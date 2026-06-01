Strategy 2022-yildan beri ilk bor 32 BTC sotdi; aksiyalar narxi tushdi
Strategy kompaniyasi oʻtgan haftada 32 Bitcoin (BTC) sotganini maʻlum qildi. Bu 2022-yildagi soliq imtiyozlari bilan bogʻliq bitimdan keyingi ilk sotuv boʻlib, kompaniya ushbu mablagʻlarni imtiyozli aksiyalar boʻyicha dividend toʻlovlarini moliyalashtirishga yoʻnaltirgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan 8-K hisobotiga koʻra, 32 BTC oʻrtacha 77,135 dollardan, jami 2,5 million dollarga sotilgan. Natijada kompaniyaning umumiy zaxirasi 843,738 BTC dan 843,706 BTC gacha kamaygan. Ushbu xabardan soʻng Nasdaq birjasida savdo qilinadigan MSTR aksiyalari 6 foizdan koʻproqqa arzonlashib, 148,70 dollar atrofida baholandi.
Mazkur sotuv investorlar orasida Strategy kompaniyasining imtiyozli aksiyalar orqali moliyalashtirish modeli boʻyicha xavotirlarni kuchaytirdi. Koʻpchilik dividend majburiyatlari kelajakda kompaniyani yanada koʻproq Bitcoin sotishga majbur qilishi mumkinligidan xavotirda edi. Avvalroq, 2022-yilda kompaniya 704 BTC sotib, ikki kundan keyin 810 BTC sotib olgan edi.
Bitcoin narxi ham ushbu maʻlumotlar eʻlon qilingach, 72,000 dollardan pastga tushdi va CoinGecko maʻlumotlariga koʻra 71,939 dollar atrofida barqarorlashdi. Shuningdek, Strategy may oyining soʻnggi haftasida 801,994 dona Class A (MSTR) aksiyalarini sotib, 128,3 million dollar daromad koʻrgan.
Kompaniya rahbari Michael Saylor dam olish kunlari yangi faollik haqida ishora qilgan boʻlsa-da, haftalik xaridlar amalga oshirilmagani va aksincha sotuv yuz bergani koʻplab investorlar uchun kutilmagan hol boʻldi.
…