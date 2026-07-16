Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdi

·30·Sport
Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdi

Futbol boʻyicha 2026-yilgi Jahon chempionatining hal qiluvchi final uchrashuvi yaqinlashar ekan, Ispaniya terma jamoasi jiddiy yoʻqotish xavfi ostida qoldi. Jamoaning asosiy yulduzi va kashfiyoti hisoblangan Lamine Yamal chap oyogʻidagi jarohat sababli umumiy guruh mashgʻulotlarida ishtirok eta olmadi. Bu holat yakshanba kuni Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasiga qarshi kechadigan bahs oldidan muxlislar va murabbiylar shtabini xavotirga solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi finalga tayyorgarlikni boshlagan boʻlsa-da, 19 yoshli vinger alohida tartibda shugʻullanishga majbur boʻlgan. Yamalning chap son qismida maxsus bogʻlam (teyp) borligi koʻzga tashlangan. Maʼlum boʻlishicha, yosh iqtidor egasi Fransiyaga qarshi kechgan yarim final bahsida kuchli zarba qabul qilib olgan. Oʻsha vaziyatda Lyuka Din uni jarima maydonchasi ichida yiqitgan va bu penalti Mikel Oyarzabalning goli bilan yakunlangan edi.

Tibbiy shtab xulosasi va ehtiyot choralari

Oʻyin vaqtidagi adrenalin sababli Lamine Yamal ogʻriqni sezmagan boʻlsa-da, Dallasdagi mehmonxonaga qaytgach, jarohat oʻzini bildira boshlagan. Ispaniya tibbiy xodimlari futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuni taʼkidlash joizki, Yamal aprel oyida ham tizzasidan jarohat olib, uzoq muddat safdan chiqqan edi. Shu sababli, murabbiylar shtabi uning yuklamalarini ehtiyotkorlik bilan nazorat qilmoqda.

Diario AS nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining asosiy guruhdan ajratilishi koʻproq profilaktik chora hisoblanadi. Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente oʻzining eng xavfli hujum quroli finalga qadar 100 foiz tayyor boʻlishini istamoqda. Mutaxassislar Yamalning jismoniy holati tiklanishiga va u Lionel Messi bilan boʻladigan tarixiy toʻqnashuvda maydonga tusha olishiga ishonch bildirishmoqda.

Lamine Yamal joriy turnirda Ispaniyaning barcha uchrashuvlarida maydonga tushdi va jamoaning hujumkor oʻyinida markaziy figuraga aylandi. U guruh bosqichida Saudiya Arabistoni darvozasiga gol urishga ham muvaffaq boʻlgan edi. Endilikda butun dunyo nigohi Barselona tarbiyalanuvchisining oʻz kumiri Messiga qarshi qanday oʻyin koʻrsatishiga qaratilgan.

Tarkibdagi boshqa muammolar

Ispaniya lageridagi yagona muammo faqat Yamal emas. Yarim finalning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Pedro Porro ham individual dastur asosida mashgʻulot oʻtkazmoqda. Tottenxem himoyachisi pley-off bosqichidagi barcha oʻyinlarda katta hajmdagi ishni bajardi, bu esa uning mushaklarida toliqish paydo boʻlishiga olib keldi. Shifokorlar Porroning holatini oddiy charchoq sifatida baholashmoqda.

Ispaniya terma jamoasi uchun ushbu final nafaqat chempionlik, balki yangi avlodning jahon sahnasidagi mutlaq ustunligini isbotlash imkoniyatidir. Agar Yamal va Porro safga qaytsa, Luis de la Fuente ixtiyorida eng kuchli tarkib mavjud boʻladi. Hozircha esa muxlislar yakshanba oqshomiga qadar tibbiy xulosalarni intiqlik bilan kutishmoqda.

Lamine YamalIspaniyaJahon ChempionatiArgentinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiMichael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiKecha, 22:57«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!Kecha, 22:31«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alaba«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alabaKecha, 22:28«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdiKecha, 22:24«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindiKecha, 22:17Serhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiSerhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiKecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi