OpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldi

·0·Texno
OpenAI sobiq rahbari Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga sherik boʻldi

Sunʼiy intellekt sohasidagi eng nufuzli kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI sobiq vitse-prezidenti Ryan Beiermeister Founders Fund venchur fondiga hamkor (partner) sifatida qoʻshildi. Ushbu tayinlov Kremniy vodiysida katta qiziqish uygʻotdi, chunki Beiermeister nafaqat oʻzining professional tajribasi, balki yaqinda yuz bergan shov-shuvli ishdan boʻshatish voqealari bilan ham diqqat markazida edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ryan Beiermeister OpenAI kompaniyasida mahsulot siyosati boʻyicha vitse-prezident lavozimida qariyb ikki yil faoliyat yuritgan. Uning davrida ChatGPT platformasi tarixdagi eng tez rivojlanayotgan ilovaga aylandi. Biroq, joriy yilning fevral oyida uning kompaniyadagi faoliyati kutilmaganda yakuniga yetdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bunga uning ChatGPT uchun rejalashtirilgan "kattalar rejimi" (adult mode) funksiyasiga qarshi chiqqani sabab boʻlgan.

Maʼlumotlarga koʻra, OpenAI rahbariyati chatbotdan erotik kontent yaratishda foydalanishga ruxsat beruvchi funksiyani joriy etmoqchi boʻlgan, biroq Beiermeister bu gʻoyaga keskin eʼtiroz bildirgan. Ushbu ziddiyat ortidan u ishdan boʻshatilgan. Qiziqarli jihati shundaki, u ketganidan soʻng, mart oyida OpenAI ushbu mojaroli funksiyadan voz kechishga qaror qildi.

"Mafiya" oʻyini va kutilmagan tanlov

Beiermeisterning Founders Fund fondiga oʻtishi arafasida u kompaniya tomonidan tashkil etilgan "Mafiya" YouTube-shousida faol ishtirok etdi. Ushbu oʻyinda u Sam Altman, Palmer Luckey va Dylan Field kabi texnologiya olami gigantlariga qarshi dona surdi. Koʻpchilik kuzatuvchilar uning oʻyindagi sovuqqonligi va tahliliy qobiliyatini koʻrib, bu shunchaki oʻyin emas, balki oʻziga xos "ishga qabul qilish suhbati" boʻlganini taxmin qilishdi.

Biroq Founders Fund vakillari bu taxminlarni rad etib, Ryan Beiermeisterning tajribasi va fond jamoasi bilan uzoq yillik aloqalari asosiy omil boʻlganini taʼkidlamoqda. U fond hamkorlaridan biri Trae Stephens bilan oʻn yildan ortiq vaqt oldin, Peter Thiel tomonidan asos solingan Palantir kompaniyasida birga ishlagan. Aynan oʻsha davrdagi professional aloqalar bugungi hamkorlikka poydevor boʻlgan.

Founders Fund tarkibida Beiermeister endilikda oʻzining Palantir va Meta kompaniyalarida orttirgan tajribasidan foydalanadi. U asosan murakkab texnologik yechimlar va sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi startaplarni qoʻllab-quvvatlash bilan shugʻullanishini maʼlum qildi. Bu esa fondning kelajakdagi investitsiya strategiyasida sunʼiy intellekt xavfsizligi va axloqiy meʼyorlariga koʻproq urgʻu berilishidan dalolat berishi mumkin.

Ushbu tayinlov Founders Fund uchun ham strategik ahamiyatga ega. Peter Thiel asos solgan ushbu fond har doim murakkab va bahsli, ammo ulkan salohiyatga ega loyihalarga tikish bilan tanilgan. Beiermeister kabi OpenAI ichki jarayonlarini yaxshi biladigan mutaxassisning jamoaga qoʻshilishi fondning sunʼiy intellekt bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.

OpenAIFounders FundChatGPTSunʼiy IntellektStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiNASA obidasi qutqarilmoqda: LINK apparati orbitada jiddiy nosozliklarni bartaraf etdiBugun, 00:21Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiGoogle Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiKecha, 23:56Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiThinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiKecha, 23:56OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiKecha, 23:27Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiKecha, 23:26Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi