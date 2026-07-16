Izzat Shukurov o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)
Xonanda Izzat Shukurov oilasida yana bir quvonchli voqea yuz berdi. San’atkor ikkinchi bor ota bo‘lganini avvalroq ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali muxlislariga ma’lum qilgan edi.
Endilikda xonanda yangi tug‘ilgan farzandini tantanali tarzda xonadoniga olib kelganidan lavhalarni ham ulashdi. Video orqali chaqaloqqa qanday ism qo‘yilgani ham ma’lum bo‘ldi. Xonadon uchun tayyorlangan nafis bezaklardan birida "Oilamizga xush kelibsiz, Mus’ab" degan yozuv aks etgan. Shu tariqa, Izzat Shukurov va uning turmush o‘rtog‘i o‘g‘liga Mus’ab ismini bergani ayon bo‘ldi.
Videoda chaqaloqning uyga kirib kelishi oila a’zolari tomonidan iliq va samimiy muhitda qarshi olingani, xonadon esa bayramona bezatilgani ko‘rinadi. Mazkur lavhalar qisqa fursatda muxlislar e’tiborini tortdi.
Izohlarda kuzatuvchilar xonandani samimiy tabriklab, yangi mehmon — Mus’abga sog‘lik, uzoq umr va baxtli hayot tilashmoqda. Ko‘pchilik Izzat Shukurov oilasiga ezgu tilaklarini yo‘llab, quvonchli voqea bilan muborakbod etgan.
…