qiymatini kamida 1 milliard dollardan yuqori deb baholamoqda. Bu xarid Muskning energetika mustaqilligiga erishish yoʻlidagi navbatdagi strategik qadami sifatida koʻrilmoqda.

Hozirda xAI kompaniyasining maʼlumotlar markazlarida oʻnlab turbinalar oʻrnatilgani maʼlum. Biroq bu holat ekologiya faollari va mahalliy hokimiyat vakillarining eʼtiroziga sabab boʻlmoqda. Gap shundaki, ushbu turbinalar atrof-muhitni sezilarli darajada ifloslantirishi mumkin, ammo Musk loyihaning tezkorligi uchun ekologik meʼyorlarni chetlab oʻtayotgani haqida xabarlar tarqalgan.

Energetika inqirozi va sunʼiy intellekt

Zamonaviy texnologiyalar olamida energiya taqchilligi eng katta muammolardan biriga aylanmoqda. Google, Microsoft va Amazon kabi gigantlar ham oʻz maʼlumotlar markazlari uchun yadroviy energetika va qayta tiklanuvchi manbalarga sarmoya kiritayotgan bir paytda, Elon Musk mobil turbinalar orqali tezkor yechim topishni afzal koʻrdi. APR Energy turbinalari zarur boʻlganda istalgan hududga koʻchirilishi va qisqa fursatda ishga tushirilishi bilan ajralib turadi.

Oʻzbekiston sharoitida ham maʼlumotlar markazlarini barqaror energiya bilan taʼminlash dolzarb masala hisoblanadi. Muskning ushbu tajribasi shuni koʻrsatadiki, hatto eng ilgʻor texnologik kompaniyalar ham anʼanaviy yoqilgʻi manbalaridan butkul voz kecha olmayapti. xAI loyihasi doirasida ishga tushirilgan Grok chatbotining keyingi avlodlari aynan mana shu turbinalar beradigan energiya evaziga oʻqitiladi.

Xulosa qilib aytganda, Elon Muskning ushbu xaridi uning sunʼiy intellekt poygasida yetakchilikni qoʻlga kiritish niyati qanchalik jiddiy ekanini koʻrsatadi. U nafaqat dasturiy taʼminot va chiplarga, balki ularning uzluksiz ishlashini taʼminlovchi infratuzilmaga ham milliardlab dollar tikmoqda.

Elon MuskXAIAPR EnergyTexnologiyaEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiOlimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiBugun, 02:51Coca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiCoca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiBugun, 02:23OpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiOpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiBugun, 01:24NASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiNASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiBugun, 00:21Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiGoogle Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiKecha, 23:56Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiThinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi