Harry Kane alamli magʻlubiyatdan soʻng: “Ichimda boʻshliq his qilyapman”
Angliya terma jamoasining sardori Harry Kane Jahon chempionati yarim finalida Argentinadan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng oʻzining hissiyotlari bilan oʻrtoqlashdi. “Uch sherlar”ning 60 yillik tanaffusdan keyin jahon tojini qaytarish haqidagi orzulari yana bir bor sarobga aylandi. Bavariya hujumchisi ushbu muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻzini ruhan tushkun his qilayotganini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliya terma jamoasi uchrashuvning ikkinchi boʻlimida Anthony Gordonning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq oʻyin yakunlanishi arafasida Enzo Fernandez va Lautaro Martinez tomonidan kiritilgan gollar oʻyin taqdirini Argentina foydasiga hal qildi. 2:1 hisobidagi magʻlubiyat ingliz futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan zarba boʻldi.
Harry Kane ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislarga murojaat qilib, magʻlubiyatdan keyingi holatini quyidagicha taʼrifladi: “Hozirgi vaqtda qornimdagi bu boʻshliq hissini ifodalash uchun soʻzlar yetarli emas. Biz yana bir finalga juda yaqin kelgan edik, lekin bu yetarli boʻlmadi. Oxirgi yetti hafta davomida borimizni berdik, ammo marraga yetmasdan toʻxtash juda ogʻir”.
“Mozaikaning soʻnggi boʻlagi yetishmayapti”Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar jamoaning soʻnggi yillardagi barqarorligiga qaramay, hal qiluvchi pallada omad yetishmayotganini taʼkidladi. Kane sakkiz yildan buyon jamoa katta gʻalabalar eshigini qoqayotganini, biroq hamon “mozaikaning soʻnggi boʻlagi” topilmayotganini ayanchli tarzda qayd etgan.
Hozirda 32 yoshni qarshilagan hujumchi uchun bu Jahon chempionatida gʻolib chiqish uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkinligi haqida taxminlar yangramoqda. Shunga qaramay, Kane taslim boʻlmasligini va kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun kurashishda davom etishini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yiqilishdan keyin qayta turish va harakatni davom ettirishdan boshqa yoʻl yoʻq.
Sardor oʻz jamoadoshlari va murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirar ekan, muxlislarning qoʻllab-quvvatlashi ular uchun juda muhim boʻlganini aytdi. “Gʻalaba qozonamizmi yoki yutqazamizmi, biz doimo oʻrganamiz va yana oldinga intilamiz”, — deya xulosa qildi tajribali hujumchi.
Ushbu magʻlubiyat Angliya uchun navbatdagi katta turnirdagi dramatik yakun boʻldi. Jamoa endi bor eʼtiborini kelgusi musobaqalarga qaratishi va tarkibdagi muammolarni bartaraf etishi lozim. Kane va uning jamoadoshlari uchun asosiy vazifa — shunchaki daʼvogar boʻlishdan haqiqiy gʻoliblarga aylanish bosqichiga oʻtishdir.
…