Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqda
Ayollar salomatligini kuzatuvchi mashhur Stardust ilovasi oʻz foydalanuvchilariga maʼlumotlar daxlsizligini vaʼda qilgan boʻlsa-da, amalda nozik tibbiy maʼlumotlarni tahliliy kompaniyalar bilan baham koʻrayotgani maʼlum boʻldi. Mozilla tadqiqotchilari tomonidan oʻtkazilgan soʻnggi oʻrganishlar shuni koʻrsatdiki, ilova foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini RudderStack tahliliy platformasiga yubormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mozilla hisobotiga koʻra, uzatilayotgan maʼlumotlar sirasiga foydalanuvchining tugʻilgan sanasi, kontratseptsiya turi, reproduktiv maqsadlari va hatto oʻziga xos salomatlik simptomlari kiradi. Garchi Stardust bu maʼlumotlarni ism-sharifsiz, maxsus identifikator orqali uzatayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar buni yetarli darajada anonimlik deb hisoblamaydilar. AQSH Federal savdo komissiyasi (FTC) bunday identifikatorlar yordamida maʼlumotlarni aniq bir shaxsga bogʻlash qiyin emasligidan bir necha bor ogohlantirgan.
Xavfsizlik vaʼdalari va haqiqatQizigʻi shundaki, Stardust oʻz veb-saytida "Sizning maʼlumotlaringiz shaxsiy. Nuqta" degan shiorni ilgari suradi. Biroq TechCrunch nashri va Mozilla tadqiqotchisi Shoshana Wodinsky oʻtkazgan tahlillar bu daʼvolar haqiqatdan yiroq ekanini koʻrsatdi. Avvalroq kompaniya maʼlumotlar "uchdan-uchga shifrlangan" (end-to-end encryption) ekanini aytgan edi, ammo tarmoq trafigini tekshirish natijasida kompaniyaning oʻzi bu maʼlumotlarga kirish imkoniga ega ekani aniqlangan.
Mozilla mutaxassisi jami oltita shunday yoʻnalishdagi ilovani sinovdan oʻtkazdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, Stardust foydalanuvchining nozik salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomon kompaniyasi bilan baham koʻrayotgan yagona ilova boʻlib chiqdi. Boshqa ilovalar maʼlumotlarni saqlash yoki toʻlovlar uchun tashqi xizmatlardan foydalansa-da, aynan salomatlikka oid tafsilotlarni uzatish xavfli amaliyot hisoblanadi.
Stardust vakillari BBC News nashriga bergan izohida, RudderStack kompaniyasi bilan tuzilgan shartnoma maʼlumotlarni sotish yoki oʻz maqsadlarida ishlatishni taqiqlashini taʼkidlagan. Biroq, har ikki kompaniya ham AQSH yurisdiksiyasida faoliyat yuritgani sababli, huquq-tartibot idoralari soʻrov yuborgan taqdirda, foydalanuvchi maʼlumotlarini taqdim etishga majbur boʻlishi mumkin.
Foydalanuvchilar uchun xavfsiz muqobillarTadqiqot natijasida mutaxassislar shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini birinchi oʻringa qoʻyuvchi foydalanuvchilar uchun xavfsizroq variantlarni ham tavsiya etishdi. Xususan, Mozilla tadqiqoti quyidagi xulosalarni taqdim etdi:
- Euki ilovasi eng xavfsiz deb topildi, chunki u maʼlumotlarni uchinchi tomonlarga uzatmaydi;
- Barcha salomatlik maʼlumotlari faqat foydalanuvchining qurilmasida saqlanadi;
- Stardust kabi ilovalardan foydalanishda maxfiylik sozlamalarini diqqat bilan oʻrganish tavsiya etiladi.
…