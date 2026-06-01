MEXC 'RealStocks' platformasini ishga tushirdi: AQSH aksiyalari 0 komissiya bilan

·46·Iqtisodiyot
MEXC 'RealStocks' platformasini ishga tushirdi: AQSH aksiyalari 0 komissiya bilan

Mutsamudu, Komor orollari – MEXC platformasi anʼanaviy moliya va kripto olamini birlashtiruvchi innovatsion 'RealStocks' mahsulotini rasman ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu yangi vosita yordamida foydalanuvchilar AQSHning eng yirik kompaniyalari aksiyalariga egalik qilish huquqini qoʻlga kiritadilar. Platforma anʼanaviy birja savdolaridagi murakkabliklarni bartaraf etib, kriptovalyuta birjalariga xos boʻlgan qulaylik va past tranzaksiya xarajatlarini taklif etmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Uzoq vaqt davomida investorlar AQSH fond bozoriga kirishda ikki xil muammoga duch kelishgan: anʼanaviy brokerlarning murakkab valyuta ayirboshlash jarayonlari yoki kripto platformalardagi likvidliligi past boʻlgan sintetik aktivlar. 'RealStocks' ushbu muammolarni hal qilib, foydalanuvchilarga real dividendlar olish imkonini beradi. Savdo jarayonlari toʻliq USDT orqali amalga oshiriladi, bu esa jarayonni kripto savdosi kabi oson va tezkor qiladi.

MEXC ushbu loyihani AQSHning FINRA litsenziyasiga ega boʻlgan Atomic Vaults brokerlik kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirmoqda. Atomic Vaults Founders Fund va ARK Invest kabi yirik fondlar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi va oyiga 15 milliard dollardan ortiq savdo hajmini qayta ishlaydi. Foydalanuvchilar Nasdaq birjasi ish vaqtiga muvofiq savdo qilishlari mumkin va ishga tushirish davrida platforma komissiyasi 0 foiz etib belgilangan.

Yangi mahsulotning ishga tushirilishi munosabati bilan MEXC uchta yirik ragʻbatlantirish kampaniyasini eʼlon qildi. Bularga SpaceX(PRE) airdrop mukofotlari, 1 000 000 USD miqdoridagi aksiya mukofot jamgʻarmasi va real vaqtdagi bozor maʼlumotlari uchun subsidiyalar kiradi. Ushbu kampaniyalar yangi investorlar uchun AQSH fond bozoriga kirish toʻsiqlarini minimallashtirishga xizmat qiladi.

MEXCRealStocksAQSH AksiyalariKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda