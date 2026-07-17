Coca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdi

·25·Texno
Coca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdi

Dunyoning eng yirik ichimliklar ishlab chiqaruvchisi hisoblangan Coca-Cola kompaniyasi oʻzining Fairlife sut mahsulotlari brendi kiberhujumga uchraganini maʼlum qildi. Xakerlar tomonidan amalga oshirilgan toʻlov dasturi (ransomware) hujumi oqibatida kompaniya AQSH hududidagi barcha ishlab chiqarish liniyalarini vaqtincha toʻxtatishga majbur boʻldi. Bu hodisa oziq-ovqat xavfsizligi va sanoat tizimlarining kiberhimoyasi naqadar zaif ekanligini yana bir bor koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan rasmiy hisobotga koʻra, xakerlik hujumi bevosita Fairlife korxonasining texnologik tizimlariga taʼsir qilgan. Coca-Cola rahbariyati hozircha ishlab chiqarish qachon tiklanishi boʻyicha aniq muddatlarni ochiqlamadi. Maʼlum qilinishicha, ushbu cheklovlar faqat AQSHdagi zavodlarga tegishli boʻlib, brendning Kanadadagi boʻlinmalari odatdagi tartibda ishlashda davom etmoqda.

Kiberhujumning iqtisodiy oqibatlari

Fairlife brendi Coca-Cola portfelidagi eng tez rivojlanayotgan yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Taxminiy hisob-kitoblarga koʻra, ushbu brendning 2024-yildagi savdo hajmi 4 milliard dollarga yetishi kutilayotgan edi. Ishlab chiqarishning toʻxtab qolishi nafaqat moliyaviy yoʻqotishlarga, balki chakana savdo tarmoqlarida mahsulot tanqisligiga ham olib kelishi mumkin.

Oziq-ovqat va ichimliklar sanoatidagi yirik korxonalarga qilingan bunday hujumlar birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Masalan, 2019-yilda Arizona Beverages va oʻtgan yili UNFI distribyutorlik giganti ham shunday muammolarga duch kelgan edi. Oʻshanda ishlab chiqarish liniyalarini tiklash uchun bir necha hafta vaqt talab etilgan va doʻkon peshtaxtalari boʻshab qolgan edi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari toʻliq raqamlashtirilgani sababli, xakerlar tizimga kirib, boshqaruvni qoʻlga olsa, butun zavod faoliyati falaj holatga keladi. Coca-Cola hozirda huquq-tartibot idoralari va kiberxavfsizlik boʻyicha ekspertlar bilan hamkorlikda tizimlarni qayta tiklash ustida ish olib bormoqda.

Oʻzbekiston bozorida Coca-Cola mahsulotlari keng ommalashgan boʻlsa-da, Fairlife brendi asosan Shimoliy Amerika bozori uchun moʻljallangan. Biroq, global taʼminot zanjiridagi uzilishlar va kiberxavfsizlik masalalari xalqaro kompaniyalarning barcha mintaqaviy boʻlinmalari uchun jiddiy ogohlantirish hisoblanadi. Hozircha xakerlar guruhi tomonidan qanday talablar qoʻyilgani haqida batafsil maʼlumot berilmadi.

Coca-ColaFairlifeKiberhujumRansomwareTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiOlimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiBugun, 02:51Elon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiElon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiBugun, 02:21OpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiOpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldiBugun, 01:24NASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiNASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiBugun, 00:21Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiGoogle Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiKecha, 23:56Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiThinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi