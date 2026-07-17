IShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqda
Dunyoga mashhur strimer va Cristiano Ronaldo ning ashaddiy muxlisi hisoblangan IShowSpeed 2026-yilgi Jahon chempionati finali oldidan kutilmagan chiqish qildi. U Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal ga murojaat qilib, Lionel Messi boshchiligidagi Argentina ustidan gʻalaba qozonishni oʻtiniy soʻradi. Ushbu murojaat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, IShowSpeed oʻz kumiri Cristiano Ronaldo ning asosiy raqobatchisi boʻlgan Lionel Messi ketma-ket ikkinchi marta jahon tojini qoʻlga kiritishidan jiddiy xavotirda. Portugaliya terma jamoasi nimchorak finalda musobaqani tark etganidan soʻng, barcha eʼtibor Messi va Argentinaning final yoʻlidagi yurishiga qaratildi. Strimer uchun bu vaziyat "haqiqiy falokat" sifatida baholanmoqda.
Jonli efir davomida hissiyotlarini jilovlay olmagan IShowSpeed Barselona va Ispaniya qanot hujumchisiga qarata: "Lamine, iltimos, bizni qutqar. Argentina ustidan gʻalaba qozon. Agar Messi yana bir bor Jahon kubogini boshi uzra koʻtarsa, men Ronaldo muxlisi sifatida nima deyishni bilmay qolaman. Sening qoʻlingdan hamma narsa keladi, bizni bu sharmandalikdan saqlab qol", deya baqirgan.
Tarixiy toʻqnashuv va GOAT bahsiNyu-Yorkdagi stadionda boʻlib oʻtadigan final nafaqat ikki kuchli terma jamoa oʻrtasidagi bahs, balki futbol tarixidagi eng yaxshi oʻyinchi (GOAT) maqomi uchun ham hal qiluvchi nuqta boʻlishi kutilmoqda. Lionel Messi joriy turnirda fenomenal oʻyin koʻrsatib, 8 ta gol va 4 ta assist muallifiga aylandi. U yarim finalda Angliya terma jamoasini magʻlub etishda bosh qahramon boʻldi.
Lamine Yamal esa bu turnirda oʻzining eng yaxshi sport formasida emasdek koʻrinmoqda. 19 yoshli futbolchi hozircha bitta gol va bitta golli uzatmani amalga oshirgan. Biroq, uning kutilmagan qarorlari va individual mahorati Ispaniya terma jamoasining asosiy quroli boʻlib qolmoqda. IShowSpeed aynan shu mahorat Messining navbatdagi chempionligiga toʻsqinlik qilishiga umid qilmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari orasida ham Messi va Ronaldo muxlislari oʻrtasidagi bahslar doimo qizgʻin tus oladi. Ushbu final uchrashuvi nafaqat jahon chempionini aniqlaydi, balki yillar davomida davom etib kelayotgan ikki buyuk futbolchi oʻrtasidagi raqobatga yakuniy nuqtani qoʻyishi mumkin. Agar Argentina gʻalaba qozonsa, Messining yutuqlari Ronaldo muxlislari uchun yetib boʻlmas darajaga koʻtarilishi tayin.
Final bahsi 19-iyul kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Butun dunyo nigohi qaratilgan ushbu oʻyinda Lamine Yamal strimerning iltimosini bajara oladimi yoki Lionel Messi oʻzining afsonaviy faoliyatini yana bir oltin medal bilan boyitadimi, buni vaqt koʻrsatadi. Hozircha esa ijtimoiy tarmoqlarda Speed ning ushbu emotsional chiqishi trendga chiqishda davom etmoqda.
…