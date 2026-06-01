Yevropa Markaziy banki: Stablecoinlar eski moliya xatarlarini keltirib chiqaradi

·49·Iqtisodiyot
Yevropa Markaziy banki: Stablecoinlar eski moliya xatarlarini keltirib chiqaradi

Yevropa Markaziy banki (ECB) Ijroiya kengashi aʻzosi Isabel Schnabel stablecoinlar tokenlashtirilgan moliya tizimiga eski moliya bozoridagi zaifliklarni olib kirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Seulda oʻtkazilgan konferensiyada soʻzlagan Schnabel, ushbu aktivlar bank tizimidan mablagʻlarning chiqib ketishi va pul-kredit siyosati samaradorligining pasayishiga sabab boʻlishini taʻkidladi. Uning fikricha, markaziy banklar raqamli euro kabi vositalar orqali davlat pullarini modernizatsiya qilishi zarur. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Schnabel stablecoinlarni pul bozori fondlari bilan qiyoslab, ularning foydali innovatsiya ekanligini, ammo ommaviy sotuvlar (fire sales) va bank inqirozlariga moyilligini qayd etdi. Shuningdek, u stablecoinlarning ommalashishi USD valyutasining global ustunligini yanada mustahkamlashini aytdi. Hozirda muomaladagi deyarli barcha stablecoinlar dollarga bogʻlangan boʻlib, boshqa valyutalar bu bozorda juda kichik ulushga ega.

ECB ushbu vaziyatga javoban ikki yoʻnalishda ish olib bormoqda: chakana raqamli euro va ulgurji tokenlashtirilgan markaziy bank pullari. Mart oyida ECB Yevropaning tokenlashtirilgan moliya bozorlari uchun Appia yoʻl xaritasini taqdim etgan edi. 2026-yilning uchinchi choragida ishga tushirilishi rejalashtirilgan Pontes loyihasi TARGET xizmatlari bilan blokcheyn texnologiyasi oʻrtasida koʻprik vazifasini oʻtaydi.

Markaziy banklar innovatsiyalarga qarshilik koʻrsatmasligi, aksincha, moliya barqarorligini saqlash uchun ularni nazorat qilishi kerakligi taʻkidlandi. Avvalroq ECB prezidenti Christine Lagarde ham stablecoinlar yevroning xalqaro rolini oshirish uchun eng yaxshi yoʻl emasligini, balki markaziy bank pullariga asoslangan infratuzilmani rivojlantirish lozimligini aytgan edi.

Ayni paytda Yevropa Komissiyasi kripto-aktivlar bozorini tartibga soluvchi MiCA qoidalarini qayta koʻrib chiqmoqda. Coinbase kabi yirik birjalar ushbu jarayonda ishtirok etib, stablecoinlar boʻyicha qoidalarni yanada raqobatbardosh qilishga chaqirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, tartibga solish mexanizmlari moliya tizimidagi ishonchni saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

ECBStablecoinRaqamli EuroKriptoMiCA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda