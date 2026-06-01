MEXC 'RealStocks' platformasini ishga tushirdi: AQSH aksiyalari 0 komissiya bilan
Mutsamudu, Komor orollari – MEXC platformasi anʼanaviy moliya va kripto olamini birlashtiruvchi innovatsion 'RealStocks' mahsulotini rasman ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu yangi vosita yordamida foydalanuvchilar AQSHning eng yirik kompaniyalari aksiyalariga egalik qilish huquqini qoʻlga kiritadilar. Platforma anʼanaviy birja savdolaridagi murakkabliklarni bartaraf etib, kriptovalyuta birjalariga xos boʻlgan qulaylik va past tranzaksiya xarajatlarini taklif etmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Uzoq vaqt davomida investorlar AQSH fond bozoriga kirishda ikki xil muammoga duch kelishgan: anʼanaviy brokerlarning murakkab valyuta ayirboshlash jarayonlari yoki kripto platformalardagi likvidliligi past boʻlgan sintetik aktivlar. 'RealStocks' ushbu muammolarni hal qilib, foydalanuvchilarga real dividendlar olish imkonini beradi. Savdo jarayonlari toʻliq USDT orqali amalga oshiriladi, bu esa jarayonni kripto savdosi kabi oson va tezkor qiladi.
MEXC ushbu loyihani AQSHning FINRA litsenziyasiga ega boʻlgan Atomic Vaults brokerlik kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirmoqda. Atomic Vaults Founders Fund va ARK Invest kabi yirik fondlar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi va oyiga 15 milliard dollardan ortiq savdo hajmini qayta ishlaydi. Foydalanuvchilar Nasdaq birjasi ish vaqtiga muvofiq savdo qilishlari mumkin va ishga tushirish davrida platforma komissiyasi 0 foiz etib belgilangan.
Yangi mahsulotning ishga tushirilishi munosabati bilan MEXC uchta yirik ragʻbatlantirish kampaniyasini eʼlon qildi. Bularga SpaceX(PRE) airdrop mukofotlari, 1 000 000 USD miqdoridagi aksiya mukofot jamgʻarmasi va real vaqtdagi bozor maʼlumotlari uchun subsidiyalar kiradi. Ushbu kampaniyalar yangi investorlar uchun AQSH fond bozoriga kirish toʻsiqlarini minimallashtirishga xizmat qiladi.
…