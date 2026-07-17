Harry Kane alamli magʻlubiyatdan soʻng: “Ichimda boʻshliq his qilyapman”

·23·Sport
Harry Kane alamli magʻlubiyatdan soʻng: “Ichimda boʻshliq his qilyapman”

Angliya terma jamoasining sardori Harry Kane Jahon chempionati yarim finalida Argentinadan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng oʻzining hissiyotlari bilan oʻrtoqlashdi. “Uch sherlar”ning 60 yillik tanaffusdan keyin jahon tojini qaytarish haqidagi orzulari yana bir bor sarobga aylandi. Bavariya hujumchisi ushbu muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻzini ruhan tushkun his qilayotganini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliya terma jamoasi uchrashuvning ikkinchi boʻlimida Anthony Gordonning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq oʻyin yakunlanishi arafasida Enzo Fernandez va Lautaro Martinez tomonidan kiritilgan gollar oʻyin taqdirini Argentina foydasiga hal qildi. 2:1 hisobidagi magʻlubiyat ingliz futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan zarba boʻldi.

Harry Kane ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislarga murojaat qilib, magʻlubiyatdan keyingi holatini quyidagicha taʼrifladi: “Hozirgi vaqtda qornimdagi bu boʻshliq hissini ifodalash uchun soʻzlar yetarli emas. Biz yana bir finalga juda yaqin kelgan edik, lekin bu yetarli boʻlmadi. Oxirgi yetti hafta davomida borimizni berdik, ammo marraga yetmasdan toʻxtash juda ogʻir”.

“Mozaikaning soʻnggi boʻlagi yetishmayapti”

Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar jamoaning soʻnggi yillardagi barqarorligiga qaramay, hal qiluvchi pallada omad yetishmayotganini taʼkidladi. Kane sakkiz yildan buyon jamoa katta gʻalabalar eshigini qoqayotganini, biroq hamon “mozaikaning soʻnggi boʻlagi” topilmayotganini ayanchli tarzda qayd etgan.

Hozirda 32 yoshni qarshilagan hujumchi uchun bu Jahon chempionatida gʻolib chiqish uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkinligi haqida taxminlar yangramoqda. Shunga qaramay, Kane taslim boʻlmasligini va kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun kurashishda davom etishini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yiqilishdan keyin qayta turish va harakatni davom ettirishdan boshqa yoʻl yoʻq.

Sardor oʻz jamoadoshlari va murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirar ekan, muxlislarning qoʻllab-quvvatlashi ular uchun juda muhim boʻlganini aytdi. “Gʻalaba qozonamizmi yoki yutqazamizmi, biz doimo oʻrganamiz va yana oldinga intilamiz”, — deya xulosa qildi tajribali hujumchi.

Ushbu magʻlubiyat Angliya uchun navbatdagi katta turnirdagi dramatik yakun boʻldi. Jamoa endi bor eʼtiborini kelgusi musobaqalarga qaratishi va tarkibdagi muammolarni bartaraf etishi lozim. Kane va uning jamoadoshlari uchun asosiy vazifa — shunchaki daʼvogar boʻlishdan haqiqiy gʻoliblarga aylanish bosqichiga oʻtishdir.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiFutbolArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdiLautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdiBugun, 01:18IShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqdaIShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqdaBugun, 00:54Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiJahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiKecha, 23:10Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiMichael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiKecha, 22:57«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!Kecha, 22:31«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alaba«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alabaKecha, 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi