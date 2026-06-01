Bitwise kompaniyasi Superstateʻning 259 million dollarlik kripto-fondini sotib oldi

·40·Iqtisodiyot
Bitwise kompaniyasi Superstateʻning 259 million dollarlik kripto-fondini sotib oldi

Bitwise aktivlarni boshqarish kompaniyasi Superstateʻning Crypto Carry Fund (USCC) fondini oʻz nazoratiga olish jarayonini yakunladi. Ushbu tokenizatsiya qilingan investitsiya vositasi bozorga neytral boʻlgan kripto-treyding strategiyalari orqali daromad keltirishga ixtisoslashgan. Bitwise 7-may kuni Superstate oʻz eʻtiborini FundOS platformasiga qaratgani sababli, fond boshqaruvini oʻz zimmasiga olishini maʻlum qildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Fond malakali investorlar uchun ochiq boʻlib, u kriptovalyuta fyucherslari va spot narxlari oʻrtasidagi farqni qoʻlga kiritishga asoslangan "cash-and-carry" strategiyasidan foydalanadi. Oʻtish davridan soʻng fond oʻzining USCC token tikerini va mavjud smart-kontraktlarini saqlab qoldi. Bitwise maʻlumotlariga koʻra, 29-may holatiga koʻra fond boshqaruvidagi aktivlar taxminan 259 million dollarni tashkil etgan va 4 foiz atrofida daromadlilik koʻrsatgan.

Fond portfeli naqd pul garovi, tokenizatsiya qilingan gʻaznachilik obligatsiyalari va Solana (SOL), EtherFi (eETH) hamda XRP kabi kripto-aktivlar aralashmasidan iborat. USCC aksiyalari Aave, Kamino va Morpho kabi DeFi protokollarida kreditlash operatsiyalari uchun qoʻllab-quvvatlanadi. 2017-yilda tashkil etilgan Bitwise hozirda ETFlar va xususiy fondlar orqali jami 11 milliard dollarlik mijozlar aktivlarini boshqarmoqda.

Tokenizatsiya qilingan faol strategiya fondlari sektori jadal oʻsishni koʻrsatmoqda. RWA.xyz maʻlumotlariga koʻra, ushbu toifadagi aktivlar hajmi bir yil ichida 449 million dollardan 1,38 milliard dollargacha, yaʻni 200 foizdan koʻproqqa oshgan. Bu tendensiya fonida T. Rowe Price kabi yirik boshqaruvchilar ham Bitcoin, Ethereum va boshqa raqamli aktivlarga toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiya qiluvchi faol boshqariladigan ETFlar ustida ishlamoqda.

BitwiseSuperstateKriptovalyutaInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda