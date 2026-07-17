Coca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdi
Dunyoning eng yirik ichimliklar ishlab chiqaruvchisi hisoblangan Coca-Cola kompaniyasi oʻzining Fairlife sut mahsulotlari brendi kiberhujumga uchraganini maʼlum qildi. Xakerlar tomonidan amalga oshirilgan toʻlov dasturi (ransomware) hujumi oqibatida kompaniya AQSH hududidagi barcha ishlab chiqarish liniyalarini vaqtincha toʻxtatishga majbur boʻldi. Bu hodisa oziq-ovqat xavfsizligi va sanoat tizimlarining kiberhimoyasi naqadar zaif ekanligini yana bir bor koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan rasmiy hisobotga koʻra, xakerlik hujumi bevosita Fairlife korxonasining texnologik tizimlariga taʼsir qilgan. Coca-Cola rahbariyati hozircha ishlab chiqarish qachon tiklanishi boʻyicha aniq muddatlarni ochiqlamadi. Maʼlum qilinishicha, ushbu cheklovlar faqat AQSHdagi zavodlarga tegishli boʻlib, brendning Kanadadagi boʻlinmalari odatdagi tartibda ishlashda davom etmoqda.
Kiberhujumning iqtisodiy oqibatlariFairlife brendi Coca-Cola portfelidagi eng tez rivojlanayotgan yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Taxminiy hisob-kitoblarga koʻra, ushbu brendning 2024-yildagi savdo hajmi 4 milliard dollarga yetishi kutilayotgan edi. Ishlab chiqarishning toʻxtab qolishi nafaqat moliyaviy yoʻqotishlarga, balki chakana savdo tarmoqlarida mahsulot tanqisligiga ham olib kelishi mumkin.
Oziq-ovqat va ichimliklar sanoatidagi yirik korxonalarga qilingan bunday hujumlar birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Masalan, 2019-yilda Arizona Beverages va oʻtgan yili UNFI distribyutorlik giganti ham shunday muammolarga duch kelgan edi. Oʻshanda ishlab chiqarish liniyalarini tiklash uchun bir necha hafta vaqt talab etilgan va doʻkon peshtaxtalari boʻshab qolgan edi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari toʻliq raqamlashtirilgani sababli, xakerlar tizimga kirib, boshqaruvni qoʻlga olsa, butun zavod faoliyati falaj holatga keladi. Coca-Cola hozirda huquq-tartibot idoralari va kiberxavfsizlik boʻyicha ekspertlar bilan hamkorlikda tizimlarni qayta tiklash ustida ish olib bormoqda.
Oʻzbekiston bozorida Coca-Cola mahsulotlari keng ommalashgan boʻlsa-da, Fairlife brendi asosan Shimoliy Amerika bozori uchun moʻljallangan. Biroq, global taʼminot zanjiridagi uzilishlar va kiberxavfsizlik masalalari xalqaro kompaniyalarning barcha mintaqaviy boʻlinmalari uchun jiddiy ogohlantirish hisoblanadi. Hozircha xakerlar guruhi tomonidan qanday talablar qoʻyilgani haqida batafsil maʼlumot berilmadi.
…