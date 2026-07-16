Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadi

·0·Texno
Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadi

Google korporatsiyasi oʻzining Google Vids platformasi uchun yirik yangilanishni eʼlon qildi. Endilikda ushbu servis foydalanuvchilarga nafaqat tayyor shablonlardan foydalanish, balki oʻzining tashqi koʻrinishi va ovoziga ega boʻlgan shaxsiy raqamli avatarlarini yaratish imkoniyatini taqdim etadi. Bu texnologiya videokontent yaratish jarayonini tubdan soddalashtirib, korporativ muloqot va taʼlim sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiya ishlashi uchun foydalanuvchi tizimga oʻzining selfi fotosurati va ovozli namunasini yuklashi kifoya. Shundan soʻng, sunʼiy intellekt foydalanuvchining nusxasini yaratadi va u berilgan matnlarni xuddi real inson kabi gapirib beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish Google Vids platformasini oddiy prezentatsiya vositasidan toʻliq qonunli video tahrirlash maydoniga aylantirmoqda.

Gemini Omni integratsiyasi va tahrirlash imkoniyatlari

Google Vids endilikda Gemini Omni multimodal sunʼiy intellekt modeli bilan boyitildi. Bu foydalanuvchilarga matnli buyruqlar (prompt) va havola sifatida yuklangan tasvirlar yordamida murakkab videolarni yaratish imkonini beradi. Tizim nafaqat yangi kadrlar yaratadi, balki telefonda olingan videolarning orqa fonini almashtirishi, yoritish darajasini toʻgʻrilashi yoki turli vizual effektlarni qoʻshishi mumkin.

Eng muhim yangiliklardan biri — bosqichma-bosqich tahrirlash funksiyasidir. Avvalari sunʼiy intellekt yaratgan videoda kichik xato boʻlsa, hammasini noldan boshlashga toʻgʻri kelardi. Endi esa Gemini Omni yordamida videoning istalgan qismiga aniq oʻzgartirishlar kiritish, kadrni alohida tahrirlash yoki elementlarni almashtirish mumkin.

Xavfsizlik va foydalanish cheklovlari

Google oʻzining raqamli avatarlaridan gʻarazli maqsadlarda foydalanishning oldini olish uchun qatʼiy choralar koʻrmoqda. Har bir yaratilgan avatar foydalanuvchining shaxsiy Google hisobiga bogʻlanadi va videolarga SynthID texnologiyasi yordamida koʻrinmas suv belgilari (watermark) tushiriladi. Bu kontentning sunʼiy intellekt tomonidan yaratilganini aniqlashga yordam beradi.

Hozircha shaxsiy avatarlarni yaratish imkoniyati faqat maʼlum hududlardagi 18 yoshdan oshgan foydalanuvchilar uchun ochiq boulishi aytilmoqda. Google ushbu vositani birinchi navbatda Google Workspace foydalanuvchilari, yaʼni biznes vakillari uchun moʻljallagan. Kompaniya ichidagi yangiliklar, xodimlarni oʻqitish va yoʻriqnomalar tayyorlashda ushbu texnologiya vaqt va mablagʻni sezilarli darajada tejaydi.

Ushbu qadam bilan Google bozordagi HeyGen, Synthesia va D-ID kabi sunʼiy intellektga asoslangan video xizmatlari bilan jiddiy raqobatga kirishmoqda. Agar OpenAI oʻzining Sora modelini ommaga taqdim etishni kechiktirayotgan boʻlsa, Google allaqachon tayyor mahsulotni oʻz ekotizimiga integratsiya qilishni boshladi.

GoogleSunʼiy IntellektGeminiGoogle VidsTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiThinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiKecha, 23:56OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiKecha, 23:27Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiKecha, 23:26Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaKecha, 22:59SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiSpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiKecha, 22:55BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi