Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadi
Google korporatsiyasi oʻzining Google Vids platformasi uchun yirik yangilanishni eʼlon qildi. Endilikda ushbu servis foydalanuvchilarga nafaqat tayyor shablonlardan foydalanish, balki oʻzining tashqi koʻrinishi va ovoziga ega boʻlgan shaxsiy raqamli avatarlarini yaratish imkoniyatini taqdim etadi. Bu texnologiya videokontent yaratish jarayonini tubdan soddalashtirib, korporativ muloqot va taʼlim sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi funksiya ishlashi uchun foydalanuvchi tizimga oʻzining selfi fotosurati va ovozli namunasini yuklashi kifoya. Shundan soʻng, sunʼiy intellekt foydalanuvchining nusxasini yaratadi va u berilgan matnlarni xuddi real inson kabi gapirib beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish Google Vids platformasini oddiy prezentatsiya vositasidan toʻliq qonunli video tahrirlash maydoniga aylantirmoqda.
Gemini Omni integratsiyasi va tahrirlash imkoniyatlariGoogle Vids endilikda Gemini Omni multimodal sunʼiy intellekt modeli bilan boyitildi. Bu foydalanuvchilarga matnli buyruqlar (prompt) va havola sifatida yuklangan tasvirlar yordamida murakkab videolarni yaratish imkonini beradi. Tizim nafaqat yangi kadrlar yaratadi, balki telefonda olingan videolarning orqa fonini almashtirishi, yoritish darajasini toʻgʻrilashi yoki turli vizual effektlarni qoʻshishi mumkin.
Eng muhim yangiliklardan biri — bosqichma-bosqich tahrirlash funksiyasidir. Avvalari sunʼiy intellekt yaratgan videoda kichik xato boʻlsa, hammasini noldan boshlashga toʻgʻri kelardi. Endi esa Gemini Omni yordamida videoning istalgan qismiga aniq oʻzgartirishlar kiritish, kadrni alohida tahrirlash yoki elementlarni almashtirish mumkin.
Xavfsizlik va foydalanish cheklovlariGoogle oʻzining raqamli avatarlaridan gʻarazli maqsadlarda foydalanishning oldini olish uchun qatʼiy choralar koʻrmoqda. Har bir yaratilgan avatar foydalanuvchining shaxsiy Google hisobiga bogʻlanadi va videolarga SynthID texnologiyasi yordamida koʻrinmas suv belgilari (watermark) tushiriladi. Bu kontentning sunʼiy intellekt tomonidan yaratilganini aniqlashga yordam beradi.
Hozircha shaxsiy avatarlarni yaratish imkoniyati faqat maʼlum hududlardagi 18 yoshdan oshgan foydalanuvchilar uchun ochiq boulishi aytilmoqda. Google ushbu vositani birinchi navbatda Google Workspace foydalanuvchilari, yaʼni biznes vakillari uchun moʻljallagan. Kompaniya ichidagi yangiliklar, xodimlarni oʻqitish va yoʻriqnomalar tayyorlashda ushbu texnologiya vaqt va mablagʻni sezilarli darajada tejaydi.
Ushbu qadam bilan Google bozordagi HeyGen, Synthesia va D-ID kabi sunʼiy intellektga asoslangan video xizmatlari bilan jiddiy raqobatga kirishmoqda. Agar OpenAI oʻzining Sora modelini ommaga taqdim etishni kechiktirayotgan boʻlsa, Google allaqachon tayyor mahsulotni oʻz ekotizimiga integratsiya qilishni boshladi.
…