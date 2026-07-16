OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpi
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻz faoliyat doirasini kutilmagan yoʻnalishda kengaytirmoqda. Yaqinda taqdim etilgan 230 dollarlik mini-klaviaturadan soʻng, kompaniya oʻzining rasmiy doʻkonida ChatGPT logotipi tushirilgan basketbol toʻplarini sotuvga chiqardi. Bu qadam texnologiya gigantining nafaqat raqamli algoritmlar, balki jismoniy mahsulotlar bozoriga ham jiddiy qiziqish bildirayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu yangi mahsulot kompaniyaning "Pause. Play. Prompt." (Toʻxta. Oʻyna. Buyruq ber.) deb nomlangan kampaniyasi doirasida ishlab chiqilgan. OpenAI vakillarining tushuntirishicha, mazkur kampaniya ijodkorlik faqatgina kompyuter ekranlari qarshisida cheklanib qolmasligi kerakligini eslatib turuvchi ramziy maʼnoga ega. Bu orqali kompaniya foydalanuvchilarni biroz tanaffus qilishga va jismoniy faollikka chorlamoqda.
Narx va texnik xususiyatlarChatGPT basketbol toʻpi 70 AQSH dollari miqdorida baholangan. Taqqoslash uchun, bu mablagʻ evaziga GPT-5 modeli uchun taxminan 56 millionga yaqin kirish tokenlarini sotib olish mumkin. Mahsulot 100 foizli kauchukdan tayyorlangan boʻlib, u professional maydonlardagi charm toʻplardan farqli oʻlaroq, tashqi muhit va noqulay ob-havo sharoitlariga chidamliligi bilan ajralib turadi. Bu esa uni koʻcha basketboli uchun qulay vositaga aylantiradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OpenAI ushbu qadami bilan sunʼiy intellekt bumining atrof-muhitga taʼsiri va texnologiya sohasidagi insonlarning ruhiy salomatligi haqidagi savollarga oʻziga xos javob qaytarmoqda. Generativ texnologiyalar rivojlanishi natijasida elektr energiyasi isteʼmoli va uglerod chiqindilari ortib borayotgan bir paytda, kompaniya odamlarni ochiq havoda sport bilan shugʻullanishga undamoqda.
Kompaniya brendi ostidagi boshqa aksessuarlarBasketbol toʻpidan tashqari, OpenAI doʻkonida motivatsion yozuvli kiyim-kechaklar va aksessuarlar liniyasi ham paydo boʻldi. Ular orasida quyidagi mahsulotlar diqqatni tortadi:
- "Yaxshi tadqiqot vaqt talab etadi" (Good research takes time) yozuvli futbolkalar;
- Akademik uslubni eslatuvchi, 175 dollarlik maxsus jemperlar;
- Kompaniya logotipi tushirilgan kundalik aksessuarlar.
OpenAI kabi texnologik startaplar uchun bunday "merch" mahsulotlarini sotish nafaqat qoʻshimcha daromad manbai, balki brendning hayot tarzi darajasiga koʻtarilishiga xizmat qiladi. Avvalroq Humane kabi kompaniyalar ham oʻz qurilmalari bilan bozorni hayratda qoldirishga urinishgan edi, biroq OpenAI hozircha anʼanaviy va tushunarli buyumlar orqali oʻz auditoriyasini kengaytirmoqda.
…