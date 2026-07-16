Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdi
Futbol boʻyicha 2026-yilgi Jahon chempionatining hal qiluvchi final uchrashuvi yaqinlashar ekan, Ispaniya terma jamoasi jiddiy yoʻqotish xavfi ostida qoldi. Jamoaning asosiy yulduzi va kashfiyoti hisoblangan Lamine Yamal chap oyogʻidagi jarohat sababli umumiy guruh mashgʻulotlarida ishtirok eta olmadi. Bu holat yakshanba kuni Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasiga qarshi kechadigan bahs oldidan muxlislar va murabbiylar shtabini xavotirga solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi finalga tayyorgarlikni boshlagan boʻlsa-da, 19 yoshli vinger alohida tartibda shugʻullanishga majbur boʻlgan. Yamalning chap son qismida maxsus bogʻlam (teyp) borligi koʻzga tashlangan. Maʼlum boʻlishicha, yosh iqtidor egasi Fransiyaga qarshi kechgan yarim final bahsida kuchli zarba qabul qilib olgan. Oʻsha vaziyatda Lyuka Din uni jarima maydonchasi ichida yiqitgan va bu penalti Mikel Oyarzabalning goli bilan yakunlangan edi.
Tibbiy shtab xulosasi va ehtiyot choralariOʻyin vaqtidagi adrenalin sababli Lamine Yamal ogʻriqni sezmagan boʻlsa-da, Dallasdagi mehmonxonaga qaytgach, jarohat oʻzini bildira boshlagan. Ispaniya tibbiy xodimlari futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuni taʼkidlash joizki, Yamal aprel oyida ham tizzasidan jarohat olib, uzoq muddat safdan chiqqan edi. Shu sababli, murabbiylar shtabi uning yuklamalarini ehtiyotkorlik bilan nazorat qilmoqda.
Diario AS nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining asosiy guruhdan ajratilishi koʻproq profilaktik chora hisoblanadi. Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente oʻzining eng xavfli hujum quroli finalga qadar 100 foiz tayyor boʻlishini istamoqda. Mutaxassislar Yamalning jismoniy holati tiklanishiga va u Lionel Messi bilan boʻladigan tarixiy toʻqnashuvda maydonga tusha olishiga ishonch bildirishmoqda.
Lamine Yamal joriy turnirda Ispaniyaning barcha uchrashuvlarida maydonga tushdi va jamoaning hujumkor oʻyinida markaziy figuraga aylandi. U guruh bosqichida Saudiya Arabistoni darvozasiga gol urishga ham muvaffaq boʻlgan edi. Endilikda butun dunyo nigohi Barselona tarbiyalanuvchisining oʻz kumiri Messiga qarshi qanday oʻyin koʻrsatishiga qaratilgan.
Tarkibdagi boshqa muammolarIspaniya lageridagi yagona muammo faqat Yamal emas. Yarim finalning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Pedro Porro ham individual dastur asosida mashgʻulot oʻtkazmoqda. Tottenxem himoyachisi pley-off bosqichidagi barcha oʻyinlarda katta hajmdagi ishni bajardi, bu esa uning mushaklarida toliqish paydo boʻlishiga olib keldi. Shifokorlar Porroning holatini oddiy charchoq sifatida baholashmoqda.
Ispaniya terma jamoasi uchun ushbu final nafaqat chempionlik, balki yangi avlodning jahon sahnasidagi mutlaq ustunligini isbotlash imkoniyatidir. Agar Yamal va Porro safga qaytsa, Luis de la Fuente ixtiyorida eng kuchli tarkib mavjud boʻladi. Hozircha esa muxlislar yakshanba oqshomiga qadar tibbiy xulosalarni intiqlik bilan kutishmoqda.
…