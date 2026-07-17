IShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqda

·25·Sport
IShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqda

Dunyoga mashhur strimer va Cristiano Ronaldo ning ashaddiy muxlisi hisoblangan IShowSpeed 2026-yilgi Jahon chempionati finali oldidan kutilmagan chiqish qildi. U Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal ga murojaat qilib, Lionel Messi boshchiligidagi Argentina ustidan gʻalaba qozonishni oʻtiniy soʻradi. Ushbu murojaat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, IShowSpeed oʻz kumiri Cristiano Ronaldo ning asosiy raqobatchisi boʻlgan Lionel Messi ketma-ket ikkinchi marta jahon tojini qoʻlga kiritishidan jiddiy xavotirda. Portugaliya terma jamoasi nimchorak finalda musobaqani tark etganidan soʻng, barcha eʼtibor Messi va Argentinaning final yoʻlidagi yurishiga qaratildi. Strimer uchun bu vaziyat "haqiqiy falokat" sifatida baholanmoqda.

Jonli efir davomida hissiyotlarini jilovlay olmagan IShowSpeed Barselona va Ispaniya qanot hujumchisiga qarata: "Lamine, iltimos, bizni qutqar. Argentina ustidan gʻalaba qozon. Agar Messi yana bir bor Jahon kubogini boshi uzra koʻtarsa, men Ronaldo muxlisi sifatida nima deyishni bilmay qolaman. Sening qoʻlingdan hamma narsa keladi, bizni bu sharmandalikdan saqlab qol", deya baqirgan.

Tarixiy toʻqnashuv va GOAT bahsi

Nyu-Yorkdagi stadionda boʻlib oʻtadigan final nafaqat ikki kuchli terma jamoa oʻrtasidagi bahs, balki futbol tarixidagi eng yaxshi oʻyinchi (GOAT) maqomi uchun ham hal qiluvchi nuqta boʻlishi kutilmoqda. Lionel Messi joriy turnirda fenomenal oʻyin koʻrsatib, 8 ta gol va 4 ta assist muallifiga aylandi. U yarim finalda Angliya terma jamoasini magʻlub etishda bosh qahramon boʻldi.

Lamine Yamal esa bu turnirda oʻzining eng yaxshi sport formasida emasdek koʻrinmoqda. 19 yoshli futbolchi hozircha bitta gol va bitta golli uzatmani amalga oshirgan. Biroq, uning kutilmagan qarorlari va individual mahorati Ispaniya terma jamoasining asosiy quroli boʻlib qolmoqda. IShowSpeed aynan shu mahorat Messining navbatdagi chempionligiga toʻsqinlik qilishiga umid qilmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari orasida ham Messi va Ronaldo muxlislari oʻrtasidagi bahslar doimo qizgʻin tus oladi. Ushbu final uchrashuvi nafaqat jahon chempionini aniqlaydi, balki yillar davomida davom etib kelayotgan ikki buyuk futbolchi oʻrtasidagi raqobatga yakuniy nuqtani qoʻyishi mumkin. Agar Argentina gʻalaba qozonsa, Messining yutuqlari Ronaldo muxlislari uchun yetib boʻlmas darajaga koʻtarilishi tayin.

Final bahsi 19-iyul kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Butun dunyo nigohi qaratilgan ushbu oʻyinda Lamine Yamal strimerning iltimosini bajara oladimi yoki Lionel Messi oʻzining afsonaviy faoliyatini yana bir oltin medal bilan boyitadimi, buni vaqt koʻrsatadi. Hozircha esa ijtimoiy tarmoqlarda Speed ning ushbu emotsional chiqishi trendga chiqishda davom etmoqda.

Jahon ChempionatiLionel MessiLamine YamalIShowSpeedArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdiLautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdiBugun, 01:18Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiJahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiKecha, 23:10Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiMichael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiKecha, 22:57«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!Kecha, 22:31«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alaba«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alabaKecha, 22:28«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi