Bitwise kompaniyasi Superstateʻning 259 million dollarlik kripto-fondini sotib oldi
Bitwise aktivlarni boshqarish kompaniyasi Superstateʻning Crypto Carry Fund (USCC) fondini oʻz nazoratiga olish jarayonini yakunladi. Ushbu tokenizatsiya qilingan investitsiya vositasi bozorga neytral boʻlgan kripto-treyding strategiyalari orqali daromad keltirishga ixtisoslashgan. Bitwise 7-may kuni Superstate oʻz eʻtiborini FundOS platformasiga qaratgani sababli, fond boshqaruvini oʻz zimmasiga olishini maʻlum qildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Fond malakali investorlar uchun ochiq boʻlib, u kriptovalyuta fyucherslari va spot narxlari oʻrtasidagi farqni qoʻlga kiritishga asoslangan "cash-and-carry" strategiyasidan foydalanadi. Oʻtish davridan soʻng fond oʻzining USCC token tikerini va mavjud smart-kontraktlarini saqlab qoldi. Bitwise maʻlumotlariga koʻra, 29-may holatiga koʻra fond boshqaruvidagi aktivlar taxminan 259 million dollarni tashkil etgan va 4 foiz atrofida daromadlilik koʻrsatgan.
Fond portfeli naqd pul garovi, tokenizatsiya qilingan gʻaznachilik obligatsiyalari va Solana (SOL), EtherFi (eETH) hamda XRP kabi kripto-aktivlar aralashmasidan iborat. USCC aksiyalari Aave, Kamino va Morpho kabi DeFi protokollarida kreditlash operatsiyalari uchun qoʻllab-quvvatlanadi. 2017-yilda tashkil etilgan Bitwise hozirda ETFlar va xususiy fondlar orqali jami 11 milliard dollarlik mijozlar aktivlarini boshqarmoqda.
Tokenizatsiya qilingan faol strategiya fondlari sektori jadal oʻsishni koʻrsatmoqda. RWA.xyz maʻlumotlariga koʻra, ushbu toifadagi aktivlar hajmi bir yil ichida 449 million dollardan 1,38 milliard dollargacha, yaʻni 200 foizdan koʻproqqa oshgan. Bu tendensiya fonida T. Rowe Price kabi yirik boshqaruvchilar ham Bitcoin, Ethereum va boshqa raqamli aktivlarga toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiya qiluvchi faol boshqariladigan ETFlar ustida ishlamoqda.
…