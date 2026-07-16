Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqda

·31·Texno
Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqda

Ayollar salomatligini kuzatuvchi mashhur Stardust ilovasi oʻz foydalanuvchilariga maʼlumotlar daxlsizligini vaʼda qilgan boʻlsa-da, amalda nozik tibbiy maʼlumotlarni tahliliy kompaniyalar bilan baham koʻrayotgani maʼlum boʻldi. Mozilla tadqiqotchilari tomonidan oʻtkazilgan soʻnggi oʻrganishlar shuni koʻrsatdiki, ilova foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini RudderStack tahliliy platformasiga yubormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mozilla hisobotiga koʻra, uzatilayotgan maʼlumotlar sirasiga foydalanuvchining tugʻilgan sanasi, kontratseptsiya turi, reproduktiv maqsadlari va hatto oʻziga xos salomatlik simptomlari kiradi. Garchi Stardust bu maʼlumotlarni ism-sharifsiz, maxsus identifikator orqali uzatayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar buni yetarli darajada anonimlik deb hisoblamaydilar. AQSH Federal savdo komissiyasi (FTC) bunday identifikatorlar yordamida maʼlumotlarni aniq bir shaxsga bogʻlash qiyin emasligidan bir necha bor ogohlantirgan.

Xavfsizlik vaʼdalari va haqiqat

Qizigʻi shundaki, Stardust oʻz veb-saytida "Sizning maʼlumotlaringiz shaxsiy. Nuqta" degan shiorni ilgari suradi. Biroq TechCrunch nashri va Mozilla tadqiqotchisi Shoshana Wodinsky oʻtkazgan tahlillar bu daʼvolar haqiqatdan yiroq ekanini koʻrsatdi. Avvalroq kompaniya maʼlumotlar "uchdan-uchga shifrlangan" (end-to-end encryption) ekanini aytgan edi, ammo tarmoq trafigini tekshirish natijasida kompaniyaning oʻzi bu maʼlumotlarga kirish imkoniga ega ekani aniqlangan.

Mozilla mutaxassisi jami oltita shunday yoʻnalishdagi ilovani sinovdan oʻtkazdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, Stardust foydalanuvchining nozik salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomon kompaniyasi bilan baham koʻrayotgan yagona ilova boʻlib chiqdi. Boshqa ilovalar maʼlumotlarni saqlash yoki toʻlovlar uchun tashqi xizmatlardan foydalansa-da, aynan salomatlikka oid tafsilotlarni uzatish xavfli amaliyot hisoblanadi.

Stardust vakillari BBC News nashriga bergan izohida, RudderStack kompaniyasi bilan tuzilgan shartnoma maʼlumotlarni sotish yoki oʻz maqsadlarida ishlatishni taqiqlashini taʼkidlagan. Biroq, har ikki kompaniya ham AQSH yurisdiksiyasida faoliyat yuritgani sababli, huquq-tartibot idoralari soʻrov yuborgan taqdirda, foydalanuvchi maʼlumotlarini taqdim etishga majbur boʻlishi mumkin.

Foydalanuvchilar uchun xavfsiz muqobillar

Tadqiqot natijasida mutaxassislar shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini birinchi oʻringa qoʻyuvchi foydalanuvchilar uchun xavfsizroq variantlarni ham tavsiya etishdi. Xususan, Mozilla tadqiqoti quyidagi xulosalarni taqdim etdi:

  • Euki ilovasi eng xavfsiz deb topildi, chunki u maʼlumotlarni uchinchi tomonlarga uzatmaydi;
  • Barcha salomatlik maʼlumotlari faqat foydalanuvchining qurilmasida saqlanadi;
  • Stardust kabi ilovalardan foydalanishda maxfiylik sozlamalarini diqqat bilan oʻrganish tavsiya etiladi.
Bugungi kunda raqamli xavfsizlik va shaxsiy maʼlumotlar himoyasi global muammoga aylanib bormoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham xorijiy ilovalardan foydalanishda oʻzlarining nozik maʼlumotlarini qaysi kompaniyalarga ishonib topshirayotganlarini tahlil qilishlari va imkon qadar maʼlumotlarni faqat qurilmaning oʻzida (offline) saqlaydigan dasturlarni tanlashlari maqsadga muvofiqdir.

StardustMozillaMaxfiylikTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiKecha, 23:27Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiKecha, 23:26SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiSpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiKecha, 22:55BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiKecha, 22:52Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaUber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaKecha, 22:27Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBeehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinKecha, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi