Strategy 2022-yildan beri ilk bor 32 BTC sotdi; aksiyalar narxi tushdi

·33·Iqtisodiyot
Strategy 2022-yildan beri ilk bor 32 BTC sotdi; aksiyalar narxi tushdi

Strategy kompaniyasi oʻtgan haftada 32 Bitcoin (BTC) sotganini maʻlum qildi. Bu 2022-yildagi soliq imtiyozlari bilan bogʻliq bitimdan keyingi ilk sotuv boʻlib, kompaniya ushbu mablagʻlarni imtiyozli aksiyalar boʻyicha dividend toʻlovlarini moliyalashtirishga yoʻnaltirgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan 8-K hisobotiga koʻra, 32 BTC oʻrtacha 77,135 dollardan, jami 2,5 million dollarga sotilgan. Natijada kompaniyaning umumiy zaxirasi 843,738 BTC dan 843,706 BTC gacha kamaygan. Ushbu xabardan soʻng Nasdaq birjasida savdo qilinadigan MSTR aksiyalari 6 foizdan koʻproqqa arzonlashib, 148,70 dollar atrofida baholandi.

Mazkur sotuv investorlar orasida Strategy kompaniyasining imtiyozli aksiyalar orqali moliyalashtirish modeli boʻyicha xavotirlarni kuchaytirdi. Koʻpchilik dividend majburiyatlari kelajakda kompaniyani yanada koʻproq Bitcoin sotishga majbur qilishi mumkinligidan xavotirda edi. Avvalroq, 2022-yilda kompaniya 704 BTC sotib, ikki kundan keyin 810 BTC sotib olgan edi.

Bitcoin narxi ham ushbu maʻlumotlar eʻlon qilingach, 72,000 dollardan pastga tushdi va CoinGecko maʻlumotlariga koʻra 71,939 dollar atrofida barqarorlashdi. Shuningdek, Strategy may oyining soʻnggi haftasida 801,994 dona Class A (MSTR) aksiyalarini sotib, 128,3 million dollar daromad koʻrgan.

Kompaniya rahbari Michael Saylor dam olish kunlari yangi faollik haqida ishora qilgan boʻlsa-da, haftalik xaridlar amalga oshirilmagani va aksincha sotuv yuz bergani koʻplab investorlar uchun kutilmagan hol boʻldi.

BitcoinStrategyNasdaqKriptovalyutaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda