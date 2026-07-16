Izzat Shukurov o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)

·28·Madaniyat
Izzat Shukurov o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)

Xonanda Izzat Shukurov oilasida yana bir quvonchli voqea yuz berdi. San’atkor ikkinchi bor ota bo‘lganini avvalroq ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali muxlislariga ma’lum qilgan edi.

Endilikda xonanda yangi tug‘ilgan farzandini tantanali tarzda xonadoniga olib kelganidan lavhalarni ham ulashdi. Video orqali chaqaloqqa qanday ism qo‘yilgani ham ma’lum bo‘ldi. Xonadon uchun tayyorlangan nafis bezaklardan birida "Oilamizga xush kelibsiz, Mus’ab" degan yozuv aks etgan. Shu tariqa, Izzat Shukurov va uning turmush o‘rtog‘i o‘g‘liga Mus’ab ismini bergani ayon bo‘ldi.

Videoda chaqaloqning uyga kirib kelishi oila a’zolari tomonidan iliq va samimiy muhitda qarshi olingani, xonadon esa bayramona bezatilgani ko‘rinadi. Mazkur lavhalar qisqa fursatda muxlislar e’tiborini tortdi.

Izohlarda kuzatuvchilar xonandani samimiy tabriklab, yangi mehmon — Mus’abga sog‘lik, uzoq umr va baxtli hayot tilashmoqda. Ko‘pchilik Izzat Shukurov oilasiga ezgu tilaklarini yo‘llab, quvonchli voqea bilan muborakbod etgan.

Izzat ShukurovMus’ab
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayevaning o‘g‘liga qilingan “mini tatu” muxlislarni havotirga soldi! (video)Munisa Rizayevaning o‘g‘liga qilingan “mini tatu” muxlislarni havotirga soldi! (video)Bugun, 21:13Neslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldiNeslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldiBugun, 17:53Nahide Babashli turmush qurayotganini rasman e’lon qildiNahide Babashli turmush qurayotganini rasman e’lon qildiBugun, 17:18Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!Bugun, 15:58Javohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiJavohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiKecha, 18:23Madina Muxtorova "Shum bola" roliga qanday tanlanganini aytib berdiMadina Muxtorova "Shum bola" roliga qanday tanlanganini aytib berdiKecha, 06:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)