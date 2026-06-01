Bitcoin ETP’laridan rekord darajadagi mablagʻ chiqib ketishi kuzatildi
Kripto-investitsiya mahsulotlari bozordagi davomli sotuv bosimi va institutsional talabning cheklanganligi sababli oʻtgan haftada ketma-ket uchinchi hafta yoʻqotishlarni qayd etdi. CoinShares hisobotiga koʻra, kripto birja mahsulotlaridan (ETP) oʻtgan hafta ichida 1,67 milliard USD miqdorida mablagʻ olib chiqib ketilgan, bu 2026-yilning ikkinchi eng yirik haftalik chiqib ketish koʻrsatkichidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu yangi chiqib ketishlar uch haftalik umumiy yoʻqotishlarni 4,21 milliard USDga yetkazdi. Natijada, boshqaruv ostidagi umumiy aktivlar hajmi 141 milliard USDgacha tushib ketdi, bu aprel oyi boshidan beri eng past koʻrsatkichdir. CoinShares tadqiqot boʻlimi rahbari James Butterfill ushbu holatni Eron bilan bogʻliq geosiyosiy xavflar va investorlarning xatarlardan qochish kayfiyati bilan izohladi.
Bitcoin (BTC) ETP’lari haftalik chiqib ketishlar boʻyicha yetakchilik qildi — fondlardan 1,44 milliard USD olib chiqildi. Bu joriy yilning eng yirik haftalik koʻrsatkichi boʻlib, Bitcoin aktivlari boshqaruvi 114,6 milliard USDga tushdi. Shunga qaramay, yil boshidan beri Bitcoin fondlariga hali ham 1,2 milliard USD miqdorida sof investitsiya saqlanib qolmoqda.
Ethereum (ETH) fondlari ham sotuv bosimi ostida qolib, 257,3 million USD yoʻqotdi. Altcoinlar segmentida ham faollik pasaygan: faqat beshta aktiv 1 million USDdan ortiq investitsiya jalb qila oldi. XRP 20,3 million USD bilan ijobiy dinamika koʻrsatgan boʻlsa, Hyperliquid (HYPE) va Near (NEAR) mos ravishda 10,8 million va 7,6 million USD mablagʻ toʻpladi.
Hududiy jihatdan AQSH bozori global chiqib ketishlarning asosiy drayveri boʻldi — u yerdan 1,63 milliard USD olib chiqilgan. Germaniya, Shvetsiya va Gonkong ham ushbu tendensiyaga qoʻshildi. Faqat Niderlandiya 1,3 million USD miqdoridagi kichik oʻsish bilan ijobiy natija koʻrsatgan yagona davlat boʻlib qoldi.
…