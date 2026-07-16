OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpi

·22·Texno
OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpi

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻz faoliyat doirasini kutilmagan yoʻnalishda kengaytirmoqda. Yaqinda taqdim etilgan 230 dollarlik mini-klaviaturadan soʻng, kompaniya oʻzining rasmiy doʻkonida ChatGPT logotipi tushirilgan basketbol toʻplarini sotuvga chiqardi. Bu qadam texnologiya gigantining nafaqat raqamli algoritmlar, balki jismoniy mahsulotlar bozoriga ham jiddiy qiziqish bildirayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yangi mahsulot kompaniyaning "Pause. Play. Prompt." (Toʻxta. Oʻyna. Buyruq ber.) deb nomlangan kampaniyasi doirasida ishlab chiqilgan. OpenAI vakillarining tushuntirishicha, mazkur kampaniya ijodkorlik faqatgina kompyuter ekranlari qarshisida cheklanib qolmasligi kerakligini eslatib turuvchi ramziy maʼnoga ega. Bu orqali kompaniya foydalanuvchilarni biroz tanaffus qilishga va jismoniy faollikka chorlamoqda.

Narx va texnik xususiyatlar

ChatGPT basketbol toʻpi 70 AQSH dollari miqdorida baholangan. Taqqoslash uchun, bu mablagʻ evaziga GPT-5 modeli uchun taxminan 56 millionga yaqin kirish tokenlarini sotib olish mumkin. Mahsulot 100 foizli kauchukdan tayyorlangan boʻlib, u professional maydonlardagi charm toʻplardan farqli oʻlaroq, tashqi muhit va noqulay ob-havo sharoitlariga chidamliligi bilan ajralib turadi. Bu esa uni koʻcha basketboli uchun qulay vositaga aylantiradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OpenAI ushbu qadami bilan sunʼiy intellekt bumining atrof-muhitga taʼsiri va texnologiya sohasidagi insonlarning ruhiy salomatligi haqidagi savollarga oʻziga xos javob qaytarmoqda. Generativ texnologiyalar rivojlanishi natijasida elektr energiyasi isteʼmoli va uglerod chiqindilari ortib borayotgan bir paytda, kompaniya odamlarni ochiq havoda sport bilan shugʻullanishga undamoqda.

Kompaniya brendi ostidagi boshqa aksessuarlar

Basketbol toʻpidan tashqari, OpenAI doʻkonida motivatsion yozuvli kiyim-kechaklar va aksessuarlar liniyasi ham paydo boʻldi. Ular orasida quyidagi mahsulotlar diqqatni tortadi:

  • "Yaxshi tadqiqot vaqt talab etadi" (Good research takes time) yozuvli futbolkalar;
  • Akademik uslubni eslatuvchi, 175 dollarlik maxsus jemperlar;
  • Kompaniya logotipi tushirilgan kundalik aksessuarlar.
Tahlilchilarning fikricha, bunday mahsulotlar koʻproq Silikon vodiysidagi dasturchilar va sunʼiy intellekt ishqibozlari uchun moʻljallangan. Garchi oddiy foydalanuvchi uchun ChatGPT yozuvli toʻp bilan koʻchaga chiqish biroz gʻalati tuyulishi mumkin boʻlsa-da, kompaniya muxlislari uchun bu oʻziga xos nufuz belgisiga aylanishi hech gap emas.

OpenAI kabi texnologik startaplar uchun bunday "merch" mahsulotlarini sotish nafaqat qoʻshimcha daromad manbai, balki brendning hayot tarzi darajasiga koʻtarilishiga xizmat qiladi. Avvalroq Humane kabi kompaniyalar ham oʻz qurilmalari bilan bozorni hayratda qoldirishga urinishgan edi, biroq OpenAI hozircha anʼanaviy va tushunarli buyumlar orqali oʻz auditoriyasini kengaytirmoqda.

OpenAIChatGPTTexnologiyaBasketbolSilikon Vodiysi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiGoogle Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiKecha, 23:56Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiThinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiKecha, 23:56Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiKecha, 23:26Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaKecha, 22:59SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiSpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiKecha, 22:55BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi