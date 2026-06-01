Bitcoin ETP’laridan rekord darajadagi mablagʻ chiqib ketishi kuzatildi

·37·Iqtisodiyot
Bitcoin ETP’laridan rekord darajadagi mablagʻ chiqib ketishi kuzatildi

Kripto-investitsiya mahsulotlari bozordagi davomli sotuv bosimi va institutsional talabning cheklanganligi sababli oʻtgan haftada ketma-ket uchinchi hafta yoʻqotishlarni qayd etdi. CoinShares hisobotiga koʻra, kripto birja mahsulotlaridan (ETP) oʻtgan hafta ichida 1,67 milliard USD miqdorida mablagʻ olib chiqib ketilgan, bu 2026-yilning ikkinchi eng yirik haftalik chiqib ketish koʻrsatkichidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu yangi chiqib ketishlar uch haftalik umumiy yoʻqotishlarni 4,21 milliard USDga yetkazdi. Natijada, boshqaruv ostidagi umumiy aktivlar hajmi 141 milliard USDgacha tushib ketdi, bu aprel oyi boshidan beri eng past koʻrsatkichdir. CoinShares tadqiqot boʻlimi rahbari James Butterfill ushbu holatni Eron bilan bogʻliq geosiyosiy xavflar va investorlarning xatarlardan qochish kayfiyati bilan izohladi.

Bitcoin (BTC) ETP’lari haftalik chiqib ketishlar boʻyicha yetakchilik qildi — fondlardan 1,44 milliard USD olib chiqildi. Bu joriy yilning eng yirik haftalik koʻrsatkichi boʻlib, Bitcoin aktivlari boshqaruvi 114,6 milliard USDga tushdi. Shunga qaramay, yil boshidan beri Bitcoin fondlariga hali ham 1,2 milliard USD miqdorida sof investitsiya saqlanib qolmoqda.

Ethereum (ETH) fondlari ham sotuv bosimi ostida qolib, 257,3 million USD yoʻqotdi. Altcoinlar segmentida ham faollik pasaygan: faqat beshta aktiv 1 million USDdan ortiq investitsiya jalb qila oldi. XRP 20,3 million USD bilan ijobiy dinamika koʻrsatgan boʻlsa, Hyperliquid (HYPE) va Near (NEAR) mos ravishda 10,8 million va 7,6 million USD mablagʻ toʻpladi.

Hududiy jihatdan AQSH bozori global chiqib ketishlarning asosiy drayveri boʻldi — u yerdan 1,63 milliard USD olib chiqilgan. Germaniya, Shvetsiya va Gonkong ham ushbu tendensiyaga qoʻshildi. Faqat Niderlandiya 1,3 million USD miqdoridagi kichik oʻsish bilan ijobiy natija koʻrsatgan yagona davlat boʻlib qoldi.

BitcoinKriptoInvestitsiyaCoinSharesBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda