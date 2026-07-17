OpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldi
Sunʼiy intellekt sohasidagi eng nufuzli kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI sobiq vitse-prezidenti Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga hamkor (partner) sifatida qoʻshildi. Ushbu tayinlov Kremniy vodiysida katta qiziqish uygʻotdi, chunki Beiermeister nafaqat oʻzining professional tajribasi, balki yaqinda yuz bergan shov-shuvli ishdan boʻshatish voqealari bilan ham diqqat markazida edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ryan Beiermeister OpenAI kompaniyasida mahsulot siyosati boʻyicha vitse-prezident lavozimida qariyb ikki yil faoliyat yuritgan. Uning davrida ChatGPT platformasi tarixdagi eng tez rivojlanayotgan ilovaga aylandi. Biroq, joriy yilning fevral oyida uning kompaniyadagi faoliyati kutilmaganda yakuniga yetdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bunga uning ChatGPT uchun rejalashtirilgan "kattalar rejimi" (adult mode) funksiyasiga qarshi chiqqani sabab boʻlgan.
Maʼlumotlarga koʻra, OpenAI rahbariyati chatbotdan erotik kontent yaratishda foydalanishga ruxsat beruvchi funksiyani joriy etmoqchi boʻlgan, biroq Beiermeister bu gʻoyaga keskin eʼtiroz bildirgan. Ushbu ziddiyat ortidan u ishdan boʻshatilgan. Qiziqarli jihati shundaki, u ketganidan soʻng, mart oyida OpenAI ushbu mojaroli funksiyadan voz kechishga qaror qildi.
"Mafiya" oʻyini va kutilmagan tanlovBeiermeisterning Founders Fund fondiga oʻtishi arafasida u kompaniya tomonidan tashkil etilgan "Mafiya" YouTube-shousida faol ishtirok etdi. Ushbu oʻyinda u Sam Altman, Palmer Luckey va Dylan Field kabi texnologiya olami gigantlariga qarshi dona surdi. Koʻpchilik kuzatuvchilar uning oʻyindagi sovuqqonligi va tahliliy qobiliyatini koʻrib, bu shunchaki oʻyin emas, balki oʻziga xos "ishga qabul qilish suhbati" boʻlganini taxmin qilishdi.
Biroq Founders Fund vakillari bu taxminlarni rad etib, Ryan Beiermeisterning tajribasi va fond jamoasi bilan uzoq yillik aloqalari asosiy omil boʻlganini taʼkidlamoqda. U fond hamkorlaridan biri Trae Stephens bilan oʻn yildan ortiq vaqt oldin, Peter Thiel tomonidan asos solingan Palantir kompaniyasida birga ishlagan. Aynan oʻsha davrdagi professional aloqalar bugungi hamkorlikka poydevor boʻlgan.
Founders Fund tarkibida Beiermeister endilikda oʻzining Palantir va Meta kompaniyalarida orttirgan tajribasidan foydalanadi. U asosan murakkab texnologik yechimlar va sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi startaplarni qoʻllab-quvvatlash bilan shugʻullanishini maʼlum qildi. Bu esa fondning kelajakdagi investitsiya strategiyasida sunʼiy intellekt xavfsizligi va axloqiy meʼyorlariga koʻproq urgʻu berilishidan dalolat berishi mumkin.
Ushbu tayinlov Founders Fund uchun ham strategik ahamiyatga ega. Peter Thiel asos solgan ushbu fond har doim murakkab va bahsli, ammo ulkan salohiyatga ega loyihalarga tikish bilan tanilgan. Beiermeister kabi OpenAI ichki jarayonlarini yaxshi biladigan mutaxassisning jamoaga qoʻshilishi fondning sunʼiy intellekt bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.
…