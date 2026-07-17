Elon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldi
Dunyoning eng boy insonlaridan biri Elon Musk oʻzining sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi xAI loyihasini energiya bilan taʼminlash maqsadida yirik xaridni amalga oshirdi. Electrek nashri tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, milliarder mobil gaz va dizel turbinalari parkini boshqaradigan APR Energy kompaniyasini oʻz tasarrufiga oʻtkazgan. Ushbu kelishuv hech qanday rasmiy eʼlonlarsiz, shov-shuv koʻtarmasdan amalga oshirilgani eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
APR Energy kompaniyasi umumiy quvvati 1 GW dan ortiq boʻlgan mobil energiya qurilmalariga egalik qiladi. Bunday ulkan energiya resursi Muskning sunʼiy intellekt markazlari, xususan, NVIDIA chiplari asosida ishlovchi superkompyuterlar uchun suv va havodek zarurdir. Soha mutaxassislarining fikricha, sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va ularni qoʻllab-quvvatlash uchun sarflanadigan elektr energiyasi miqdori anʼanaviy maʼlumotlar markazlaridan bir necha barobar koʻproqdir.
Maxfiy kelishuv tafsilotlariMazkur xarid haqidagi maʼlumotlar Federal savdo komissiyasining 14-maydagi hujjatlari orqali ochiqlandi. Qizigʻi shundaki, bitim qoʻshimcha antimonopol tekshiruvlarsiz maʼqullangan. Hujjatlarda aniq summa koʻrsatilmagan boʻlsa-da, ekspertlar APR Energy qiymatini kamida 1 milliard dollardan yuqori deb baholamoqda. Bu xarid Muskning energetika mustaqilligiga erishish yoʻlidagi navbatdagi strategik qadami sifatida koʻrilmoqda.
Hozirda xAI kompaniyasining maʼlumotlar markazlarida oʻnlab turbinalar oʻrnatilgani maʼlum. Biroq bu holat ekologiya faollari va mahalliy hokimiyat vakillarining eʼtiroziga sabab boʻlmoqda. Gap shundaki, ushbu turbinalar atrof-muhitni sezilarli darajada ifloslantirishi mumkin, ammo Musk loyihaning tezkorligi uchun ekologik meʼyorlarni chetlab oʻtayotgani haqida xabarlar tarqalgan.
Energetika inqirozi va sunʼiy intellektZamonaviy texnologiyalar olamida energiya taqchilligi eng katta muammolardan biriga aylanmoqda. Google, Microsoft va Amazon kabi gigantlar ham oʻz maʼlumotlar markazlari uchun yadroviy energetika va qayta tiklanuvchi manbalarga sarmoya kiritayotgan bir paytda, Elon Musk mobil turbinalar orqali tezkor yechim topishni afzal koʻrdi. APR Energy turbinalari zarur boʻlganda istalgan hududga koʻchirilishi va qisqa fursatda ishga tushirilishi bilan ajralib turadi.
Oʻzbekiston sharoitida ham maʼlumotlar markazlarini barqaror energiya bilan taʼminlash dolzarb masala hisoblanadi. Muskning ushbu tajribasi shuni koʻrsatadiki, hatto eng ilgʻor texnologik kompaniyalar ham anʼanaviy yoqilgʻi manbalaridan butkul voz kecha olmayapti. xAI loyihasi doirasida ishga tushirilgan Grok chatbotining keyingi avlodlari aynan mana shu turbinalar beradigan energiya evaziga oʻqitiladi.
Xulosa qilib aytganda, Elon Muskning ushbu xaridi uning sunʼiy intellekt poygasida yetakchilikni qoʻlga kiritish niyati qanchalik jiddiy ekanini koʻrsatadi. U nafaqat dasturiy taʼminot va chiplarga, balki ularning uzluksiz ishlashini taʼminlovchi infratuzilmaga ham milliardlab dollar tikmoqda.
…